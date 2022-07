”Mia madre era sarta…” L’audiolibro delle Bambine

Comincia così una storia di altri tempi, quando le mamme, e la storia si sta ripetendo con la crisi, si davano da fare con lavori artigianali in casa (sartoria, maglieria, ricamo ecc) per sostenere il reddito famigliare. E a narrarla con la novità di un audiolibro la storia di ” Bambine sulle tracce di inesorabili passioni”, che in passato abbiamo gia recensito nella versione cartacea. A parlarcene, del libro di Daniela Grassi, è Rosanna Marazia che continua a lavorare per dare un colpo d’ali alla associazione ” Leggère Controvento”



“Da pochi giorni- dice Rosanna- il libro di Daniela Grassi è diventato un audiolibro poiché abbiamo ricevuto tante richieste. Infatti, “Bambine sulle tracce di inesorabili passioni” è quel genere di narrazione particolarmente adatta all’ascolto ad alta voce. Dopotutto il successo degli audiolibri nasce dalla possibilità che l’ascolto può offrire, quindi di cogliere e ‘sentire’, le atmosfere dei luoghi con i suoni e i personaggi che esprimono forza e intensità palpitanti. L’attrice Liliana Fantini è stata molto brava, ha accettato con gioia l’invito dell’autrice Daniela Grassi e ha dunque prestato la sua voce vivida e suasiva per accompagnare il lettore (in questo caso ascoltatore) là dove si svolgono le vicende delle meravigliose bambine, donne curiose intraprendenti e sognatrici. Con il prezioso supporto dell’Officina Fonica Torino di Luigi Conte – conclude Rosanna. abbiamo ottenuto un risultato di cui siamo molto soddisfatti. Daniela Grassi continua a ricevere parecchi complimenti e consensi e noi non possiamo che goderne tutti di questo gratificante successo”

È possibile scaricare l’anteprima del racconto

:https://cdn-publish.streetlib.com/previews/83dca6c5-2dcf-4b0a-83c7-42e529806a21_preview.mp3 Che aspettate? Fatelo