Musica è turismo. Una cassarmonica fissa…Ci sta

Via un attrattore di selfies assicurati, rappresentato dall’elefante di Dali in via San Biagio, si potrebbe sostituirlo con una tradizionale cassarmonica (che ammiriamo per la festa della Bruna) per concerti musicali tutto l’anno, con gli allievi del Conservatorio “E.R Duni’’ per esempio. La proposta viene dall’eclettico Antonio Serravezza e chissà che non possa essere valutata e accolta. Il centro, da piazza Vittorio Veneto alla balconata ‘’ Guerricchio’’, alla scalinata di Santa Lucia e via via lungo via Ridola, risuona delle note di artisti di strada di vario genere. La cassarmonica potrebbe consentire, aldilà della spontaneità e della rotazione di artisti e musicisti di varia provenienza, di offrire un momento organizzativo stabile per ascoltare buona musica che- di per sé- è un attrattore sonoro. Matera sulle note…Chissà



LA PROPOSTA DI SERRAVEZZA

L’estate a Matera è calda e lunga così le belle serate in piazza. L’idea sarebbe quella di organizzare, dopo la festa della Bruna, concerti di musica in quell’angolo di Piazza Vittorio Veneto dove per tre anni ci ha guardato dall’alto il famoso “elefante trampoliere” di Dalì. Il palco della musica dovrebbe restare a disposizione della città per tutto il mese di luglio e di agosto con una platea di sedie per ascoltare bella musica interpretata da musicisti e cantanti del nostro eccellente Conservatorio di musica Egidio Romualdo Duni. Alle prime luci della sera sarebbe stupendo sedersi e rilassarsi con della buona musica circondati dalle bellezze che fanno da cornice alla nostra più importante e grande piazza. Un evento che dovrebbe negli anni essere un must che contribuisca alla divulgazione di un’arte di nicchia che Matera negli anni ha saputo far crescere e diventare famosa oltre i confini regionali e nazionali. Sarebbe un’occasione per far conoscere ai giovani e ai cittadini, oltre che agli ospiti che visitano la città dei Sassi questa nostra grande risorsa. Ci vuole poco per organizzare questo evento in collaborazione tra il Comune di Matera, il Conservatorio e l’ Ente per il turismo di Basilicata.

Spero tanto che questa mia idea sia presa sul serio dal nostro Sindaco nella sua veste di assessore per il turismo.