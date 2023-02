Meglio essere stupidi…anche in Quaresima

” Carta, penna e calamaio” come si diceva nella Prima Repubblica e appuntatevi la nuova replica di ” Moggh’ a jess stud’ch” , E “Meglio essere stupidi”, l’applaudita commedia che Talia teatro proporrà il 6 marzo presso il Teatro nel Sasso, di via Lombardi nel Sasso Barisano. Un invito ad assistere all’ adattamento di Antonio Montemurro della commedia ”Uomo e Galantuomo” di Eduardo De Filippo. E se non l’avete ancora fatto vi siete persi, come riporta l’invito che passa sui social, ”vi siete persi due ore di risate”. E ridere di questi tempi è tutta salute, visto che non è possibile averla dall’ospedale ” Madonna delle Grazie”, vittima del depotenziamento e dell’accentramento di funzioni nel capoluogo di regione, grazie anche alla ”silenzio assenso” di quanti dalla Città dei Sassi dovrebbero vigilare e farsi sentire. Al Teatro nel Sasso, statene certi, l’acustica è ottima e le risate vengono giù in sequenza.Naturalmente occorre prenotarsi, contattando il 331 7995953. I posti a sedere al Teatro nel Sasso sono limitati, anche in Quaresima.