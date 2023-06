Mostra e laboratorio sulla Costituzione nelle scuole lucane…con apposita richiesta

“La Struttura di Coordinamento, Informazione Comunicazione ed Eventi del Consiglio Regionale della Basilicata, in occasione della ricorrenza del 75° anniversario della promulgazione della Costituzione Italiana, e con l’obiettivo di rafforzare i principi cui si ispira, ha promosso un’iniziativa di cittadinanza attiva che si articola nell’esposizione di una mostra presso gli Istituti Scolastici della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado e in un laboratorio quale strumento ludico‐didattico di apprendimento dei principi base della Carta Costituzionale. A tal proposito, sul sito del Consiglio regionale della Basilicata, è stato pubblicato un avviso. Le scuole che intendono ospitare la mostra devono candidarsi inviando una apposita richiesta entro l’8 luglio 2023.”

E’ la apprezzabile iniziativa resa nota in data odierna -per altro con costi a totale carico della Regione- a cui ci si augura aderiscano tutti gli istituti e in merito alla quale si specifica che: “La mostra si compone di 15 pannelli autoportanti, illustrati dal fumettista lucano Giuseppe Palumbo, che da un lato riportano il testo della Costituzione e dall’altro quello dello Statuto della Regione Basilicata. I pannelli occupano una lunghezza lineare di 30 metri. Saranno, inoltre, messe a disposizione degli studenti copie della pubblicazione “La Costituzione Italiana e lo Statuto della Regione Basilicata illustrate da Giuseppe Palumbo”, edito dal Consiglio Regionale, con la finalità di fortificare il legame con i principi della Costituzione e dello Statuto.

Il Consiglio regionale si farà carico dei costi di allestimento e disallestimento della mostra, di un laboratorio e della consegna delle pubblicazioni.

La mostra resterà presso la sede per un tempo variabile, secondo le diverse esigenze. Le date potranno essere concordate. Al fine di consentire la fruizione della mostra in modo diffuso, il territorio della regione è stato suddiviso in nove ambiti. Le scuole che si candideranno saranno suddivise per ambiti di appartenenza e la scuola che ospiterà la mostra sarà scelta a mezzo sorteggio per ciascun ambito, tenuto conto del numero limitato di esposizioni. La candidatura dovrà essere effettuata mediante invio della richiesta a mezzo PEC all’indirizzo eventi.stampa@pec.consiglio.basilicata.it. Il sorteggio si terrà allo scadere dei termini indicati ed i risultati saranno riportati sul sito del Consiglio regionale e saranno comunicati a tutti gli Istituti partecipanti.

I requisiti occorrenti sono la disponibilità di uno spazio di dimensione congrua a contenere e rendere fruibile la mostra, tenuto conto che ogni pannello deve essere leggibile da ciascuno dei due lati; la disponibilità a collaborare all’organizzazione di un momento di presentazione dell’iniziativa e del laboratorio, che per ragioni di tempo limitato sarà effettuabile solo con un numero ridotto di studenti; la disponibilità a consentire la visita della mostra ad eventuali altre Scuole dello stesso ambito territoriale.

Gli ambiti territoriali sono così definiti: 1. Potenza 2. Matera 3. Acerenza, Atella, Banzi, Barile, Cancellara, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pietragalla, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, San Chirico Nuovo, Tolve, Venosa; 4. Avigliano, Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Filiano, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Pignola, Rapone, Ruoti, Ruvo del Monte, San Fele, Sant’Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza; 5. Abriola, Albano di Lucania, Anzi, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Castelmezzano, Corleto Perticara, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Paterno, Pietrapertosa, Sasso di Castalda, Trivigno, Vaglio Basilicata, Viggiano; 6. Armento, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant’Andrea, Gallicchio, Lagonegro, Lauria, Maratea, Missanello, Moliterno, Montemurro, Nemoli, Rivello, Roccanova, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sant’Arcangelo, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Trecchina; 7. Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Latronico, Noepoli, Rotonda, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova di Pollino, Viggianello; 8. Accettura, Aliano, Calciano, Cirigliano, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Miglionico, Oliveto Lucano, Salandra, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico; 9. Bernalda, Colobraro, Craco, Ferrandina, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, San Giorgio Lucano, Scanzano Jonico, Tursi, Valsinni.”