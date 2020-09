Se capolavori della letteratura del passato come ” Il Conte di Montecristo” e i ” Tre Moschettieri” di Alexandre Dumas hanno conquistato generazioni di lettori del filone dei romanzi d’appendice lo si deve a una pagina di storia famigliare, scritta dal padre – il generale Alexandre- che fu rinchiuso per 16 mesi nel castello Aragonese di Taranto tra il 1799 e il 1800 aragonese di Taranto. E per ricordare quella esperienza…Sarà inaugurata il 10 settembre nell’antica fortezza la mostra “Oltre il muro, Dumas”, dedicata alla prigionia del generale francese Alexandre Dumas. La mostra,intitolata “Oltre il muro, Dumas” e allestita nella galleria svevo angioina, sarà visitabile fino al 28 febbraio 2021. L’iniziativa è curata dall’associazione Amici del Castello Aragonese di Taranto e dalla Marina Militare, è di impronta artistico-documentaria. E’ stata finanziata con il progetto Interreg Polysemi, a cui ha aderito il Comune di Taranto, e realizzata con l’apporto di studiosi.