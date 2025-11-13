Melillo: “Buon Compleanno Diego, dio imperfetto.”

“Diego Armando Maradona nel 2025, compie sessantacinque anni. Sì, compie, perché alcuni uomini non muoiono, continuano a respirare dentro la memoria collettiva. Maradona non è soltanto un ricordo, ma una presenza mitica e politica che resiste al tempo, un corpo simbolico che ha rovesciato la narrazione dominante del successo come frutto di disciplina e conformismo. Nel suo caso, il riscatto nasceva dall’istinto, dal talento naturale, da un’intelligenza del corpo che sfugge ai codici istituzionali del sapere.” Inizia così una nota inviataci da Giuseppe Melillo, a qualche giorno da quello (30 ottobre) che sarebbe stato il compleanno di “el pibe de oro“. Una straordinaria figura oramai leggendaria e per sempre nei cuori anche di chi le sue straordinarie fantasie in campo le ha subite a danno dei propri colori. Un fenomeno, come ben tratteggiato in questo scritto, che ha travalicato quel rettangolo di gioco troppo stretto per contenerlo.

Infatti, prosegue Melillo: “Da quella periferia povera di Buenos Aires, come da tante periferie del mondo, proveniva una cultura autonoma e vitale, capace di esprimersi attraverso il calcio, la musica, i rituali collettivi. Maradona ne fu il portavoce inconsapevole, l’emblema di un popolo che, attraverso di lui, parlava con voce propria. Quando negli anni Ottanta arrivò a Napoli, trovò una città che gli somigliava: disprezzata e indomita, ferita ma incapace di arrendersi. Napoli riconobbe in lui la propria anima e, si trasformò da oggetto di narrazione a soggetto della propria storia. Il calcio smise di essere sport e si fece linguaggio politico, rito collettivo, utopia momentanea di giustizia.

Dentro una cultura che costruisce consenso attraverso modelli estetici e morali, ostile all’errore e all’imperfezione, il corpo imperfetto di Diego riaffermava la forza del genio che nasce ai margini, fuori dai canoni ordinari. Quel corpo, esposto e vulnerabile, era una dichiarazione di resistenza: un gesto di libertà in un mondo che pretende ordine e obbedienza.

Dopo la sua morte, il mito ha assunto una dimensione quasi religiosa. La “Chiesa Maradoniana”, i murales, le edicole votive, gli altari laici: tutto testimonia la trasformazione di un campione in culto popolare. È la religione del popolo, che non adora l’infallibilità ma la caduta; che non chiede salvezza, ma comprensione. La “mano de Dios” non fu un imbroglio, ma una parabola: la mano del povero che per una volta piega il cielo a sé. La sacralizzazione di Maradona è una forma di egemonia dal basso, un atto di appropriazione collettiva del simbolo, una fede nell’emozione e nella memoria condivisa.

Forse nessuno come lui ha incarnato la tensione tra terra e cielo, tra miseria e gloria. È stato l’uomo che ha portato il fango delle periferie fino all’Olimpo, senza mai smettere di sporcarsi di polvere. Il genio che dimostrava come la bellezza possa appartenere agli ultimi. Maradona supera la cronaca sportiva per diventare racconto epico e sociale: in lui il popolo ha riconosciuto la propria fame, la propria ribellione, la possibilità del riscatto.

Ma il mito vive di contraddizioni. Diego fu eccesso, dipendenza, fragilità. Il sistema che lo aveva esaltato — i media, il calcio globale, l’industria dello spettacolo — lo crocifisse quando capì che non poteva essere governato. Nel disordine della sua vita si nascondeva una verità che la società non sopporta: la grandezza non è purezza, ma lotta. Maradona è stato insieme prodotto e negazione della cultura di massa; un trickster moderno, capace di smascherare le ipocrisie del potere con la sua amoralità sacra e la sua disobbedienza poetica.

Non è solo nostalgia. È la memoria di una rivolta possibile, la certezza che il riscatto non si compra ma si conquista. È l’idea che si possa cadere e rialzarsi senza perdere dignità. È la certezza che è necessario educare alla sconfitta come valore; necessario, per usare le parole di Pasolini, “a costruire un’identità capace di avvertire una comunanza di destino, dove si può fallire e ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati; a non divenire uno sgomitatore sociale; a non passare sul corpo degli altri per arrivare primo.…”. Maradona, dio imperfetto e più uomo degli uomini, si è consegnato all’eternità non per la perfezione del suo talento, ma per la imperfezione della sua umanità.”