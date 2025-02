Mininni, giusta la preoccupazioni per doppioni ferroviari, ma non è la nostra proposta

Leggo l’intervento del prof. e amico Mininni sullo ziggurat che si va realizzando in piazza Michele Bianco. Ho visto buttare giù il vecchio bellissimo hotel President, solido, luminoso, arioso. Era una ferita al buon gusto, alla ragione, alla città. Segnalai la cosa, lamentandola, osservando come una città che permetteva una cosa del genere non poteva aspettarsi niente di buono, proprio mentre, fra l’ altro, si soffriva un caldo africano e si sospirava la pioggia. Peccato. Mi preme , però, in questo momento, che può dare la ferrovia a Matera, invitare Mininni a fermarsi sul nostro memorandum all’Assessore Pepe, che abbiamo trovato sensibile e attivo. Noi non si chiede una ferrovia doppione delle Fal, ma cosa molto diversa. Chiediamo una linea che, uscendo dalla linea Na-Pz-Ta, arriva a Matera, procede per Casal Sabini (pochissimi Km), raggiunge Gioia del Colle, si innesta sulla Ta-Ba, procedendo verso Ta- Lecce- Brindisi, o verso Ba. Ba non è la meta finale, ma solo una fermata verso Ancona, verso il nord Italia e verso il Brennero-Europa. Le Fal vivranno la loro vita autonoma, con trasporto di soli passeggeri. La nostra linea, di facile attuazione, trasporta passeggeri e merci, al servizio dell’area industriale di Jesce (ma non solo) e in particolare della Mermec, che ha rilevato la Ferrosud e i suoi 45 dipendenti con l’augurio che tornino ad essere 800 come una volta. Matera è città dalle idee confuse. Permette lo scempio dello ziggurat e, in alcuni ambienti, che contano, non vuole la ferrovia, non vuole lavoro e vuole solo fregiarsi di medaglie e fregi (persino frammenti di un meteorite). Ovviamente non è il caso di Mininni, che nella confusione di tanti interventi, spesso contrari – e non disinteressati – solleva giuste preoccupazioni per una struttura costosa, che sarebbe un doppione. Presto pensiamo di organizzare un convegno sulla questione. Speriamo che si passi presto, dopo la prima fase dei lavori, che gli stessi si completino con l’ allacciamento della città di Matera, inserendola nell’ anello nazionale.