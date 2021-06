Una formazione di giovani allievi del Conservatorio,con leggio, strumenti, spartiti e il loro maestro che cura l’esecuzione di un repertorio vario, che conquista passanti, turisti e amici, naturalmente. Come non fermarsi davanti all’atrio per ascoltarli. Applausi meritati e tanta voglia, ne abbiamo avuto la conferma, di ascoltare musica dal vivo. E gli allievi del ”Duni” hanno davvero l’imbarazzo della scelta. Senz’altro li rivedremo in giro per concerti in centri grandi e piccoli della Basilicata. Il direttore della Istituzione musicale Saverio Vizziello è soddisfatto. La musica ,per riprendere con lo spirito e le note giuste.