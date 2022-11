Mostra di Vino a Bari con gli ”occhi” del dolore di Pasolini.

Se non gli ha dedicato una vita poco ci manca, trasferendo su tela impressioni, suggestioni, tratti, parole di una figura emblematica, dirompente e preveggente del ‘900 come quella di Pier Paolo Pasolini. E l’artista e studioso Claudio Vino ne è diventato l’aedo del terzo millennio, trasferendo l’ammirazione per quel friulano dal carattere apparentemente spigoloso, ma dalla forte personalità, anche agli allievi del Liceo Artistico ” Carlo Levi” di Matera. Una passione condivisa con la compianta Angela Felice, direttrice del Centro pasoliniano di Casarsa della Delizia, alla quale ha dedicato la mostra ” Occhi. Il fiume sotterraneo del dolore” che sarà inaugurata il 18 novembre al Museo civico di Bari. Di seguito, nel comunicato, una anticipazione delle 27 opere viste per l’appunto con gli occhi…dell’anima, del cuore e della mente di Pasolini, particolarmente ”sofferti” nell’ultima fase della sua esistenza da quei simboli, speranze, modelli che ne avevano ispirato l’azione. Il resto, sul volto di Pasolini nelle opere di Claudio Vino,e con una chiave di lettura partecipata, lo ha scritto Roberto Chiesi del Centro Studi – Archivio Pier Paolo Pasolini di Bologna. Naturalmente la mostra offrirà altri spunti di riflessione per voi e per quanti inviterete a visitarla. Passate parola…due “P” di cultura che contrassegnano le iniziali di Pier Paolo Pasolini.



IL Comunicato stampa

Occhi: il fiume sotterraneo del dolore

mostra-omaggio a Pasolini di Claudio Vino

Un omaggio a Pier Paolo Pasolini in occasione delle celebrazioni per il centenario della sua nascita sarà la mostra personale di Claudio Vino intitolata Occhi. Il fiume sotterraneo del dolore. L’artista barese esporrà ventisette quadri a carboncino acrilico e gomma lacca su cartone grezzo di scarto (misure cm 70×70), ultima serie di una produzione che da diversi decenni lo vede impegnato nella ricostruzione visiva di una sorta di ‘iconografia’ del grande scrittore e cineasta, fra ‘ostensione’ del corpo e rielaborazione figurativa dei temi delle sue opere. Fortemente voluta e sostenuta dall’Accademia Pugliese delle Scienze, la mostra sarà ospitata nella bella sede del Museo Civico di Bari, una casa palazziata di origine medievale, alle porte del centro storico, che per l’occasione potrà rievocare la celebre Torre di Chia, nei pressi di Viterbo, di cui Pasolini si innamorò sin dal 1963, riuscendo poi ad acquistarla e ad abitarla – come in una sorta di eremitaggio intellettuale –negli ultimi anni della sua vita. Presentata da un testo di Roberto Chiesi (responsabile del Centro studi-Archivio P.P. Pasolini presso la Cineteca di Bologna) la mostra è dedicata alla memoria di Angela Felice, italianista e docente, a lungo attenta e partecipe osservatrice dell’opera di Vino, direttrice dal 2009 al 2018 del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, il quale ha concesso per questa occasione il proprio Patrocinio, insieme a un indirizzo di saluto.



L’inaugurazione si terrà al I piano del Museo Civico (strada Sagges, 13), venerdì 18 novembre alle ore 18, alla presenza dell’artista, del Presidente dell’Accademia Pugliese delle Scienze prof. Eugenio Scandale e del prof. Daniele M. Pegorari, membro dell’Accademia e sociologo della letteratura.

Nell’ambito di questa iniziativa si collocherà anche la sessione pomeridiana di studi Pasolini icona (con la partecipazione di Roberto Deidier, Fabio Pierangeli, Angela B. Saponari, Loredana La Fortuna e dello stesso Pegorari) che si terrà nella sala conferenze al piano terra del Museo Civico, coi patrocini del Comitato ‘Pasolini 100’, della Cineteca di Bologna, del Ministero della Cultura e del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli studi “Aldo Moro”.

La mostra Occhi: il fiume sotterraneo del dolore sarà visitabile fino a domenica 27 novembre, dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 19,30 (a esclusione della domenica pomeriggio e del lunedì).



”Occhi: il fiume sotterraneo del dolore”:

il volto di Pasolini nei ritratti di Claudio Vino

Roberto Chiesi

Centro Studi – Archivio Pier Paolo Pasolini di Bologna

Dopo la sua morte tragica, avvenuta a metà di un decennio – gli anni ‘70 – emblematico di

complesse trasformazioni politiche e sociali e di utopie ancora vive, nonostante i processi di massificazione già in atto da tempo, Pier Paolo Pasolini è diventato, fra l’altro, il simbolo della coscienza dell’Italia come Paese mancato, come Paese malato e al tempo stesso l’incarnazione di una volontà di credere, nonostante tutto, ancora e sempre, ai valori della cultura, dell’arte, di un’ideologia civile e sociale che combatte per gli emarginati, i diseredati, gli esclusi, gli ultimi e in nome dell’identità ideale, antica e culturalmente differenziata, di un Paese che, appunto, non ha potuto essere ma che avrebbe dovuto essere.

Negli ultimi anni di vita, Pasolini probabilmente non credeva più nella concreta possibilità della palingenesi del Paese ma ha continuato a combattere fino all’ultimo come se ci avesse creduto.

Questa irriducibilità è stata condivisa e fatta propria da tanti italiani, feriti dal drammatico degrado della penisola, che hanno visto in Pasolini il simbolo di un artista che si contrapponeva, in tutto e per tutto, all’identità dell’intellettuale italiano di corte, di salotto e di salotto televisivo, pur occupando un posto centrale nell’industria culturale italiana e frequentando anche i salotti, televisivi e non, ma sempre senza perdere la propria dignità, la propria diversità, un’autenticità che si esprimeva nell’esigenza di esprimere sinceramente le proprie idee anche quando venivano avversate o esecrate.



Al di là del dramma oscuro ed anch’esso emblematico della sua morte, Pasolini è sempre stato un artista tragico, un artista che incarna le più profonde connotazioni del dolore: dolore per la condizione umana, per le sofferenze degli ultimi, per il mistero della morte ma un dolore che convive contraddittoriamente con un’inesauribile volontà di vita.

La coscienza civile e il sentimento tragico del dolore umano sono due elementi che hanno da sempre reso profonda e intensa la passione di Claudio Vino per Pasolini, un autore con cui ha condiviso, fin dalla giovinezza, anche l’interesse per l’arte figurativa: Vino infatti si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bari con una tesi su Francis Bacon, proprio uno dei grandi amori pittorici pasoliniani.

Nel pensiero di Pasolini, nella sua irriducibilità, Vino ha riconosciuto qualcosa di essenziale di se stesso – il rifiuto di rassegnarsi alla degradazione del paese – e, come altri artisti prima di lui che vollero ritrarre la fisicità del poeta-regista (da Federico De Rocco a Renato Guttuso e oltre), anch’egli è rimasto affascinato dal suo volto “barbarico”, dall’espressività dei suoi lineamenti, dai loro segni marcati. Per la prima volta ha esposto in questa mostra i ventisei ritratti – realizzati ora a matita bianca, ora a carboncino o a sanguigna – che ha disegnato nel 2014 su una materia umile e abbandonata, quindi una materia idealmente “pasoliniana”: cartoni trovati accanto ai cassonetti dell’immondizia.



Per le sue opere grafiche, Vino si è spesso ispirato alla letteratura (si pensi ai suoi ritratti di uno scrittore lontano da Pasolini come Dino Buzzati) e dalla letteratura deriva anche il titolo della mostra che allude al “fiume sotterraneo del dolore” di Gadda. Ma il primo aspetto che colpisce dei disegni di Vino è la dimensione fisica, corporale, materica.

Ispirandosi alle fotografie che ritraevano Pasolini, l’artista barese è riuscito in alcuni dei suoi ritratti a cogliere la forte, magnetica corporalità del volto di Pasolini e non è un caso che fra i disegni più riusciti ci siano quelli che si misurano con l’immagine del suo volto negli ultimi anni di esistenza.

Quando Pasolini era costretto a convivere con un senso di sconfitta di quelli che erano stati i propri modelli di ispirazione per una vita intera: il popolo, il sottoproletariato italiano che vedeva abbruttito irreversibilmente in un processo di massificazione e di emulazione dei codici di quella piccola-borghesia che egli aveva sempre aborrito.