Mediterraneo. Il laboratorio del mondo che viene: una rimozione nell’evento “Matera-Tetouan”?

Non capisco molto le ‘manipolazioni’ possibili sui social; mi pare d’essere incappato in un disguido (o in una indebita censura!) dopo aver postato sul sito che organizza l’evento di avvicinamento alla celebrazione del gemellaggio culturale tra la nostra cittadina e Tetouan l’anno prossimo. Un tentativo, il mio, di contribuire a contestualizzare l’evento nell’orizzonte storico e geografico del Mediterraneo; che mi sembrava povero e parziale (e rispondeva ad una critica assai condivisa di una delle promotrici della candidatura dell’evento). Qui, perciò, lo ripropongo.

Nella seduta ‘aperta’ del Consiglio comunale materano, Vanessa Vizziello aveva aspramente censurato l’assenza – nella presentazione del Dossier sull’evento – a proposito, quando fuoruscirà dal cassetto del sindaco questo Dossier? – di un qualsiasi riferimento alla strage della popolazione palestinese e alle torbide manovre in atto in tutta l’area mediorientale. Assai spropositamente generica la risposta del sindaco!

Non è forse proprio in quell’area la scaturigine delle relazioni geopolitiche con il Mediterraneo odierno?

Il Mediterraneo non è un semplice mare. È un modo di leggere il tempo. Uno spazio in cui la geografia, la storia e la politica scorrono su ritmi diversi, si sovrappongono e si contraddicono.

Fernand Braudel ha dato a questo spazio una forma teorica: non una linea di costa, ma una profondità. Non un confine tra terre, ma un archivio di tempi lunghi che continuano a lavorare sotto la superficie del presente.

Oggi quell’intuizione appare più attuale che mai. Perché il Mediterraneo è tornato a essere ciò che non ha mai smesso di essere: il punto dove si vede il mondo intero.

Una rete antica che non si è mai spezzata

Da Ibn Ğubayr ai viaggiatori moderni, dai mercanti medievali ai turisti globali, il Mediterraneo è stato la più grande infrastruttura culturale della storia.

Un mare che collega, non separa.

Le sue rive hanno generato scambi che non sono solo materiali: storie, parole, simboli, immagini hanno sempre attraversato le sue acque più delle flotte.

Le versioni mediterranee di Cenerentola, le avventure di Giufà, il dialogo tra Castiglione e Ibn al-Muqaffa, le lettere di viaggio dell’inizio del Novecento, e perfino le ibridazioni linguistiche tra italiano e arabo: tutto racconta la stessa verità.

Qui non esiste un prima e un dopo. Esiste una trama continua, dove differenze e somiglianze si costruiscono a vicenda.

La produzione dell’altro: immagini che contano

Ma questa rete non è mai stata innocente.

L’Oriente che l’Europa ha raccontato è stato spesso un’invenzione utile: un Oriente docile, estetizzato, semplificato. Edward Said lo chiamò “orientalismo”: uno sguardo che riflette più il potere di chi guarda che la realtà di chi è guardato.

Nel Mediterraneo, questo sguardo non è solo un ricordo. È un dispositivo che funziona ancora.

Nell’arte ottocentesca, nella poesia di Ungaretti, nei media contemporanei, nella serie Zizinia, riecheggiano le antiche domande: chi racconta chi? con quale autorità? per quali scopi? Oggi, nell’epoca delle immagini veloci, questa battaglia simbolica è più aperta che mai.

Imperi in movimento

Dietro le rappresentazioni, ci sono i poteri.

E il Mediterraneo, ieri come oggi, è uno dei luoghi in cui quei poteri si misurano.

Non più imperi coloniali, ma un mosaico di potenze che proiettano nel mare tra le terre le loro ambizioni: Stati Uniti, Russia, Cina, Turchia, Arabia Saudita, Emirati, Unione Europea.

Il Canale di Suez, le basi militari, i porti strategici, i gasdotti, i corridoi energetici: questi sono i veri confini della nostra epoca.

Chi controlla la logistica controlla il mondo.

E nel Mediterraneo, la logistica è geopolitica pura.

La sponda africana, con il Piano Mattei e le sue promesse di cooperazione, rivela un altro elemento: la linea che separa sviluppo e neocolonialismo è spesso sottile, quasi invisibile.

Lo sviluppo come destino (o come inganno)

Per decenni il Mediterraneo è stato raccontato come un luogo da modernizzare.

Un’area in ritardo, incompleta, da integrare nel modello europeo.

Ma questa narrazione, come mostra Onofrio Romano, non descrive: prescrive.

Immagina una sola modernità possibile, un solo criterio di progresso, una sola direzione della storia.

Le teorie della dipendenza e la lezione meridiana di Franco Cassano mostrano invece un’altra via: il Sud non è deficit, ma differenza; non è mancanza, ma alternativa.

Un luogo che può criticare la modernità, non inseguirla.

In un’epoca di crisi ecologica, fragilità sociali, economie instabili, il Mediterraneo potrebbe essere un laboratorio di modernità plurali, meno dipendenti dalla crescita, più radicate nella storia e nella comunità.

La frontiera che seleziona: mobilità e disuguaglianza

Oggi il Mediterraneo è anche il luogo dove la globalizzazione mostra il suo lato più duro.

Le persone non si muovono come le merci. Le merci non incontrano barriere, i corpi sì.

La frontiera mediterranea è una soglia che si apre e si chiude secondo criteri politici, economici, razziali.

Le città – da Tangeri a Marsiglia, da Napoli ad Alessandria – vivono la stessa contraddizione: metropolizzazione senza redistribuzione, turistificazione senza regole, precarietà senza reti di protezione.

Il mare che un tempo univa, ora divide in modo selettivo.

Gaza e la crisi dell’Occidente

Nessun luogo rivela le contraddizioni della democrazia occidentale quanto Gaza.

Lì si manifesta con crudeltà l’incapacità dell’Europa e degli Stati Uniti di difendere i principi che proclamano altrove.

Eppure, proprio intorno a Gaza, si è formata una rete globale di solidarietà, fatta non di movimenti tradizionali ma di persone, comunità, gruppi spontanei: i “non-movimenti” che Paola Caridi e Tomaso Montanari hanno descritto.

La società civile mediterranea – frammentata, fluida, spesso invisibile – è oggi una fonte di resistenza e di pensiero critico.

Un prisma per leggere il XXI secolo

C’è un’idea che emerge con forza: il Mediterraneo non è una periferia. È un prisma.

Attraverso di esso si vedono le fratture della globalizzazione, le forme dell’imperialismo contemporaneo, le possibilità di futuri diversi.

Il Mediterraneo non offre un modello: offre una domanda: Come convivono – senza annullarsi – pluralità, conflitto, memoria, mobilità, differenza?

Come si costruisce un mondo che non abbia un solo centro, una sola direzione, un solo racconto?

Forse il Mediterraneo non può dare la risposta. Ma può indicare il punto da cui iniziare a cercarla. E Matera intende incamminarsi su questo sentiero, incontrando in Marocco la Città di Teouan? E cominciare a raccontarsi, fare i conti con il comune stigma dell’esclusione, della marginalizzazione?

Ricordando, però – sì, limitiamoci a noi! – il monito del conterraneo poeta calabrese Franco Costabile: Ecco, / io e te, Meridione, / dobbiamo parlarci una volta, / ragionare davvero con calma, / da soli, / senza raccontarci fantasie / sulle nostre contrade. / Noi dobbiamo deciderci / con questo cuore troppo cantastorie.