Appena abbiamo letto il nome dell’autore su Monsigno Antonio Di Maccom siamo andati sul sicuro…ma per una verifica abbiamo contattato Felice Lisanti, che ci comunica periodicamente tutte le nuove del Premio Energheia, e poi l’autore .Quel Giuseppe ”Pino” Siggillino alla guida del movimento APPeppino e noto per battaglie in prima persona -insieme ad altri- per impegni culturali (il belvedere dedicato a Lello Giuralongo), petizioni su temi ambientali, di vivibilità e sostenibilità dal Piano ai Sassi. E proprio alla memoria degli antichi rioni è legata la storia di quel presule dell”Ottocento, nato a Livorno e consacrato vescovo nella Diocesi materana nel 1835, Rimase nella storia e memoria dei materani per la rete idrica e potabile nei Sassi , per il trasfermento delle orfanelle ”Figlie della Carità” nell’Istituto San Giuseppe, istituì il Monte dei Prestiti, si impegnò per la cerimonia della manifestazione della incoronazione della Madonna della Bruna (1843) . Un Vescovo accanto agli ultimi e di idee aperte. Morì a Giovinazzo (Bari) nel 1854. Pino Siggillino, una vita per i Sassi e abitante nei Sassi, ricorda il monumento a Mons Di Macco nel Sasso Caveoso che ”saltò” durante le riprese del film ”King David” che vide come protagonista Richard Geere. Da allora sono passati 35 anni buoni e Pino non demorde che prima o poi si riuscirà a ricordare degnamente Mons Di Macco nei suoi Sassi…

IL COMUNICATO DI ENERGHEIA

Monsignor Antonio Di Macco, fin dall’inizio delle sue funzioni vescovili, si distinse per le iniziative intraprese a sostegno dei poveri, che spesso visitava nelle loro misere case personalmente, offrendo qualche sollievo alle tante loro esigenze e anche per l’attenzione rivolta ai giovani; egli, aggirandosi per le strade, li avvicinava, li consigliava, li sosteneva moralmente, finché non li vedeva impegnati in qualche lavoro.

A lui si devono i primi interventi sociali a favore della popolazione materna, quale l’istituzione del Monte dei Prestiti e il Palombaro del Purgatorio Vecchio, nel Sasso Caveoso.

F.P. Volpe descrive Mons. Antonio Di Macco (1783-1854) come persona umile, parca, sprezzante del lusso.

Per Arionisto Togni, socio della Società Operaia di Matera, “Vivo rappresentò la libera coscienza religiosa in tempi di dispotismo civile e religioso; e morto ha un culto civile in questi tempi di affrancamento e di libertà civile e religiosa” (Saluto della Società Operaia alle ceneri di Mons. Di Macco, 1890).

Per Donato Paladino Mons. Di Macco fu “Cristianamente uomo, evangelicamente Sacerdote, pastore protestante verso il Trono [dei Borboni], che spergiurò” (Discorso commemorativo, 1890).

Raffaele Giura Longo, parlando del “Risveglio laico della città di Matera” (Le origini del Liceo Duni, Energheia, 2018), ricorda come il ceto dirigente della città “Bollò con parole di fuoco l’atteggiamento dei sacerdoti materani, che si erano astenuti dal prender parte alla manifestazione organizzata dal Comune per onorare l’arcivescovo Antonio Di Macco”.

Questo saggio approfondisce vita e opere di Mons. Di Macco, contribuendo alla conoscenza di alcuni aspetti importanti della società materana dell’Ottocento nel periodo pre e post-unitario.