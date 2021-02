Offrire attraverso il web le bellezze di Matera, con immagini suggestive, accompagnate da un racconto storico puntuale e coinvolgente. E’ questo l’obiettivo di “NARRAZIONI VIRTUALI”, il progetto audiovisivo “on demand”, con fruizione gratuita, pensato dalla coop. Oltre l’Arte, che gestisce il circuito urbano delle chiese rupestri della Città dei Sassi.

“In attesa che la situazione possa presto tornare alla normalità – ha dichiarato Rosangela Maino, presidente della Coop. OLTRE L’ARTE – abbiamo pensato di offrire ai turisti la possibilità di conoscere Matera, attraverso “narrazioni virtuali” raccontate dalla professionalità delle nostre guide turistiche. Un racconto efficace e suggestivo dei luoghi, della storia, delle bellezze di Matera, per alimentare quel legame che pone la nostra città tra le mete culturali italiane più apprezzate. Uno strumento per accrescere la curiosità e il desiderio di visitare Matera, un servizio per promuovere il territorio e per valorizzare i servizi offerti da Oltre l’Arte”.

“Per la nostra cooperativa, come per tutti gli operatori turistici della città, questo – ha aggiunto Rosangela Maino – è il momento di stringere i denti, perché è innegabile che l’assenza di turisti ci abbia messo in difficoltà. Allo stesso tempo, stiamo utilizzando questo momento per elaborare strategie nuove e progetti innovativi, per essere pronti allorquando la situazione tornerà alla normalità e Matera tornerà ad essere una delle destinazioni più gettonate del turismo culturale. Da questo presupposto, dunque, è nato il progetto di “Narrazioni virtuali” – strumento di comunicazione “on demand” ma senza alcun costo per l’utente – che “porta Matera” sul pc e sugli smartphone di quanti vogliono vivere questa esperienza di conoscenza “reale”.

Per visionare i contenuti audiovisivi di “Narrazioni Virtuali” è necessario collegarsi al sito www.oltrelartematera.it o scrivere a visiteguidate@oltrelartematera.it