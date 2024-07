Mondi lucani al top. Un premio con un ‘ritorno ‘ per la Basilicata

Ed è così da sei anni, da quando l’intraprendente Maria Andriulli, si è messa a lavorare di buona lena per raggiungere nei cinque continenti, partendo da Montescaglioso, che ha una storia di emigrazione, come gli altri 130 Comuni della Basilicata, per premiare le tante ”nostre” eccellenze che hanno fatto fortuna altrove. E così il premio ” Mondi Lucani” ha tirato fuori tante interessanti realtà, legate alla nostra terra, e che volentieri si mettono a disposizione per portare la loro esperienza in Basilicata, per altri giovani, affinchè – con quella necessaria cultura di impresa, supportata da volontà e da condizioni concrete per lavorare, investire, inseguire un sogno- possano contribuire ad arrestare lo spopolamento. E l’invito è soprattutto agli Enti Locali affinchè siano presenti, in concreto, per rafforzare un legame fatto di esperienze, radici, buone pratiche e progetti. La presenza di Confapi, di Cna, del Comune di Matera è un primo passo. Ma occorre fare di più, magari relazionandosi di pù con gli organizzatori e apprezzando quanto- con tanto entusiasmo- hanno detto del premio l’attrice Pacifica Artuso ( tra le premiate del passato) o il professor Nicola Cavallo, pro rettore Unibas, entrambi componenti del comitato scientifico del Premio. E faranno la propria parte anche il Comune di Matera, rappresentato in conferenza stampa dalle assessore alla Cultura Tiziana D’Oppido e alle Attività produttive Maria Lucia Gaudiano, Leonardo Montemurro per Cna e Cosimo Dottorini per Confapi. Ma tocca anche ad altri farsi avanti. Il premio Mondi Lucani ha un progetto ambizioso…Pensateci quando si parla di spopolamento e di fuga di cervelli.



Matera, Premio Mondi Lucani 2024: sei i nuovi insigniti del riconoscimento

Novità la tappa a New York nella Columbus Citizens Foundation con la premiazione della sezione “Radici”

Connessione, Restituzione, Network. Il Premio Mondi Lucani continua a costruire la sua rete di Lucani nel Mondo pronti a condividerne i tre valori fondanti.

La sesta edizione del riconoscimento ideato dall’Associazione Mondi Lucani ETS si terrà il 9 agosto a partire dalle ore 20.00 a Matera presso Alvino Relais Mulino Contemporaneo, in via G. Marconi 28. I dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa nella sala Mandela del Comune di Matera.

Ecco chi sono i premiati 2024:

Margherita Cassano – Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione (Originaria di Grassano e San Mauro Forte, vive a Firenze)

Maria Soave – Giornalista Rai (Originaria di Potenza, vive a Roma)

Carolina Bubbico – Direttrice d’Orchestra (Originaria di Montescaglioso, vive a Lecce)

Alberto Acito – Direttore INNOVIT (Originario di Matera, vive a San Francisco)

Carlo De Ruggieri – Attore (Originario di Matera, vive a Roma)

Gerardo Sannella – Architetto (Originario di Oppido Lucano, vive a Novara)

Novità dell’edizione 2024 sarà la tappa della sezione “Radici” del Premio Mondi Lucani, che si terrà nella prestigiosa sede della Columbus Citizens Foundation nell’Upper East Side di Manhattan, a New York. Il Premio si inserisce nella due giorni, 15 e 16 ottobre ‘24, durante la quale Mondi Lucani e i suoi partner saranno in missione nella fondazione americana per la seconda edizione dell’evento Mondi Lucani “Basilicata: a wonderful land”. ll Premiato o la Premiata della sezione “Radici” sarà svelato/a nelle prossime settimane.

L’iniziativa è sostenuta da un protocollo d’intesa stretto tra Mondi Lucani e la Columbus Citizens Foundation. Tra le fondazioni americane di maggior prestigio, dal 1929 organizza la Columbus Celebration e la Columbus Day Parade sulla Fifth Avenue per celebrare le origini italo-americane.

“In sinergia con nuovi soggetti internazionali, guardiamo fiduciosi al raggiungimento di future sfide e progetti, consapevoli di quanto il Premio Mondi Lucani porti valore e opportunità alla Basilicata”, afferma Maria Andriulli, Presidente dell’Associazione Mondi Lucani ETS.

“Il Premio giunge alla sesta edizione con importanti novità – come la tappa a New York di ottobre – che confermano la validità dell’intuizione della Presidente Maria Andriulli. E quest’anno avremo l’onore di premiare la prima donna italiana Presidente della Corte di Cassazione, il più alto grado della magistratura, esempio di rigore e prestigio istituzionale”, dichiara Gregorio De Felice, Chief Economist Intesa Sanpaolo.

“Orgogliosi di consolidare sempre più la partnership con l’Associazione Mondi Lucani anche per l’annualità 2024. Stiamo lavorando insieme a nuove progettualità che ci vedranno impegnati all’estero per promuovere il valore del nostro saper fare artigiano e delle nostre imprese”, sottolinea Leo Montemurro, Presidente di CNA Basilicata.

“Confapi è sempre più coinvolta nel Premio Mondi Lucani, che permette non solo di valorizzare i lucani nel mondo, ma soprattutto li mette in connessione con il nostro territorio e le nostre imprese”, commenta Massimo De Salvo, Presidente Confapi Matera.

Il Premio Mondi Lucani nasce dall’idea di creare un Network di Lucani nel Mondo capace di generare opportunità concrete per il territorio e di condividere esperienze e competenze con i giovani, gli imprenditori e gli aspiranti tali, oltre che con le istituzioni.

I Premiati sono Lucani, anche di discendenza che, al di fuori dei confini regionali, eccellono in vari ambiti professionali:

economia e finanza

impresa

pubblica amministrazione

terzo settore

mondo creativo

tecnologia e innovazione

Stage in azienda e workshop per studenti lucani, relazioni economico-commerciali tra realtà internazionali e imprese lucane, incontri ed eventi in Basilicata sono parte dei risultati che di anno in anno il Premio Mondi Lucani porta a casa. Un aspetto che rende questo riconoscimento capace di generare azioni per lo sviluppo e la crescita della Basilicata, con particolare riguardo ai suoi giovani.



Il Premio Mondi Lucani è ideato e organizzato dall’Associazione Mondi Lucani ETS in collaborazione con Intesa Sanpaolo, con il patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Provincia di Matera, Comune di Matera, Università degli Studi di Basilicata e in collaborazione con il Dipartimento di Scienza aziendali e giuridiche e Centro Ricerche e Studi di Turismo dell’Università della Calabria, Columbus Citizens Foundation (New York), Mutual Benefit Society San Rocco Montescaglioso (New Jersey, USA), Basilicata Cultural Society (Toronto, Canada), CNA Basilicata, Basilicata Creativa, Confapi Matera, Circolo Culturale La Scaletta, Cestari Group, Akiris Hotel R.T.A., Oliver Club Metaponto s.r.l., Lippolis Assicurazioni, de Angelisbus s.r.l. Media partner: Suditaliavideo, TRM Network.

**Alla serata evento di premiazione si accede su prenotazione fino a esaurimento posti. Per info e prenotazioni, contattare il numero 366/2114019 oppure scrivere una mail a mondilucani@gmail.com



Ulteriori informazioni sul Premio Mondi Lucani 2024 e sui premiati qui: www.mondilucani.it

