“Mondo è stato e mondo sarà”. Parola di Melillo

E come non dargli torto, visto che il motore del mondo sono i soldi, il profitto nella logica disarmonica tra sfruttatori (pochi) e sfruttati (molti), aumentati con l’accaparramento delle risorse e con la globalizzazione. Del resto le guerre, compresa quella dell’antica Troia, nascondono sempre una causa economica, fino a quelle nel corno d’Africa, in Medo Oriente e in Ucraina. E’ il filo conduttore del libro ‘’ Mondo è stato e mondo sarà’’ di Giuseppe Melillo che sarà presentato venerdì 2 dicembre a Montescaglioso, come riporta la locandina. Una scelta appropriata quella di Montescaglioso per il tributo, anche di sangue, dato alla lotta contadina nell’ occupazione delle terre e per il diritto al lavoro, che investe oggi precari e il mercato delle braccia dei migranti.



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE

Venerdì 02 Dicembre 2022 alle ore 19.00 presso la Sala del Capitolo nell’Abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso (MT) l’Associazione KonArte presenta

il Libro di Giuseppe Melillo, “Mondo è stato è mondo sarà”.

A ripercorrere il filo narrativo insieme all’autore ci saranno il giornalista Michele Marchitelli e personalità del mondo delle istituzioni, del sindacato, delle associazioni.

Il libro dell’autore lucano Giuseppe Melillo, già alla seconda ristampa, edito dalla Hermaion, casa editrice lucana, ha emozionato lettori e critici di settore.



L’opera ha raccolto recensioni positive che hanno evidenziato apprezzamenti per lo stile e la costruzione narrativa e per i contenuti. Alcuni recensioni sono presenti sulla pagina Facebook : “mondo è stato e mondo sarà”

Un romanzo antropologico ambientato nei diversi Sud del Mondo, in cui il tempo si snoda su di un filo sinusoidale ricamando con i ritmi alterni della fatica, dello sfruttamento, delle paure e dei silenzi carichi di consapevolezza, le storie di donne e uomini del Sud realmente esistiti o resi verosimili dall’autore.

“Mondo è stato è mondo sarà” è un viaggio di personaggi diversi, lontani, sospesi e che alla fine si ritrovano dalla stessa parte della storia.