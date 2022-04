“A me fanno un po’ ridere queste persone che esaltano la guerra per difendere la democrazia e la libertà: sono le stesse, ci scommetto, che poi stanno zitte e buone quando capita a loro il momento di prendere una decisione di vita o di morte“. E sul confronto lotta partigiana e quella ucraina? “Sono due realtà diverse. Sono due storie diverse, invece sembra che usino il dramma degli ucraini per insultare l’ANPI e attaccare i partigiani. Noi vogliamo la pace proprio perchè abbiamo conosciuto la guerra. E perchè ci spaventa una guerra che può andare a finire con la distruzione atomica“. “La guerra è bestialità, non è un prodotto dell’evoluzione. Ho fatto la guerra partigiana per non sentirne parlare più.”

Sono, queste, alcune delle frasi di una intervista che Mirella Alloisio, 96 anni, partigiana responsabile della segreteria operativa clandestina del Comitato di liberazione nazionale della Liguria, Croce di Guerra al Valor Militare, ha rilasciato su Il Fatto Quotidiano di oggi.

E alla domanda: L’ANPI si è spaccata sulla guerra? Risponde: “Io al congresso nazionale di Riccione ho detto le stesse cose che sto ripetendo a lei e dalla platea ho ricevuto un applauso fragoroso, si sono alzati tutti in piedi. Non mi pare affatto che ci siamo divisi. L’articolo 11 della Costituzione è il tesoro che sta a cuore a tutti, è una nostra medaglia, la nostra straordinaria eredità. E’ una costituzione che la guerra la ripudia. Non si limita a non volerla: la ripudia! Non sente quanto è forte questo verbo?”

E si perchè Mirella, a 17 anni la partigiana “Rossella” – ma anche “Olga” e “Marika” (le identità dovevano cambiare velocemente) e al congresso Anpi di Riccione, in merito alla guerra in Ucraina ebbe a dire la sua. “Io penso alla leggerezza con cui il governo ha provveduto ad aumentare lo stanziamento per le armi e ho pensato ai tanti giovani, ragazze e ragazzi, miei compagni che sono morti per contrastare in ogni modo una politica di guerra. E quando abbiamo vinto, quando la Resistenza ha vinto e abbiamo dato vita all’Assemblea costituente abbiamo proprio sostenuto che uno degli obiettivi era quello di costruire una società di pace e di libertà”.

Per questo, aveva aggiunto, la Costituzione “stabilisce in modo inequivocabile che l’Italia ripudia la guerra come strumento di mediazione delle controversie internazionali. Ed è un verbo forte, perché chi l’ha scritta l’ha fatto per i giovani e i meno giovani che per anni durante fascismo e Resistenza hanno combattuto per libertà e pace”.

E se è indiscutibile “la solidarietà con il popolo ucraino, non significa assolutamente che dobbiamo rifare una guerra. Basta! La Resistenza non è stata fatta per divertimento. Sono morte tante ragazze e tanti ragazzi per stabilire un mondo di pace assoluta e costruttiva, un mondo dove il lavoro sia la forza dominante, il lavoro per tutti, e i giovani possano trovare una società dove l’obiettivo sia costruire e non distruggere”.

Perchè, come dice ancora nell’intervista odierna: “La Russia la condanniamo tutti, ma poi, bisogna spingere di più per cercare di fare incontrare le parti e uscire da questa tragedia. Altrimenti che razza di civiltà è la nostra? “. E conclude: “Lo sa cosa farò io il 25 aprile? Ringrazierò i partigiani caduti e penserò con gratitudine all’eredità che ci hanno lasciato: la Costituzione.”