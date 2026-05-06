MOSTRA LOCANDINE CINETECA ABC Bari – C.T. “N. ANDRISANI” di MONTESCAGLIOSO (MT).

Il Centro di Cultura Cinematografica ABC , la cui Cineteca, dal 2023, è sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza ai Beni Archivistici e Bibliografici della Regione Puglia, allo scopo di promuovere la conoscenza del proprio prezioso patrimonio, ha realizzato una mostra di 100 manifesti coinvolgendo, nel progetto, 10 sale attive tra Puglia e Basilicata.

I locali del Cine Teatro “Nicola Andrisani” di Montescaglioso (MT), diretto da Nicola Disabato, sono tra i prescelti per questo progetto ed attualmente ospitano 10 manifesti cinematografici di celebri film cult quali:

“Cabaret” (1972); “Brubaker” (1980); “Fuga per la vittoria” (1981); “Mani di velluto” (1979); “Forza 10 da Navarone” (1978); “Capitan Nemo – Missione Atlantide” (1978); “La corsa più pazza d’America” (1981); “L’anno del dragone” (1985); “Fracchia la belva umana” (1981); “L’ultimo boyscout” (1991).

La mostra è stata inaugurata lo scorso 02 aprile e sarà visitabile sino alla prima decade di maggio 2026

In occasione della serata finale della tappa lucana di School Experience 5, festival itinerante organizzato dall’Ente Autonomo Giffoni Experience, inserito nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, presso il Cine Teatro montese è stato proiettato il documentario “Quella saletta sul mare – storia di un cinema d’essai ” (2024) diretto da Alessandro Piva (produzione Seminal Film).

Il documentario è stato realizzato nell’ambito della prima edizione del “ Progetto di valorizzazione della Cineteca ABC: storia di una rinascita ”, che ha l’obiettivo di narrare 50 anni di storia della saletta d’essai barese, ubicata a poca distanza dal faro barese.

MICHELE MARCHITELLI