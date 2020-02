L’idea è di quelle che intende dare respiro alle produzione narrative inedite del Mezzogiorno e , sopratutto, a scrittori e scrittrici emergenti. Si chiama Narrer il concorso made in Montescaglioso (Matera) intitolato al papà della saga del ” Commissario Montalbano”, Andrea Camilleri, che la cultura del Sud la sviscerata fino a trarne capolavori senza tempo. Nello stesso solco, ma con un taglio diverso, è il progetto della ”Lilit Book Edizioni” con un percorso che avrà il momento di maggiore visibilità a luglio con la premiazione,nel corso della manifestazione ”Il Paese dei Libri”. Le opere dovranno pervenire entro il 30 aprile 2020. Contatti e link nella nota diffusa dal collega e scrittore meridionalista Riccardo Riccardi.



“NARRèR”: concorso letterario lucano dedicato ad Andrea Camilleri Non solo Matera ma tutta la Basilicata investe in cultura. E proprio a Montescaglioso – una piccola e vivace cittadina lucana ricordata per la sua celebre abbazia benedettina – nasce, la prima edizione del concorso letterario “NarrèR”, dedicato al grande scrittore recentemente scomparso, Andrea Camilleri. Un’idea fortemente sostenuta e desiderata dell’editore Giuseppe Bellone, il quale è il fondatore della casa editrice indipendente “Lilit Books Edizioni” di Montescaglioso.

Un concorso letterario non solo dedicato al Mezzogiorno d’Italia ma anche all’intero Paese e riservato ad opere narrative inedite – ma allargato anche ad autori stranieri o ad italiani residenti all’estero, purché con lavori scritti in italiano – in quanto, come asserisce l’ideatore Giuseppe Bellone, l’evento culturale serve a dar voce a scrittori e scrittrici emergenti che hanno bisogno di dar visibilità alla propria scrittura. I romanzi, un racconto o una raccolta di racconti devono pervenire entro il 30 aprile prossimo. La casa editrice “Lilit Books Edizioni”, inoltre, si impegna a portare in Basilicata un’ offerta culturale che sia occasione di incontro e di confronto tra i paesi lucani, dando loro visibilità e potenziamento.

La premiazione del concorso – il vincitore sarà premiato con la pubblicazione gratuita e la giuria, inoltre, sceglierà due opere meritevoli di una menzione speciale alle quali sarà riconosciuta una targa di partecipazione – avverrà nel mese di luglio, a Montescaglioso, nell’ambito della manifestazione “Il Paese dei Libri”: un festival estivo, giunto alla sua terza edizione, dedicato al libro. Un evento che, anche quest’anno, animerà le vie del centro storico di Montescaglioso con presentazioni di libri, reading, laboratori ed incontri con scrittori affermati ed emergenti.

Tutte le informazioni sul concorso e il Regolamento sono disponibili sul sito: https://www.lilitbooks.it/blog è inoltre possibile restare aggiornati sul concorso, seguendolo su facebook: http://bit.ly/narrèr. Contatti: Sonia Polimeno info@lilitbooks.it; Lilit Books Edizioni via G. Oberdan 7, 75024 Montescaglioso

RICCARDO RICCARDI