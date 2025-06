Mont.so – SELEZIONE “VIVERE IL CINEMA TRA SOGNO E REALTA’ – ED. 2024/25”

Il Cine – Teatro “Nicola Andrisani” di Montescaglioso (MT), diretto da Nunzio Nicola Disabato, per la ventunesima volta ha dato vita alla rassegna “VIVERE IL CINEMA TRA SOGNO E REALTÀ”, iniziativa formativa cinematografica di qualità per ragazzi legata al prestigioso Concorso Giffoni Experience (quest’ultima, nell’anno 2025, giungerà alla 55^ edizione). La rassegna ha preso avvio lo scorso autunno e si è recentemente conclusa con la scelta dei partecipanti, nonché giurati per l’edizione 2025 del “GIFFONI Experience”, in programma dal 17 al 26 luglio nella cittadina campana.

Sono stati visionati 03 film per ogni sezione, ognuno dei quali ha contenuto tematiche altamente educative ed attuali, frutto dell’attenta e consapevole scelta di film da parte del direttore artistico Giuseppe Disabato.

Di seguito i titoli scelti e visionati:

ELEMENTS+6: “BLU E FLIPPY AMICI PER LE PINNE”; “OZI LA VOCE DELLA FORESTA”; “BUFFALO KIDS”;

ELEMENTS+10 : “VITA DA GATTO”; “TEO E ZODI’ UN CAMMELLO PER AMICO”; “IF – GLI AMICI IMMAGINARI”;

GENERATOR+13: “EMMA E IL GIAGUARO NERO”; “IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA”; “NAPOLI NEW YORK”;

GENERATOR+16 : “UN MONDO A PARTE”; “IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA”; “PALAZZINA LAF”.

Di seguito sono elencati i nomi dei ragazzi candidati dai diversi istituti alle selezioni:

SEZIONE ELEMENTS +10 : Mauro BUBBICO (I. C. “Palazzo – Salinari” di Montescaglioso), Ciro BICCHIERRI (I. C. “L. Milani” di Policoro); Nico BOCCARELLI (I.C. “F. De Andrè” di Scanzano Jonico), Marco BRUNO (I. C. Miglionico – plesso di Grottole); Alice CHIECHI (I.C. “MANZI” di Matera); Maria Francesca DI TARANTO (I.C. Miglionico – plesso di Miglionico); Maria Vittoria TORNESE (I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci); Domenico BUONSANTI (I. C. “Palazzo – Salinari” di Montescaglioso); Angelica VENTRICELLI (I. C. “Palazzo – Salinari” di Pomarico); Simona TRAGNI (I.C. “Semeria” di Matera); Lara ESPOSITO (I.C. “Pitagora” di Bernalda – plesso “Rodari” di Metaponto); Nicole Michela PERILLO (I. C. “Palazzo – Salinari” di Pomarico).

SEZIONE GENERATOR +13 : Laura AIELLO (Istituto “Giovanni Paolo II” di Ferrandina); Nicla DI MARCO (Istituto “Giovanni Paolo II – D’Onofrio” di Salandra); Armando DI NAPOLI (I.C. di I Grado di Grottole); Salvatore MARRA (I.C. Quinto Orazio Flacco di Marconia); Martina Rita MELISSA (I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci); Greta MUTINATI (I.C. “Torraca” di Matera); Aurora SAMPOGNA (I.C. Stigliano); Francesca SANTARCANGELO (I. C. “Palazzo – Salinari” di Montescaglioso); Francesca TORTORELLI (I.C. “N. Festa” di Matera); Alice VARVARITO (I.C. “Felice Alderisio” di Accettura).

SEZIONE GENERATOR +16 : Melissa MORAMARCO (Liceo Scientifico “Matteo Parisi” di Bernalda).

I ragazzi che dal 17 al 26 luglio 2025 parteciperanno, in rappresentanza della Basilicata e in veste di giurati alla 55ª edizione del GFF sono: per la SEZIONE GENERATOR +13 : Greta MUTINATI (I.C. “Torraca” di Matera); Francesca TORTORELLI (I.C. “N. Festa” di Matera); Armando DI NAPOLI (I.C. di I Grado di Grottole).

Per la SEZIONE GENERATOR +16 : Melissa MORAMARCO (Liceo Scientifico “Matteo Parisi” di Bernalda).

I partecipanti alla Categoria ELEMENTS + 10 , avendo soddisfatto il punteggio richiesto, potranno prendere parte, per un giorno, alla rassegna cinematografica nella località giffonese. A questi nuovi ragazzi si uniranno i giurati di qualità, richiamati direttamente dal Festival campano per essersi positivamente distinti nelle precedenti edizioni.

L’iniziativa è sostenuta dall’Agiscuola Nazionale, Mibact, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Regione Basilicata, Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale, Fondazione Lucana Film Commission.

La direzione del C. T. “N. Andrisani” desidera ringraziare per la loro disponibilità e partecipazione tutti i ragazzi partecipanti all’iniziativa, i docenti e i dirigenti scolastici; la moderatrice del C.T.N.A. Lucia LATERZA, i collaboratori Maria ROSSETTI e Michele MARCHITELLI; tutta l’organizzazione del Giffoni Experience, Nunzio Nicola DISABATO e il direttore artistico Giuseppe DISABATO.

Infine a conferma della stretta e proficua collaborazione tra il Cine Teatro “Nicola Andrisani” e l’Ente Autonomo Giffoni Experience, la tappa lucana di School Experience 4, tenutasi a Montescaglioso lo scorso febbraio e durata 5 giorni, ha visto la partecipazione di oltre 3.000 studenti, i quali hanno assistito alle proiezioni, partecipato ai dibattiti, espresso i loro giudizi per decretare i migliori film in concorso e, per concludere, sono stati protagonisti di un video-clip musicale realizzato con gli esperti del team GIFFONI.

Nuovi progetti sono già allo studio per proseguire il lusinghiero rapporto instaurato tra i due Enti di attività cinematografica.

L’iniziativa rientrava nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola ed è stata promossa dal Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con l’associazione “CineCreando”, diretta da Giuseppe Disabato.