Da vedere, promuovere, far conoscere ai giovani della Basilicata e delle vicine regioni Puglia e Calabria. Nell’ex ospedale San Rocco c’è tutto quanto è da sapere per affrontare in maniera concreta cause di una epidemia e terapie, buone pratiche per uscirne rafforzati ”non appena possibile”. Tanta pazienza, responsabilità e impegno e con gli insegnamenti che la storia ci ha lasciato. Del resto lo avevamo annunciato qualche giorno fa nel servizio di presentazione https://giornalemio.it/cultura/mostra-pianeta-pandemia-inaugura-con-due-atti-di-generosita/ dell’evento di domenica 27 giugno per la Mostra, in corso a Matera, su ” Pandemie e Vaccini” . Gli interventi dei numerosi ospiti istituzionali, del mondo della Cultura , della ricerca, della Croce Rossa, presentati dal professor Gennaro Rispoli, direttore del Museo presso l’ospedale degli Incurabili di Napoli è servito a guardare con maggiore attenzione alle opportunità di relazione e collaborazione tra discipline diverse, come archeologia e medicina, che a Matera hanno avuto – per esempio- un grande interprete nel medico, politico e archeologo senatore Domenico Ridola. E poi l’apporto di enti locali, ricerca, scuola e Croce rossa Italiana. Tanta disponibilità e chissà che non si concretizzi l’auspicio del professor Rispoli , che ha organizzato la mostra e redatto un volume con Carmela Caccioppoli, di realizzare a Matera un ”progetto” dedicato alla storia della medicina che a visto a Napoli- presso l’università e la sede dell’Ospedale degli incurabili- formarsi tanti medici della Basilicata. Partiamo da note positive, eccelse come quelle eseguite dalla Banda musicale del Centro di mobilitazione meridionale del Corpo militare della Croce Rossa, diretta dal tenente colonnello Antonio Tinelli. Applausi fino a tardi nella centrale piazza Vittorio Veneto,a pochi metri dal Monumento ai Caduti dove è stata deposta una corona di fiori per qunti sono morti a causa del contagio da covid 19 e per i loro soccorritori.



BANDA MUSICALE CENTRO DI MOBILITAZIONE MERIDIONALE

Corpo Militare Croce Rossa Italiana

Ten. Com. CRI (cgd) M° Antonio Tinelli, direttore

DOMENICA 27 GIUGNO 2021- ore20,00- Piazza Vittorio Veneto, Matera *

PROGRAMMA

Mauro Rosi – LA CONDIVISIONE

Marcia d’Ordinanza del Corpo Militare della CRI

***

Gioacchino Rossini

MARCIA DALL’OPERA MOSÈ

***

Nicola Centofanti

MATTINATA PRIMAVERILE

Marcia Sinfonica

***

Angelo Inglese sr.

HOMENAJE A VALENCIA

Marcia Sinfonica

***

Edward Gregson

TUBA CONCERTO, Allegro deciso

Leonardo Pio De Santis, tuba solista

***

Ennio Morricone / Lorenzo Pusceddu

GABRIEL’S OBOE

Giuseppe Lonuzzo, oboe solista

***

A. Piazzolla / L. Pusceddu – OBLIVION

Marco Misciagna, violino solista

***

Carlo Pucci

EXCALIBUR

***

Roby Facchinetti / Johan de Mey

RINASCERÒ, RINASCERAI

Zeudi Lopinto, voce

***

Philip Sparke / Maurizio Managò

A KLEZMER KARNIVAL

Antonio Tinelli, clarinetto solista

***

Ennio Morricone / Johan de Mey

MOMENT FOR MORRICONE

BIOGRAFIA

La Banda Musicale del Centro di Mobilitazione Meridionale del Corpo

Militare della Croce Rossa Italiana di Bari è stata costituita con

determina CRI n.25 del 16/05/2013.

La Banda è stata inaugurata nel 2014 con un concerto tenutosi presso

l’Auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari alla

presenza di autorità politiche, civili e militari tra cui l’Ispettore

Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana Maggior

Generale Gabriele Lupini. L’evento inaugurale è stato seguito dalla

stampa e dalle televisioni che hanno evidenziato le qualità dell’insieme,

l’intonazione, il fraseggio, la cura delle sfumature, la qualità del suono e

la gestione dei colori di ogni singola classe a sostegno della palpabile

musicalità.

Di rilievo la partecipazione alla “prima esecuzione assoluta” della

commedia musicale “La Bottega dei Sogni” di Angelo Inglese, tenutasi

nel Teatro Petruzzelli di Bari ed i concerti svolti nell’ambito del X

Concorso Internazionale di Clarinetto “Saverio Mercadante”, 21° Puglia

Festival BandaLarga, “I Grandi Eventi 2017” presso il Teatro Marrucino

di Chieti, XIX Convegno Nazionale degli Ufficiali Medici e del Personale

Sanitario della CRI a Reggio Calabria, Cerimonia del conferimento

dell’Arbor Pacis di Assisi PAX International al Corpo Militare Volontario

della CRI e alla 24a edizione del Capri Hollywood International Film

Festival durante la quale la Banda esegue “La Vita è bella” con Noa e

riceve l’Humanitarian Award trasmesso in un reportage da RAI1.

Importante la collaborazione con le Edizioni Eufonia di Brescia per

l’incisione del CD della Banda Militare intitolato “Musiche dall’Europa”

e pubblicato dall’etichetta discografica Farelive con distribuzione

internazionale sui maggiori networks digitali quali Amazon Mp3,

iTunes, Spotify e Google Play. Il CD è stato premiato ai Global Music

Awards di Los Angeles (USA) con due medaglie d’argento, nonché

prima Banda Militare in assoluto ad essere stata premiata in questa

manifestazione, ed è stato recensito con quattro stelle sulla rivista

nazionale di critica discografica “Musica”.

La Banda è costituita da personale iscritto nei ruoli del Corpo Militare

della Croce Rossa Italiana ausiliario delle forze armate. Tutti i

componenti della Banda si distinguono per professionalità ed

esperienza nel settore tra i quali vi sono numerosi diplomati presso i

Conservatori di Musica nonché docenti presso Istituzioni musicali

pubbliche e private (docenti nelle scuole primarie, secondarie di I grado

ad indirizzo musicale, Licei musicali e Conservatori di Musica).