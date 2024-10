Mettete la bellezza nei ‘cannoni’ e l’Arte unirà cuori e popoli

Uno slogan, parafrasando la nota canzone ” Proposta” de I Giganti, un complesso italiano degli anni Sessanta, per aprire l’obiettivo (ma senza filtri) su un grande evento che il Matera international Photography ha dall’8 novembre al 2 dicembre sul tema dell’Arte che unisce, nell’ambito dell’Ottava rassegna internazionale di arte visale. E da quanto raccontato nel corso della conferenza stampa dal direttore artistico di Mip, Antonello Di Gennaro, e dalla presidente del sodalizio Carla Cantore sarà un appuntamento da ricordare per la qualità e la diversità delle proposte, che colpiranno e non poco i visitatori quando si soffermeranno su tragedie che si sta tentando di occultare e sminuire in ogni modo nelle guerre che si abbattono sulla popolazione civile in Palestina e via via in altre guerre dimenticate. E come non dimenticare, citando, i progetti espositivi sul cittadino nero americano ucciso per soffocamento dalla Polizia ” A postcard for (George) Floyd”. E poi Navalny ispirato al noto oppositore russo, morto in strane circostanze in Siberia, Il dolore della Palestina con scatti di fotoreporter anonimi che hanno dovuto fare i conti con il ‘taglio” e le censure dei social, sul ”Muro” dell’Indifferenza”, per passare agli spunti che verranno da un ricco programma di percorsi, mostre, presentazione di opere editoriali, curiosità davvero interessanti come ” La Luna friabile” promosso e sostenuto dall’Asssociazione A.Ma.Sa.M .



L’evento , presentato oggi a Matera negli ambienti ipogei della 19^ buca , si terrà lungo un percorso espositivo di 4000 metri quadrati all’interno dello Sparkme Space Academy del Paip 2, con la presentazione di lavori fotografici provenienti da 40 nazioni ,incentrati sul tema ” l’arte che unisce”. ” Nel nostro mondo contemporaneo- sintetizza un passaggio della cartella di presentazione contrassegnata dal numero 750 (opere e artisti) la morte ha molteplici volti: migrazioni forzate, guerre, povertà, fame, violenza, cambiamenti climatici, disuguaglianze causate dal sistema economico” Di fronte a questo stato di cose – si sono chiesti al Matera International Photography – è una possibile risposta, cosa possa fare l’arte di fronte a tutto questo? E, in particolare, se la bellezza può salvare l’umanità. A rispondere le opere di fotografi raccolte in 12 installazioni, 70 mostre e un programma di confronto con 60 incontri, 38 progetti, 30 convegni e la partecipazione di 228 autori. Uno spazio sarà dedicato ai lavori dei soci dell’Associazione materana salute mentale che con il M.I.P, come ha ricordato la presidente del sodalizio Lucia D’Antona, ha avviato un proficuo lavoro di collaborazione che ha favorito la partecipazione creativa degli associati. Un evento che contribuirà a fare cultura, nella Capitale europea della cultura 2019- come ha ricordato Ottavio Gurrado, che ha moderato la conferenza stampa- e con l’apporto dei volontari di quella esperienza, che accompagneranno gli ospiti nelle visite guidate all’interno dello Sparkme Academy Matera. Una realtà promossa da privati che continua a investire risorse e soprattutto nei giovani ”capitale” che Matera e la Basilicata non dovrebbero disperdere…La realtà è un’altra. Ma c’è chi, come Sparkme Academy e Mip, ci mettono mente, faccia e risorse proprie. Meritano rispetto, considerazione e sostegno. Appuntatevi la data dell’8 novembre. Ne vale la pena, davvero.



MATERA_L_ARTE_CHE_UNISCE.jpgMATERA L’ARTE CHE UNISCE

AGENDA

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2024

INAUGURAZIONE

VISITE GUIDATA CON L’ARTISTA

H 18.00 – ULTIMO INGRESSO H 19.30

(ingresso libero con obbligo di prenotazione)

SABATO 9 NOVEMBRE 2024

– 09.00 Saluti Carla CANTORE Presidente del Matera International Photography

– 09,30 Saluti istituzionali

– 10.00 Talk A POSTCARD FOR FLOYD progetto di mail art partecipativo di Giangiacomo ROCCO DI TORREPADULA Artista, Imprenditore dialogheranno con l’autore Chiara FERELLA FALDA Curatrice del progetto | Enrico FILIPPUCCI Direttore Artistico Galleria Opera Arte e Arti

– 11.00 Tina FESTA Ideatrice metodo Caviardage®, Docente

– 11.30 LA LUNA FRIABILE progetto ideato e condotto da Carla CANTORE Arteterapeuta, Docente Master II Livello Neuroestetica in collaborazione Franco DI PEDE Artista, dialogherà con gli autori Maria Teresa CIRILLO Referente A.Ma.Sa.M. Associazione promotrice e sostenitrice del progetto

– 12.00 IL MURO installazione fotografica di Antonio BERGAMINO Artista, Responsabile FotoDiego Academy

– 12.30 Graziella Melania GERACI Giornalista freelance, Curatrice indipendente

– 13.00 pausa pranzo

– 16.00 Maristella TROMBETTA Docente di Storia dell’Estetica Università di Bari

– 16.30 Talk NAVALNY Assenza/Presenza progetto internazionale di Mail Art curato da Ruggero MAGGI Artista, Curatore

– 17.00 Franco DI PEDE Artista, Fondatore Galleria Arti Visive

– 17.30 Presentazione libro “Live in Paris” di Michele DI DONATO Fotografo professionista, Fondatore di Hangar Fotografico dialogherà con l’autore Anna Maria DE MARZO Docente di Storia della Fotografia presso Spaziotempo



DOMENICA 10 NOVEMBRE 2024

– 09.00 Giovanni LAPERCHIA Maestro Tai Chi 5° Liv

– 09.30 IL DOLORE DELLA PALESTINA 21 FOTOreporter freelance anonimi, installazione fotografica a cura di Antonello DI GENNARO Direttore Artistico MIP, dialogherà con il curatore il giornalista Attilio LAURIA

– 10.00 Presentazione libro “Eyewintess” di Manoocher DEGHATI Fotoreporter di guerra pluripremiato vincitore di 2 Word Press Photo dialogherà con l’autore Raimondo MUSOLINO Direttore artistico FotoArte | Ursula JANSSEN Archeologa

-11.30 Angela SAVINO Direttrice del Laboratorio di Neuroestetica Sperimentale del Master Universitario di II livello in Neuroestetica, Dipartimento di Medica dei Sistemi della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata

– 12.00 Ottavio DE CLEMENTE Docente incaricato di procedure andragogiche presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata

-12.30 Francesco MARANO Antropologo, Artista

MODERA: Ottavio Gurrado | Ufficio stampa MIP Matera International Photography

LUOGO

SPARKme Space Academy | MUSEO DELLA SCIENZA E DELLO SPAZIO

Via dell’Industria sn – Zona Paip 2 | 75100 Matera

CONTATTI: info@materainternationalphotography.com