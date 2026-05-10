Mercoledì letterario a Palazzo Viceconte con catalogo mostra Angelo Brando

Un post per ringraziare i protagonisti dei ”mercoledì letterari a Palazzo Viceconte con il prossimo, quello del 13 maggio, dedicato all’artista marateota Angelo Brando. A presentarlo Michele Saponaro e Mariadelaide Cuozzo a 70 anni dalla scomparsa del pittore.

A TUTTI I PROTAGONISTI DEI “MERCOLEDÌ LETTERARI A PALAZZO VICECONTE”

Carissimi,

nel ringraziarvi — anche a nome di Maria Antonella D’Agostino — per la vostra partecipazione alla rassegna “Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte”, siamo lieti di invitarvi all’ultimo evento in programma: la presentazione del catalogo della mostra di Angelo Brando, “Gruppo di famiglia in un interno”, curato da Mariadelaide Cuozzo e dal sottoscritto, in occasione del 70° anniversario della morte del pittore originario di Maratea.

Protagonista della serata sarà la comune amica Aide Cuozzo, che avrò il piacere di affiancare. L’incontro sarà introdotto e condotto da Beatrice Volpe. È prevista inoltre la partecipazione del Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, autore della presentazione pubblicata nel catalogo.

Vi aspettiamo!