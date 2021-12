Non può che farci piacere per don Pierino Dilenge, parroco di Aliano (Matera) per il collega Emilio Salierno e per l’editore Gangemi per la versione in lingua inglese del libro “Il 36esimo confinato. Un prete rivoluzionario nei luoghi di Carlo Levi’’. E così i tanti connazionali all’estero, e non solo quelli legati alla “Voce dei Calanchi’’ potranno apprezzare e leggere ‘’Exile number 36 (A revolutionary priest echoes Carlo Levi’s calling), disponibile anche nella versione e book. C’è anche una novità,con la nuova veste grafica passata dall’azzurro al rosso rivoluzionario…come è stata la storia di don Pierino. Per lui parleranno storie, ricordi, episodi perfettamente tradotti da Victoria Whitehouse Infantino , la figlia dell’indimenticato maestro delle Arti Antonio Infantino che riposa a Tricarico. Uomini e donne del Sud che hanno lasciato una traccia indelebile, come don Pierino, don Carlo Levi e quanti ne continueranno l’opera. Il libro è anche questo.



“Il 36esimo confinato”, dopo i consensi ottenuti con la versione in lingua italiana, si propone ora tradotto in inglese. Da alcuni giorni è in vendita online – sta per essere distribuito anche nelle librerie e lanciato in versione ebook – il libro Exile number 36 (A revolutionary priest echoes Carlo Levi’s calling), scritto da Emilio Salierno, edito da Gangemi International di Roma, che racconta la storia di don Pierino Dilenge e la sua opera sociale ad Aliano, paese dell’esilio di Carlo Levi.

Negli ultimi mesi sono state incessanti le richieste pervenute dalle comunità lucane presenti nel mondo per poter condividere in maniera più ampia la storia scritta dall’autore originario di Tricarico. L’interesse mostrato per le vicende straordinarie che vedono protagonista un prete “fuori dall’ordinario”, la facilità di lettura e la capacità narrativa che caratterizzano la pubblicazione, sono inalterate nella versione in inglese, anzi, secondo i primi giudizi, non sembra esserci alcuna disparità tra il testo originale e quello in inglese. Merito della traduzione effettuata da Victoria Whitehouse Infantino (figlia dell’indimenticato Antonio Infantino, Maestro delle Arti) che è riuscita a riprodurre fedelmente il senso e lo stile scorrevole del racconto, senza alcuna forzatura.

Cambia la copertina del volume, invece, che i grafici di Gangemi Editore International propongono in rosso, invece che in blu, colore forse più vicino all’impegno “rivoluzionario” del prete-imprenditore.

Il libro (che promuove il Circolo culturale Panevino di Aliano) si può subito ordinare (prezzo 16 euro) sia sul sito di Gangemieditore.com, che sui maggiori canali di vendita, tra cui Feltrinelli, Mondadoristore.it, IBS.it, Amazon, Unilibro.it, Librerie.coop.

Matera, 28 dicembre 2021

Circolo culturale Nicola Panevino

