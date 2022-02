Di quella internazionale, naturalmente, in concomitanza con un omaggio a Dubuffet e all’Art Brut (cruda) e a quel connubio, naturale, che lega la grafica al fumetto in una sequenza di ”strisce” non casuali che hanno sempre qualcosa da dire, evidenziare nel solco della ricerca e del mistero. E Giuseppe Palumbo, disegnatore ufficiale dei fumetti di ”Diabolik”, il re del terrore, al Mig di Castronuovo Sant’Andrea ( Potenza) ha dimostrato nella serata dedicata al firmacopie per il numero 900, che in quella dimensione ci sta eccome. Non solo per l’amicizia dalla Prima Repubblica con un critico di levatura internazionale come Peppino Appella che, quando deve dire una cosa che non va la dice senza girarci intorno, ma per le tante assonanze che legano mondi apparentemente diversi. Lo confermano la creatività, lo spirito di osservazione e introspezione che lega un soggetto e una storia su tavolozza, foglio di ornato o su una tavola di un fumetto. Naturalmente Palumbo, a suo agio quando domande e curiosità si susseguono come la sventagliata di un mitra, ha spaziato da un versante all’altro della sua esperienza e quella descritta ed esposta al Mig…che è l’acronimo di un noto aviogetto da combattimento dell’ex Urss. Corsi e ricorsi di guerra ? Palumbo e Appella sono per il noto simbolo grafico e pacifista dei ”Figli dei fiori” disegnato da Holtom, accompagnato dallo slogan ” Fate l’amore” non fate la guerra. Uno spunto per un fumetto che passi per Castronuovo, che diede i natali a Sant’ Andrea (Lancelotto) dell’Avellino. Che ci vuole? In preghiera, anzi al lavoro…La barba e la stoffa ci sono.



LA SERATA AL MIG

L’occasione di presentare lo storico numero 900 di Diabolik, fortunata serie a fumetti che da 60 anni è ormai parte della cultura di massa italiana, nell’inaugurare al MIG la mostra su Dubuffet presta il fianco a una riflessione più ampia sui rapporti tra Art Brut e grafica a fumetti. Il rapporto di reciproco scambio spesso intessuto tra ricerca artistica e fumetto – alle volte era l’Arte a influenzare il Fumetto, alle volte era il contrario, da Liechstein e Pop art fino alla Street Art – ha sicuramente in Dubuffet e nell’Art Brut il generatore di incredibili energie soprattutto nell’ambito del fumetto autoriale e di ricerca: dagli Sessanta/Settanta, alla nascita del fumetto americano Underground o alla satira italiana di un autore come Pino Zac, fino agli anni Ottanta con autori del calibro di Gary Panther (USA), fino alle sperimentazioni anni Novanta di Le Dernier Cri e Fremok(Francia), ad arrivare agli italiani SuperAmici – Maicol&Mirko e Dottor Pira – e all’editore internazionale ma con sede in Italia Hollow Press, che raccoglie nefandezze e bassezze grafiche da mezzo mondo.



Quello che informa le ricerche grafiche di questi autori e collettivi è alla base del pensiero del Dubuffet filosofo: la ricerca di una originalità primordiale lontana da schemi accademici infettati di cultura. E nel fare questo, compiere un gesto politico, molto ben descritto da Georges Bataille nella sua rivista Documents, che NON divida in bello e brutto l’atto di creazione artistica, perché è nel separare che trova il suo grembo, il suo terreno di coltura il razzismo e il fascismo. “Amiamo con passione il tutto, le due metà, senza preferenze preconcette. Non ci sono cose brutte.” Ecco il credo dell’Art Brut e in questo credo non è un caso che il fumetto alternativo, politicizzato per certi versi, abbia trovato sponda. Se si pensa che negli Anni Cinquanta, negli States, chi erano i motori dell’industria a fumetti, alla base del nostro attuale immaginario collettivo? Erano i paria dell’arte figurativa, tutti i pur bravi disegnatori che non essendo wasp o non riuscendo a emanciparsi socialmente, finivano a disegnare pubblicità o fumetti, la forma più bassa, per l’epoca, del lavoro artistico: gli italo americani, gli ispanici, gli afroamericani. A buon diritto, il fumetto può entrare nel novero dei motivi che stanno alla base dell’estetica Art Brut.



E PER L’8 MARZO INCONTRO CON ADELAIDE CUOZZO

”LE donne si raccontano” per la giornata della donna