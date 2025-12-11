Mondi pericolosi, territori vulnerabili come la Basilicata

Se guardiamo il quadro globale descritto negli appunti di fine anno – l’“età selvaggia” del Censis, l’America trumpiana, l’Europa delegittimata, la politica ridotta a gestione dell’odio – è fin troppo facile pensare che qui, in una regione piccola e fragile, l’unico destino possibile sia la resa: spopolamento, dipendenza, clientele, turismo mordi e fuggi, rassegnazione.

La società italiana che “non crede più nell’ipotesi collaborativa dell’Unione Europea” e che guarda con simpatia ai regimi autoritari la riconosciamo anche qui: nell’astensione record, nel voto rancoroso che premia chi promette soluzioni semplici a problemi complessi, nella paura di chi arriva da fuori, mentre i nostri figli nel frattempo se ne vanno.

Quel ceto medio impoverito – commercianti, piccoli professionisti, insegnanti, dipendenti pubblici precarizzati – in Basilicata e nel Mezzogiorno è ancora più esposto: ha retto per anni, tra sacrifici familiari e piccole rendite di posizione, ma oggi fatica a immaginare il proprio futuro qui. Non solo per i redditi insufficienti, ma soprattutto perché non intravede più un orizzonte collettivo: un progetto di società, non solo di sussidi.

Dico una cosa scomoda ma chiarissima: la frattura fondamentale non è fra Nord e Sud, fra giovani e anziani, fra italiani e migranti, ma fra chi controlla ricchezza e potere e chi li subisce. Nel Mezzogiorno questa frattura è doppiamente dura: – Perché il lavoro è frammentato e intermittente (braccianti e operai della logistica, contratti a progetto nella cultura e nel turismo, servizi in appalto, cooperazione sociale spremuta al ribasso. – Perché il territorio viene trattato come periferia sacrificabile, riserva estrattiva (energetica, turistica, agricola) dove si installano impianti, infrastrutture, resort, ma raramente si costruisce potere locale condiviso.

La classe dominata esiste, ma è spezzettata, spesso inconsapevole di sé. E allora non basta più parlare genericamente di “Sud svantaggiato”. Bisogna nominare i rapporti di potere: chi decide davvero delle traiettorie economiche, energetiche, culturali della Basilicata? A chi rispondono le grandi società che “investono” qui? Chi controlla il lavoro nelle filiere logistiche e turistiche? Se non mettiamo a fuoco questo, ogni discorso sullo sviluppo resta estetica.

La strategia di risposta non è la rottura improvvisa, ma un processo di erosione dell’esistente attraverso l’estensione delle pratiche democratiche: nella politica (istituzioni più rispondenti ai cittadini, non ai capibastone. La vicenda della cosiddetta “Anatra zoppa” materana ha svelato una antica e ipocrita bugia: scomparsi i grandi partiti del Novecento e nella crisi democratica attuale, persistono apparenti divisioni di campanile per giustificare la riserva di bottino delle risorse municipali. Perché non, invece, quel capovolgimento del senile sguardo dall’alto dell’istituzione verso il singolo cittadino utente e cliente, nello sguardo di una comunità olivettiana che si osserva e decide il suo futuro?); nell’economia (cooperative, imprese sociali, commons); nella società civile (associazionismo non subalterno, spazi comunitari aperti).

Tradotto sul piano locale, questo vuol dire almeno tre cose molto concrete: Democratizzare le decisioni sul territorio Piani urbanistici, scelte energetiche, politiche culturali e sociali non possono essere solo oggetto di consultazioni formali. Servono processi deliberativi reali: bilanci partecipativi, assemblee di quartiere con potere, patti di collaborazione non rituali ma vincolanti. E non per feticismo partecipativo, ma perché è l’unico modo per rompere la catena “capitale esterno ↔ élite locale ↔ cittadinanza spettatrice”.

L’Italia ha una lunga storia di cooperative: spesso normalizzate, talvolta colluse, ma ancora una delle poche infrastrutture materiali per costruire utopie reali.

In Basilicata questo può significare: cooperative di lavoratori nei servizi e nelle filiere culturali e turistiche; comunità energetiche rinnovabili controllate dagli abitanti, non dalle grandi utility; piattaforme di mutualismo (welfare di comunità, agricoltura sociale, filiere corte) imprese ‘a rete’ per sfruttare innovazioni e ricerca (e dire che su quella strada ci si era già incamminati!). Non “progetti europei” calati dall’alto, ma istituzioni economiche democratiche, capaci di far rimanere qui valore, competenze e decisioni.

Trasformare gli spazi abbandonati in infrastrutture di immaginazione: qui l’elenco è lungo: edifici scolastici vuoti, strutture incompiute, immobili confiscati, pezzi di patrimonio culturale inutilizzati. Potrebbero diventare: laboratori permanenti di cooperazione giovanile, centri di formazione su digitale, artigianato, cura, cultura, hub per iniziative di economia sociale innovazione tecnologica e progettuale, non show-room per foto istituzionali.

Matera in questo quadro è una città doppia : Da un lato, la vetrina globale: Capitale Europea della Cultura, prima; Capitale mediterranea nel 2026; meta turistica, set cinematografico. Dall’altro, una città con quartieri marginali, giovani che vanno via e non ritornano più (altro che i pii desideri della ‘ritornanza!), anziani soli, lavoro culturale e turistico spesso precario e sottopagato, cassa integrazione connessa alla crisi strutturale delle produzioni in loco; famiglie che vivono un benessere fragile, le mense della Charitas che non ce la fanno più.

La domanda non è: come rendere più efficiente il modello Matera 2019? La domanda giusta è: come usare il capitale simbolico accumulato per costruire istituzioni democratiche locali che erodano i meccanismi di sfruttamento? Questo vuol dire spostare il baricentro: dalla “cultura-evento” alla cultura come commons; dal turismo estrattivo alla città cooperativa; dalle call per progetti episodici a processi stabili di co-governance tra enti pubblici, abitanti, organizzazioni sociali.

La ZES Cultura, se non vuole essere uno slogan vuoto, deve diventare esattamente questo: non un brand, ma un laboratorio di democrazia economica e culturale che tenga insieme lavoro, cooperazione, patrimonio, transizioni ecologiche e sociali, gestione parsimoniosa del territorio (perché rubare ancora suoli e soldi pubblici se abbiamo la possibilità concreta di riqualificare suoli e manufatti abbandonati?)

Nel commento di fine anno, la Treccani propone “fiducia” come parola dell’anno. Per la Basilicata e per il Mezzogiorno la fiducia non può essere uno stato d’animo; deve essere una scelta politica: fiducia nel fatto che i territori possono diventare soggetti, non oggetti; fiducia nella capacità di lavoratori, giovani, donne, migranti di costruire alleanze; fiducia che piccoli esperimenti – una cooperativa ben fatta, una comunità energetica, un laboratorio di quartiere – non siano folklore, ma micro-fratture nella muraglia del capitalismo predatorio. Utopie reali che si misurano con bilanci, contratti, procedure, conflitti. Che aprono una direzione. Ed è già molto.