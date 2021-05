Il tema è di quelli che lascia tanto spazio alla fantasia e a quella grande componente di storia leviana, che ci riporta inevitabilmente alle tante situazioni irrisolte della questione meridionale ferma alla stazione di quel centro della provincia di Salerno, Eboli, dove il treno dello sviluppo viaggia a gasolio, su un solo binario e su un tracciato con pendenze e sbalzi che portano nel deserto dell’emigrazione e delle occasioni mancate. Toccherà ai ragazzi aggiungere colori, soggetti per la 34^ edizione della estemporanea interregionale di pittura ” Premio Carlo Levi”, in programma il 29 maggio ad Aliano ( Matera). E quest’anno spazio alla sezione dei murales per arricchire quella cittadina del Sauro, già candidata a capitale italiana della cultura, a rinverdire attenzione e progettualità sui tanti anniversari che riguardano la figura di Carlo Levi. Il programma allegato è un invito a visitare Aliano e ad apprezzare tutto quello che di interessante, Comune, Pro Loco, Premio Carlo Levi, Circolo culturale Nicola Panevino, Parco Letterario hanno realizzato finora anche con l’apporto di Regione e Apt.

XXXIV EDIZIONE

ESTEMPORANEA INTERREGIONALE DI PITTURA

“PREMIO CARLO LEVI” – 29 MAGGIO 2021

Nell’85° anniversario del confino in Basilicata 1935/36

Nel 75° anniversario della pubblicazione del “CRISTO SI E’ FERMATO A EBOLI”

a Firenze nel mese di luglio 1945

Nel 45° anniversario della morte di Carl.o Levi a Roma nel 1975

LA MANIFESTAZIONE E’ LIMITATA ALLA SOLO SEZIONE DEI “MURALES”, CON RIFERIMENTO AL “CRISTO SI E’ FERMATO A EBOLI”;

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE PER CELEBRARE I TRE ANNIVERSARI DELLO SCRITTORE TORINESE CARLO LEVI, CONFINATO AD ALIANO NEL 1935/36

REGOLAMENTO

Art.1- Il Circolo Culturale “N. Panevino”, con la Pro-Loco Aliano, con il Patrocinio della Regione Basilicata,l’APT Basilicata ed il Comune di Aliano, organizza per Venerdì 29 maggio 2021 la XXXIV Edizione di Estemporanea Interregionale di Pittura “Premio Carlo Levi”;

Art.2 – L’Estemporanea verte sul tema “da Eboli ad Aliano e…”; tecnica libera con riferimento alla tematica leviana, con particolare riferimento al “Cristo si è fermato a Eboli;

Art.3- La manifestazione artistica è riservata agli studenti delle classi terminali e precisamente del IV° e V° anno degli Istituti, delle Scuole d’arte e di Istruzione Superiore di Basilicata, Puglia, Calabria e Campania, ecc…;

Art.4- La manifestazione comprende 1 sola sezione:

– SEZIONE MURALES NEL CENTRO STORICO: Come lavoro di gruppo dell’istituto: progetto concordato con l’organizzazione del premio;

Art.5- L’adesione, senza quota, deve pervenire alla Segreteria del Premio entro il 15 maggio 2021 a mezzo Posta elettronica: dilengepietro@gmail.com;

Art.6- I partecipanti dovranno presentarsi l’ 29 maggio 2021, con inizio dalle ore 8.30, presso la sede del Circolo Culturale “N.Panevino” in Via Roma, N.20;

Art.7- I lavori dovranno concludersi alle ore 16.00 dello stesso giorno;

Art.8 – Le opere saranno valutate da apposita Giuria formata da n.1 rappresentante dell’Organizzazione, un critico d’arte, e da n.1 rappresentante di ogni Istituto o scuola partecipante;

Art.9- Il giudizio della Giuria è insindacabile;

Art.10- verrà consegnata n.1 coppa ai singoli componenti del gruppo ed n.1 coppa alla scuola di appartenenza.

Art.11- La partecipazione all’Estemporanea comporta l’incondizionata accettazione del Regolamento;

Art.12- Ai partecipanti verrà offerta la colazione a sacco sul posto di lavoro dalle ore 12.00;

-Il materiale occorrente per la realizzazione dei Murales sarà a carico dell’organizzazione, con regolare fattura acquisto quietanzata.

Per informazioni ed adesioni rivolgersi a:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA XXXIV EDIZIONE

ESTEMPORANEA INTERREGIONALE DI PITTURA

“PREMIO CARLO LEVI”

Via Stella,65- 75010 ALIANO (MT)

Tel. 0835/568074

Cell. 329/9636664

E-mail: dilengepietro@gmail.com