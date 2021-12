Peccato, e nè poteva essere diversamente, che le condizioni della Lucana film commission siano , oggi, da “elettrocardiogramma piatto” dopo le polemiche annunciate e seguite alle ”dimissioni’ dell’ex presidente. Ma romanzi, e ce ne sono, scritti da autori lucani su storia e personaggi della nostra terra , che meriterebbero attenzione per una trasposizione cinematografica. Una fiction? Certamente .E lo spunto ancora una volta ci è venuto leggendo due romanzi dell’amico Leonardo Rocco Tauro,che alla storia della sua Montalbano e del Metapontino ci tiene eccome. La ”Nobile e il popolano” e ” L’ Eden del Regno”, scritti rispettivamente nel 2019 e nel 2021 per Valentina Porfido editore, ci ha davvero colpito per la narrazione avvincente di fatti locali, tra restaurazione, rivoluzioni. brigantaggio, vita contadina e,naturalmente, di storie d’amore. Due romani legati l’un altro che abbiamo letto, con i tempi giusti, nel pomeriggio della giornata di Santo Stefano. Del resto non potevamo fare diversamente dopo aver letto, e con l’inattesa conclusione di un amore marcato da ”Altri” disegni,del rapporto tra il popolano Maurizio Capirosso e la bella nobile Elena Troyli, uniti oltre cha dalla freccia scoccata dalla faretra di Cupido anche dalla passione per la Cultura che abbatte ogni barriera. Una storia ricca di spunti sul rapporto tra nobili e contadini e con un messaggio forte di come le rivoluzioni si fanno oltre che con il ”ferro e il fuoco”, anche unendo le forze. Mica facile all’Epoca del Regno delle Due Sicilie, retto dai Borbone, il clima da rivoluzione Partenopea con gli alberi della Libertà innalzati qua e là e poi repressi nel sangue dalle ”truppe” restauratrici guidate dal cardinale Ruffo.



Montalbano jonico, con la sua storia, gli archivi, i personaggi minori e noti è un luogo per capire la storia di oggi, le occasioni mancate ,le potenzialità e i motivi dello spopolamento. E tanti gli spunti per farlo, per esempio, con il contadino,eroe e amministratore Maurizio Capirosso e con scrittori illuminati come Francesco Lomonaco, patriota (un termine tanto caro per fede politica a Leonardo Rocco Tauro) che sfuggì al patibolo grazie a un banale errore di trascrizione del suo cognome. Fu registrato come La Manica e questo gli consentì di essere liberato e di andare in esilio.

Un seme di ”buone pratiche di pensiero” , azione, e di ”buona amministrazione” per il bene di tutti come il protagonista dei due romanzi. Il tenace Maurizio, capatost, finchè si vuole ma pronto a dare il massimo e con passioni, da Elena Troyli ad Amalia Grimaldi, ma con la sua terra nel cuore. Non vi narreremo dei romanzi, perchè è giusto che li leggiate e li facciate leggere, ma ne evidenziamo i destinatari, oltre che i propri Cari – come scrive Tauro, subito dopo la prima di copertina – anche ”tutti coloro che amano la propria nazione e e che per essa si battono”. Uno spunto in più per quanti vorranno valorizzare ulteriormente una ‘storia’ della nostra ”storia”, dei nostri uomini e donne che l’hanno amata per tutta la vita. Un esempio per le giovani generazioni, rispetto alla mediocrità, all’ipocrisia di quanti,oggi, pur potendo lavorare con tenacia preferiscono star zitti, svendendosi per un piatto di lenticchie o per trenta denari…

IL DISEGNO DELLE COPERTINE

Ilaria Caprara per ”La nobile e il popolan

Maria Angela Tripaldi per ”L’Eden del Regno

LA FOTO DI ROCCO LEONARDO TAURO è di Giovanni Rosano