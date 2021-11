Lo avevano annunciato, quelli dell’associazione Lino Perrone , Ass Matera B&B e Mozambico e sono stati di parola. Gli scatti dei 15 fotografi ,che hanno contribuito alla realizzazione del calendario 2022 per sostenere laboratorio e attività formative in Africa , sono visibili in una mostra itinerante lungo la scalinata che conduce agli uffici dislocati lungo i piani del Municipio. Una opportunità in più per ammirare scorci di città nelle diverse situazioni e sensibilità, come abbiamo riportato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/15-scatti-dautore-nel-calendario-per-il-laboratorio-di-maputo/. Ora tocca a concittadini e visitatori, in questo caso del Municipio, mettere mano alla coscienza e alla tasca per un gesto di solidarietà che ricordano quanto hanno fatto Roberto,Lino, Michele, per il laboratorio multimediale di Maputo “A Mundzuku Ka Hina”.