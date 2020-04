Ai nordisti con il pelo sullo stomaco, vuoi per schieramento mediatico e politico, vuoi perché si ritengono i padroni della vaporiera Italia, dà loro fastidio ammettere di aver sbagliato soprattutto in Lombardia nelle vicende della pandemia mentre a Napoli l’ospedale Cotugno brilla per la ricerca nelle terapia sul Virus a Corona . E la cosa brucia anche quando ci sono le decise e colorite prese di posizione del governatore campano Vincenzo De Luca, che sa bene a quali rischi potrebbe incorrere la riapertura dei collegamenti da zone che attualmente sono scarsamente affidabili sul piano sanitario. Ma dal Mezzogiorno o dal’ex virtuoso Regno delle Due Sicilie, depredato a piene mani con la piemontesizzazione della Penisole che portò al Regno d’Italia, rispondiamo con esempi di solidarietà e di impegno impressi nel cuore della gente e nei libri di storia. L’argomentata nota del Maestro e Musicologo Pietro Andrisani sulla realizzazione delle Tende della Carità a Napoli, dopo l’Unità d’ Italia, testimoniano un lascito di buone pratiche che abbiamo anticipato parlando delle buon governo e della sanità durante il regno dei Borbone. E Pietro Andrisani, con la passione di sempre, racconta di quel nucleo di donne francesi, pioniere della Tenda della Carità che si distinsero nel corso di eventi calamitosi come il terremoto di Ischia e il colera a Napoli. E con il loro savoir faire, modo di fare, riuscirono a fare sposare la loro causa anche alla nobiltà locale con serate di beneficenza incentrate su arte e teatro. A una di queste assistette anche Francesco “re Franceschiello’’ di Borbone che assistete a una rappresentazione incentrata su ideali liberali. Era una Napoli europea, pronta ad accogliere idee, fermenti e progetti che ebbero ricadute anche nell’architettura della capitale del Regno delle Due Sicilie. E Pietro Andrisani, guida turistica ad honorem di una Napoli da riscoprire e scoprire, ce ne dà un ampio saggio di storia, arte e curiosità

Pietro Andrisani

In un fresca serata d’autunno del 1884, un gruppo di artisti napoletani, godendo il silenzio dei vialetti di Villa Comunale alla Riviera di Chiaia, nei pressi della fontana delle Paparelle, notarono, con viva sorpresa, un nuovissimo monumento adespota levarsi dietro una siepe. Lo scambievole sguardo interrogante che corse subito fra le persone di quel gruppo restò senza risposta.

Nessun giornale ne aveva annunziato l’inaugurazione, l’esistenza, né il monumento evidenziava alcuna iscrizione. Quella scultura alonata di mistero vi era stata collocata quasi di nascosto, di notte, sicuramente. In cima alla pedana di pietra grigia veniva individuata un enorme uccello scolpito in marmo. Nessuno dei presenti ne capiva la specie o la famiglia cui apparteneva, né l’intrinseco significato che poteva esprimere. Eppoi, perché ignoti avevano posto quella incomprensibile scultura in un luogo seminascosto nel verde, vicino al mare?

Il mistero visse per lungo tempo.

Finalmente l’arcano venne sciolto, almeno in parte, quando si ebbe cognizione che quell’uccello rappresentava un pellicano, simbolo dell’abnegazione, dell’essere che si squarcia il petto per ristorare i propri figli affamati.

Successivamente si apprese che la statua era stata posta lì a ricordare gli stranieri accorsi a Napoli, qualche mese prima, per dare un generoso aiuto al volontariato cittadino i quali si erano prodigati per soccorrere i colpiti dal colera durante i tristi mesi che l’epidemia aveva duramente colpito Napoli e dintorni.

Due anni dopo, su una lastra di marmo che copriva il piedistallo della statua, vennero incisi i nomi di quei nobili spiriti che, unitamente all’abnegazione di tanti napoletani e regnicoli, sacrificarono se stessi per amore del prossimo. L’elenco cominciava coi nomi di due Figlie della Carità, giunte dalla Francia.

Era sindaco di Napoli, nell’86, Nicola Amore, uomo libero e di buoni costumi, l’uomo che da quella spaventosa epidemia prese spunto per prospettare all’allora presidente del Consiglio dei Ministri, Agostino de Pretis, l’urgenza di una legge speciale per il Risanamento della città. Egli poneva in primo piano la necessità di una rete fognaria atta ad eliminare i quattromilacinquecento pozzi neri, causa dei peggiori mali dei suoi abitanti (A titolo di curiosità, questa legge ebbe voti contrari da senatori dello Stivale settentrionale capeggiati da un Umberto Bossi dell’epoca: Francesco Brioschi, Milano,1824-‘97).

Nel 1896, epoca in cui la città venne governata prima da Emilio Capomazza e poi da Celestino Summonte, sul fiorito prato che circondava il monumento al pellicano, quasi a decorazione della scultura, fu portata la bella fontana del Gigante ornata da intense simbologie marine, opera di Pietro Bernini e Michelangelo Naccherino (La fontana: tre archi marmorei di cui il centrale è di maggiore altezza, ornati di conchiglie, tartarughe, locuste ed altri simbolici animali marini in bassorilievo; ai due estremi due statue virili nude sostengono i capitelli. Sotto l’arco maggiore è posta una tazza rotonda con uno zampillo più in alto. Su i due archi inferiori sono scolpiti in due bassorilievi Nettuno ed Anfitride ed il ratto di una Najade compiuto da un Tritone.)



Restiamo in Villa Comunale, vicino alla statua del pellicano, dove, in quel 1884, durante il periodo in cui aveva imperversato a Napoli l’epidemia colerica, le Figlie della Carità avevano piantato una tenda, ossia, la Cripta Misteriosa, sotto la quale, al posto delle tredici colonne sormontate da dodici busti raffiguranti grandi iniziati ed una stella, vi erano le brandine sulle quali venivano curati amorevolmente, gli ammorbati.

Sempre nei tristi giorni del colera dell’84, sul colle di Posillipo, Adelaide del Balzo, principessa Strongoli Pignatelli (qualche anno dopo, ella istituì le prime scuole di stenografia e di infermiere alla Suor Orsola Benincasa), coadiuvata dalla contessa Sanseverino Vimercati, vi innalzò una tenda-asilo per ospitare gli orfani di quella epidemia. D’allora, anche la tenda-asilo di Posillipo venne condotta dalle Figlie della Carità, nella quale vi raccoglievano ed istruivano poveri orfani dai cinque ai dodici anni.



Bambini del Pausillipon

Chi erano? da dove venivano le Figlie della Carità? Potremmo chiamarle Crociati al femminile giunte da oltr’Alpe ad innalzare tende in un accampamento per intraprendere una campagna allo scopo di liberare e ricostruire una Napoli-Gerusalemme disastrata perché occupata dal flagello causato dall’ignoranza e dalle epidemie.

Agli inizi degli anni ’40, Padre Fiorillo, uomo di meritata stima della Casa dei Missionari di San Vincenzo di Paola, detti Lazzaristi, unitamente ad alcuni Napoletani indigeni e oriundi desiderosi di buoni metodi caritativi, intrattenne argomenti riconducibili al gran bene che sarebbe venuto alla Carità ospedaliera e a quella educativa del popolo napoletano che, allora, non aveva una sola scuola laica.

Nell’ottobre del ’43, giunsero a Napoli, da Parigi, le prime otto di quelle che i Napoletani chiamarono Figlie della Carità. Vennero ospitate in un vecchio monastero di oblate francescane in via Costantinopoli. Qui esse innalzarono simbolicamente una delle tende che, in tempi diversi, intrapresero campagne allo scopo di rimpadronirsi di una Gerusalemme per ricostruirvi il Tempio di Salomone.

Tra i filantropi napoletani che, unitamente a Padre Fiorillo, vollero innalzare simboliche tende nell’accampamento partenopeo meritano essere ricordati Alfonso Casanova, Domenico Martuscelli, Francesco Proto, duca di Maddaloni (fra gli anni 1950 e il decennio dopo un suo omonimo nipote si è nutrito di foglie di acacia nella Domenico Cirillo napoletana), Ernesto del Balzo, Teresa Ravaschieri Fieschi (Napoli, 1826-1903), nipote di Gaetano Filangieri e fondatrice, tra l’altro, degli ospedali per l’infanzia: Lina, Pausillipon e Santobono.

Teresa Ravaschieri ebbe ad ispiratrice e compagna di lotte tese ad edificare elevate coscienze morali Paolina La Ferronays (1808-‘91), donna dotata di quella rara facoltà che pone sempre il bene generale prima dell’individuale. Suo padre, il conte Auguste Ferron La Ferronnays, ex ambasciatore bonapartista a Pietroburgo e a Roma, impoverito nei suoi averi dalle confische e dai danni causati dai continui rivolgimenti politici, nel 1830, con la sua numerosa famiglia, si era trasferito dalla Francia a Napoli. Due delle giovani figliole, entrambe educate al bel canto e all’arte drammatica, si inserirono subito nell’ambiente filodrammatico dell’aristocrazia locale.

Nel ’34, Paolina ed Eugenia cominciarono ad esibirsi in concerti ed in drammi per musica rappresentati nel teatro domestico della marchesa Matilde della Sonora (figlia del vicerè del Messico [Vizcaya y Sonora] Bernardo de Galvez), vedova del maresciallo di campo, Raimondo Capece Minutolo (figlio di Rosalia Di Sangro, nipote di Raimondo principe di Sansevero, fratello minore di Antonio, principe di Canosa). I soggetti delle opere si riferivano prevalentemente ad eroi e a motivi di particolare richiamo sociale di storia patria. L’interpretazione dei personaggi era affidata a sole voci femminili; l’esecuzione strumentale a due pianoforti a due o a tre pianisti.

Tra le interpreti, oltre a Paolina ed a Eugenia La Ferronnays, si distinsero negli spettacoli a fini di beneficienza, le tre figlie della marchesa Matilde: Paolina, Adelaide e Clotilde Capece Minutolo, emerite musiciste dilettanti, nel senso che esercitavano quell’arte non per professione ma per diletto. Esse cantavano, suonavano diversi strumenti musicali (flauto, arpa, pianoforte, violino, violoncello) e componevano prevalentemente musica da camera.

Nel teatro della marchesa della Sonora, con le sorelle La Ferronays e Capece Minutolo, si esibirono alcune nobildonne napoletane ed oriunde. Ci riferiamo alle contesse Lelzettern e Lebretten, alla baronessa Eugenia Falconet, alla principessa Olimpia Colonna, alla duchessa di Lavello. Direttore e compositore fu il maestro Giuseppe Balducci. Gli spettatori erano aristocratici, banchieri e ricchi mercanti i quali, a fine spettacolo lasciavano un cospicuo obolo destinato alla pubblica assistenza.

Paolina La Ferronays, giovane di elevato ingegno e di animo eletto, si esibì in spettacoli a fini filantropici in molti teatri privati, ubicati quasi tutti nell’area della Riviera di Chiaia.

In Villa Pignatelli, ove Lady Acton e il figlio Riccardo, nei convegni ludici-culturali esercitavano una fulgente ospitalità, La Ferronays conobbe il magnate Augusto Craven, nipote della Mangravia di Anspach, del quale divenne felice consorte.



Napoli, Villa Pignatelli

Paolina e Augusto Craven, divenuti napoletani di adozione, fecero del loro palazzo al Chiatamone non solo il luogo dove liberamente si discuteva sulle speranze di una Italia unita ma, soprattutto, il tempio della musica e dell’arte drammatica. Il piccolo teatro domestico decorato in stile impero, ospitava la parte più nobile del patriziato napoletano e regnicolo. Vi partecipavano il duca di Campomele, Alfonso Casanova, Camillo Caracciolo, la marchesa di Rende, Angelica Caracciolo di Torella, la principessa di Camporeale, la contessa Bray e la mentovata Teresa Ravaschieri, figlia di Carlo Filangieri, sorella di quel Gaetano che donò al comune di Napoli il museo di palazzo Cuomo, nipote dell’Arcivescovo di Acerenza e Matera, Serafino Filangieri.



Napoli, Museo Filangieri, ex palazzo Cuomo

Per elevato valore artistico e culturale, il teatro di casa Craven divenne una delle migliori attrattive della società napoletana: le rappresentazioni di opere drammatiche e di concerti da camera avevano sempre fini didattici ed umanitari; vi partecipavano anche i più quotati pittori e scultori che offrivano i propri lavori ai migliori offerenti: il ricavato era devoluto in beneficenza affidata alle Figlie della Carità.

Nel 1857, per i terremotati della Lucania vi furono rappresentate due commedie francesi del visconte di Hippolyte Magniex, valoroso filodrammatico dell’alta società parigina. I trecento posti della sala fruttarono dieci napoleoni l’uno.

Restiamo nei pressi di Villa Comunale, a palazzo Sirignano, dimora del conte di Siracusa, don Leopoldo di Borbone, fratello di Ferdinando II, re delle due Sicilie. Don Leopoldo che non celava mai i suoi ideali liberali, la sera del 15 maggio del 1858, fece rappresentare nel suo teatro di casa, un dramma permeato di passi riflettenti le sue aspirazioni politiche. L’opera, dal titolo Alida, la Stella di Mantova, fatta comporre dal mentovato duca di Maddaloni, Francesco Proto, risultò uno spettacolo memorabile per la storia del teatro politico-sociale napoletano. Le cronache dell’epoca sostennero che la bellezza intima di quell’opera esternata a meraviglia dagli interpreti, conduceva a virtù anche un cuore pervertito e componeva vecchi odi e rancori di parte.

Il conte di Siracusa aveva chiamato per la messinscena e la interpretazione del dramma gli aristocratici filantropi Giuseppe Fiorelli (suggeritore), Marcello Gallo (Luigi Gonzaga, marchese di Mantova), Camillo Caracciolo (l’astrologo della Certosa), Giovanni Barraco (Marcantonio Lorengo), Marcello Spinelli (Liborio di San Zenone) e Teresa Ravaschieri che impersonò Alida, la protagonista. La Ravaschieri, tutta presa dall’entusiasmo di uno spirito indomito, sostenuta dal caloroso incitamento delle amiche con a capo la principessa di Camporeale che da dietro le quinte le diceva: coraggio,Teresa, ci va la Patria!, riportò un successo personale. Successo che toccò elevatissimi livelli d’entusiasmo quando recitò le stanze che in quel mondo liberale ed intellettuale alludevano all’unione tanto sognata di Napoli col Piemonte. Si auspicava, allora, che i due regni divenissero gli arbitri d’Italia. E, per poter materiare questa lega ci voleva il matrimonio combinato fra il duca di Calabria che allora contava ventidue anni e la quindicenne Clotilde di Savoia.

Vennero invitati alla rappresentazione la corte e la diplomazia napoletani. In prima fila il re, la regina e il duca di Calabria, Francischiello; vi assistettero, inoltre, la nobiltà, le maggiori bellezze muliebri e gli uomini più ricchi di quella Napoli.

Il re si dimostrò divertito dello spettacolo ma nel lasciare la sala esclamò a voce alta: Vi’ che m’ha fatto ‘a duchessa, stasera!

Non c’è bisogno di aggiungere che il cospicuo obolo della serata fu devoluto in beneficenza a favore delle Figlie della Carità.



In quegli anni una tenda assai ragguardevole venne innalzata nell’accampamento della Valle Sebezia da Sofia Meuricoffre (la buona Madama Oscar) che, dopo il catastrofico sisma di Ischia si pose, con abnegazione di Carità e con vera genialità di artista, all’inizio di quelle scuole di ricamo policromo in paglia, il cui frutto continuo fece persino dire agli abitanti di Lacco Ameno che quel terremoto, per la loro Isola, era giunto come una benedizione!

L’opera di beneficenza condotta dalle Figlie della Carità napoletana, principalmente nella seconda metà dell’’ottocento, venne sostenuta sempre da uomini che si distinsero lodevolmente quando occuparono ruoli di responsabilità nella pubblica amministrazione: non tutti si vantavano di essere liberi e di buoni costumi.



Paolina CapeceMinutolo