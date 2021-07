Le sue iniziali anagrafiche sono un tutt’uno con la sigla della ”Città dei Sassi” tant’è che ne ha la chiave, pronta a girare nella toppa della storia e preservarla da avvoltoi e malintenzionati, e di guardia ci mette un rubicondo ”cuccù” il fischietto di terracotta che invita l’osservatore a guardare verso quel particolare.



Mimmo Taccardi, che alla nostra Matera ci tiene eccome, di strada per sperimentare nuovi linguaggi espressivi ne ha fatta tanta. Tratto dopo tratteggio, schizzo, pennellata,alla ricerca della luce giusta per rischiarare quello che ha dentro e che trasferisce su tela, tra sentimento e invito a riflettere. Ma senza perdere di vista l’orizzonte della vita che si incontra in un vicinato, tra balli e virtuosismi musicali o in un abbraccio intenso tra due amanti. Per ogni scena, un protagonista, il filo rosso legato a un aquilone o la luce che segna l’uscio,la finestra o il vetro di un lampione o sotto quel tappeto di luci e di passioni che è la festa della Bruna.



Lo incontriamo nella chiesa del Purgatorio, dove ha allestito l’ultima e visitatissima personale , mentre non sono ancora spenti gli echi di un 2 Luglio che attende di far vivere ai materani il loro giorno più lungo.

All’interno sono alcuni lavori che portano alla Festa tra fede e tradizione. E pare che Mimmo tenga il cavalletto per la cavezza di un superbo cavallo, che porta in groppa un cavaliere della Bruna, pronto ad andare in testa alla ”cavalcata” ma l’artista lo tiene ben stretto, perchè fa parte di una storia millenaria .



Parte di quella memoria è custodita in uno scrigno, chiuso a doppia mandata, con gli immancabili simboli della sua pittura e la presenza intrigante e beneaugurante di quei spiritelli burloni che sono i ”monacelli”.





E compaiono dove meno te l’aspetti, prossimi a un affaccio nei Sassi creato ad arte, magari a ridosso di una Volkswagen ”Maggiolino” di mezzo secolo fa che, naturalmente, è targata MT 9598 e sintetizzano l’anno di nascita dei figli.



E poi il ricordo di Carlo Levi con la celebre frase ” Chiunque vede Matera non puo’ che restare colpito tanto è toccante ed espressiva la sua cadente bellezza”. Una frase di Lucio Dalla, che a Matera è venuto in più occasioni ” un miracolo del tempo,di una felice armonia fra la storia e la contemporaneità”



Poi la filiera degli omaggi alle sfavillanti policromie animate di Mirò, a Matera”città del cinema” con una scenografia che sarebbe piaciuta a Federico Fellini,



alle forme futuriste di Pablo Picasso o a quelle dei personaggi rubicondi di Fernando Botero che sprizzano giovialità da tutti i pori.

e poi a Renè Magritte come da locandina.



Colori, sensazioni per la festa della Bruna con la giostra nei Sassi, che di fatto non c’è mai stata, l’arrivo dei visitatori per i 2 luglio colpiti da un quadro della festa , la processione dei pastori con il quadro bronzeo e i figuranti con l’agnello al collo.





Quadri per una precedente stagione, esposti in città. Mimmo Taccardi ha lavorato sodo durante l’anno e mezzo e passa da ”confinamento domiciliare”, ma non ha mai mollato l’impegno per la prevenzione e per i servizi di Protezione civile. Consapevole come è che la Città va preservata. Continua a lavorare,a creare e vorrebbe che i suoi lavori possano essere apprezzati da altri materani, e quanti ammirano la nostra città, in Italia e all’estero. Che aspettate? Sapete dove trovare Mimmo. Seguite la luce e i simboli dei suoi quadri o contattatelo su www.pitturiamo.com che è il sito dei pittori italiani contemporanei. Ma nel frattempo venite a vedere la mostra ” La favola surreale dei Sassi” fino al 1 agosto.