“Monte” nel cuore e nel lavoro raccontato da Peppe Lomonaco

Hanno fatto tanto di ”mazzo”, tanti sacrifici per sintetizzare, rinunciato a vacanze, vissuto in condizioni di difficili per un domani migliore e con un sogno nel cassetto: tornare a Montescaglioso e vivere lì come quelli che ce l’hanno fatta. Cominciando da un’azienda agricola, portando avanti un bar, un forno,una lavanderia o un camion comprati a cambiali che li ha fatti transitare lungo la strada del benessere, nel folto elenco di quei montesi che hanno contato su braccia e testa, le proprie,un pizzico di fortuna e la benedizione di San Rocco che non guasta. E a tirar fuori racconti e spaccati di famiglie, che hanno segnato i viaggi della speranza tra gli anni Sessanta e Settanta in particolare, è Peppe Lomonaco con l’ultimo lavoro ” Storie di Monte e di Montesi” testimonianze di vita e di lavoro,edito da Motola. Un lavoro di recupero, conservazione e divulgazione della memoria della città dell’Abbazia di San Michele Arcangelo ( e non solo) fatto di tanta pazienza, costanza per intervistare, con il registratore, donne e uomini che hanno lasciato ai figli una eredità fatta di lavoro, coraggio, coerenza, rinunce e di soddisfazioni. E Peppe Lomonaco, lo scriviamo qui, e non alla fine, meriterebbe una delega comunale sul campo per la conservazione e valorizzazione della memoria storica e culturale dei tanti migranti montesi, ormai sparsi per il mondo. Un lavoro prezioso sul suo, raccolto negli audio con le vive voci dei protagonisti, e nei libri che ha scritto e, immaginiamo, continuerà a scrivere. L’Abbazia potrebbe accogliere quella piccola ”Ellis Island” dei migranti montesi sparsi nei cinque continenti. Giriamo il suggerimento alla comunità montese perchè valuti e, chissà, attui la proposta.



E del resto la raccolta di storie, introdotte dalle interessanti riflessioni di Cristoforo Magistro, meritano di essere conosciute e valorizzate. Storie che prendono il lettore per le speranze, i successi e gli insuccessi di quanti sono andati all’estero, prima da soli, vivendo in condizioni precarie, ma ricevendo spesso la giusta paga e considerazioni. Altri vivendo, e questo è accaduto in Italia, con le ”difficoltà” o le ”schedature” di quanti militavano nel Pci o erano iscrtti alla Camera del lavoro. Altri ancora subendo i disagi di situazioni familiari precarie, magari con un genitore che alzava troppo il gomito impedendo alla famiglia un briciolo di serenità, considerazione o, addirittura di far carriera. Spaccati di vita diversi. Ne abbiamo scelti alcuni. E’ il caso dell’imprenditore edile Paolo Artuso ( Abbiamo comprato una pala meccanica) che subì negli anni Novanta le conseguenze del fallimento di una cooperativa ravennate, impegnata nella realizzazione della ferrovia Ferrandina- Matera. E poi di quel clima malavitoso che , in quegli anni,aveva colpito Montescaglioso e che Artuso aveva passato in silenzio, come l’ex sindaco Rocco Menzella. ”…Quando è stato assolto -ricorda Artuso-ho pianto. Nel 1989, quando si è votato anche i democristiani hanno votato per lui”.



I montesi sono abituati a tirare la carretta e, quando occorre, ecco mettere sul tavolo lo spirito di impresa. L’esempio dei coniugi Rocco Racamato e Apollonia Danzi è tra questi, come tanti altri, partiti alla volta della Svizzera o della Germania (Era una stazione con ottanta binari) e con la signora in viaggio con altre 50 donne. E nella terra promessa il lavoro non mancava. Nei primi tempi situazioni precarie per dormire e mangiare, fino all’appartamento da 70 metri quadrati con quel bagno in comune con altra famiglia che non era il massimo, fino a una casa tutta per loro. Ma Montescaglioso era sempre nei loro progetti, con la casa costruita per quel giorno che sarà. Ci fu un tentativo infruttuoso nel 1973 e poi quello definitivo nel 1978 con l’acquisto del Bar Montese. Una fortuna, senza limiti di orario: al lavoro dalla mattina presto a mezzanotte e passa. E poi l’impegno per la campagna. Infine la famiglia, un maschio Carlo e una femmina Lucrezia, che oggi lavorano in altri settori. Lapidario il commento di Rocco: ” Ce la siamo sempre cavata” E se la cavò, ricordando la stagione amara e di sofferenza del secondo conflitto mondiale, Donato Parisi ( Piangeva perchè sapeva cos’era la guerra) , grande lavoratore, che ha ricordato le vicissitudini di famiglia passando per la stagione dell’emigrazione in America e per l’epidemia di spagnola, dai giorni dell’Armistizio con la resa dei conti nei confronti del ”federale” del partito nazionale fascista. Poi i lavori precari durante la Riforma agraria, l’emigrazione in Germania indossando in un’azienda anche lo scafandro da palombaro, quindi il rientro a Montescaglioso con 700.000 lire e l’acquisto della casa, fino a trovare lavoro come mastro muratore grazie a un bando di concorso del Comune.Una persona attiva, che si è impegnata per il centro anziani. ”Con l’attività ti distrai- dice Donato, che vive da solo- altrimenti finisci in manicomio”. E anche lungimirante. Si è comprato anche il loculo per quando sarà…



E,a proposito di persone che hanno deciso di fare da sè, ci sta tutta la storia di Vincenzo Giannatelli, tra i fondatori della Bmg, e che ha visto giusto investendo nella professionalità delle figlie Chiara e Marilina che hanno una casa editrice tutta loro. E Vincenzo, classe 1938, è stato uno dei tanti che si è fatto da sè ”un self made man” come direbbero nella comunità montese di Paterson (New Jersey) . Una storia, la sua, che comincia con una punizione; quella del padre Pasquale che lo manda a lavorare nella tipografia Conti d Matera. E fu un cenno del destino, che segnò quella che doveva portare sulla strada dell’editoria. Tre giovani soci, motivati a crescere, investendo, cambiando sede, lavorando con la pedalina e fu il ”La” alla stampa dei libri tanto da diventare un riferimento anche per le province di Bari e Lecce. Il resto è legato alla storia della Bmg e della Meta e a quello spirito di impresa che invitava a comprare le attrezzature a cambiali. E poi il ”savoir faire”con un libro stampato con tutti i crismi, che era la migliore pubblicità, e lasciando spazio anche alla solidarietà quando una madre non aveva soldi per far stampare i bigliettini per la prima comunione. E per Vincenzo che di sacrifici ne aveva fatti, comprendere le difficoltà e l’imbarazzo di una madre erano normale. Storie di successo.



Ma non mancano le storie di dolore, di sangue, di repressione e rivolta come quelal per l’occupazione delle terre ( Vincenza Castria, Mariannina Mezzano, Anna Avena, Nunzia Suglia e altre) che si intrecciano qua e là nei ricordi degli intervistati. Pietro Magistro ha ricordato (Finimmo giù tutti quanti) la tragedia del 28 maggio 1954, quando un camion che trasportava lavoratori e lavoratrici montesi, finito per causa da accertare giù da un ponte. Se la videro brutta, morirono in cinque, con ricoveri in ospedale e con un processo di cui non si seppe l’esito.Poi il lavoratore da muratore, il matrimonio, tanti sacrifici e la pensione. Quasi esilarante la storia di Vito Stasi ( Soffiavo, ma non suonavo) a piedi per andare alla Dogana, al conservificio dei Ridola, che mise da parte 10.000 lire con la vendita dei lampascioni per comprare una fisarmonica, con un acconto versato….ma senza poterla possedere, perchè quello strumento al suo ritorno era stato venduto. La passione per la musica era tanta e allora Vito ripiegò su una tromba, comprata a Bari. Ma non sapeva suonarla. Del resto, come gli aveva suggerito un amico, doveva quasi emettere una pernacchia perchè uscisse il suono. Prese lezioni dal maestro Rocco D’Ambrosio che gli suggerì di passare al flicornino. E quella scelta gli consentì di far parte della banda e di provare tutte le esperienze di quando si va in trasferta, con la tortiera di carne e patate preparata da casa, e l’alloggio spesso in una scuola. A meno che non trovi un compaesano montese felice di ospitarti o presso una famiglia tedesca, che apprezza vino e spaghetti al sugo piccante, tanto da ricambiare l’accoglienza a Monte. Il ”musicista” è abituato a leggere, anche sul web e si cura da sè, anzi non prende farmaci. ” Faccio la settimana dell’aglio crudo- dice- I fichi d’India li mangio con la scorza e vado a scuola di ballo”.



E’ bastato uno squillo di tromba e per un altro concittadino, Pinuccio Vena, suonatore di piatti e grancassa c’è tanto da scompisciarsi dalle risa per via degli scherzi fatti ad altri musicisti”.. Stavamo a Pomarico- racconta. Un suonatore di bombardino non aveva l’abitudine di staccare il bocchino dallo strumento. Ci fu uno che si prese la briga di spalmare il peperoncino piccante sul bocchino. Il suonatore di bombardino, prima di attaccare a suonare, ha inumidito per intero il bocchino. Si è bruciato le labbra, con tutto il palato. Non è stato più in condizioni di suonare: stavamo eseguendo Vita pugliese. Tra noi si scherzava qualche volta pesante ( anche se a me sembrava leggero). Ci si divertiva. Si dice che il divertimento allevia la fatica”. Fatica che non ha spaventato nessuno, come Pietro Liuni,(Dai non c’era futuro( residente a Toronto (intervistato da Peppe nel 2016) che è tornato volentieri a Montescaglioso per la festa patronale, partito a 18 anni per il Canada, dove potè contare sull’aiuto del concittadino Piero Avena. Liuni ha lavorato un po’ ovunque dal settore auto agli hotel fino a riprendere la professione di elettricista, tenendo viva la passione per il calcio tanto da allenarne alcune.



FOTO MONTESCAGLIOSO CALCIO 1945

E Peppe Lomonaco fa girare la palla della vita quasi fosse la pallina di una roulette, con storie che meriterebbero una pièce teatrale o le sequenze di un corto cinematografico, come quelle di Sabatina Carlone (Siamo partite con mille lire in tasca) , Pietro Andrisani ( Erano tempi violenti!), Agrippino Russo ( Mi hanno destinato a Mirafiori) o di Mauro D. ( Io a Modena non volevo andarci), Angela Marchese ( Ricordo le case bianche), Carmine Spellecchia (Mi appassionai alla gastronomia ), Rocco Appio (Il mio sogno era quello di fare il poliziotto), Tonino Nobile ( Apri una pizzeria! Quello devi fare la pizzeria!) , Giuseppe Appio (interfacciarmi con la grande distribuzione) Citazione a parte merita l’intervista a Maria Perrone (Vidi un piatto volare che mi sfiorò) con la bella storia di cooperazione e di inclusione sociale che ha caratterizzato e continua a segnare la storia di ”Progetto Popolare”, cominciata nel 1978 da un’idea di Angelo Bianchi e Antonio Tricase.Il resto potrete leggerlo nel libro di Peppe, pronto a tirar fuori il registratore anche aldilà dell’Oceano…