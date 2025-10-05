Mercoledì la finale del Premio Strega Poesia 2025, nella cinquina il lucano Alfonso Guida

Ci siamo. Mercoledì 8 ottobre, alle ore 21.00, si terrà la serata finale del Premio Strega Poesia 2025, presso la Casa dell’Architettura, Complesso Monumentale dell’Acquario Romano. Durante la serata, che sarà trasmessa in diretta streaming su Raicultura.it, verrà annunciato il vincitore della terza edizione. Edizione che ci vede particolarmente attenti ed interessati come lucani in quanto, ricordiamo che, nella cinquina finalista, c’è il poeta di San Mauro Forte, Alfonso Guida, con il suo “Diario di un autodidatta“, edito da Guanda. Gli altri quattro finalisti sono: Giancarlo Pontiggia, con “La materia del contendere”, Garzanti; Jonida Prifti, con “Sorelle di confine”, Marco Saya; Marilena Renda, con “Cinema Persefone”, Arcipelago Itaca e Tiziano Rossi, con “Il brusìo“, Einaudi. La serata, condotta da Carolina Di Domenico e vedrà la partecipazione di Babs Gons, Luigi Lo Cascio e The Zen Circus. Durante la serata sarà assegnato, inoltre, il Premio Strega Giovani Poesia, scelto da una giuria di oltre 250 ragazze e ragazzi provenienti da 26 scuole distribuite in tutta Italia.

