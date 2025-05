‘’Mbetrione’’ sul palco dell’Unitep tra dialetto, storia e musica d’autore

E per la commedia dialettale diretta da Bruno Francione e organizzata dall’Unitep di Matera ci sono davvero tutti gli ingredienti per ridere nel solco dei classici dell’antichità e con un autore come Plauto, che non stancherà mai quanti vorranno scoprirlo e leggerlo per la prima volta. Sul palco dell’auditorium ‘’ Raffaele Gervasio, sabato 10 maggio, la verve degli attori locali con scenografia, gesti, interlocuzioni e allocuzioni che coinvolgeranno ‘’patrizi e plebei’’, per restare in tema, nell’agorà o piazza ‘’ mminz à la f’nten’’ dei giorni nostri. Naturalmente tutto fatto in casa e questo un bel biglietto da visita per l’Unitep con le musiche ‘’ E se un giorno…’ realizzate dal maestro Felice Lionetti. Applausi anticipati.



IL COMUNICATO

Unitep presenta la commedia dialettale “Mbetrione”

L’Università della terza età e della educazione permanente (Unitep) presenta la commedia in dialetto materano Mbetrione, tratta dall’Anfitrione dell’autore latino Tito Maccio Plauto

L’evento, patrocinato dal Comune di Matera, si svolgerà il 10 maggio, alle ore 20.00, nell’Auditorium Gervasio del Conservatorio Egidio Romualdo Duni.

La cittadinanza potrà raggiungere il teatro a partire dalle ore 18.00, dopo le ore 20.00 non sarà possibile accedere allo spettacolo.

.

Anfitrione è un progetto Unitep che in due anni accademici ha coinvolto due corsi di studio, tre laboratori, cinque docenti e decine di corsisti. Una classe guidata dalla professoressa Rosanna Pirone ha adattato il testo latino, un’altra ne ha curato la traduzione in dialetto sotto la guida del professor Emanuele Giordano.

Il lavoro, con testo a fronte italiano-materano, è stato pubblicato lo scorso mese di settembre dalla casa editrice Edigrafema.

Il progetto prosegue ora con la rappresentazione della commedia da parte del Gruppo Teatro Unitep con la Regia di Bruno Nicola Francione. Gli attori in scena indosseranno costumi realizzati da Maria Bianchi, che conduce il laboratorio di Riciclo Creativo, e la colonna sonora è stata composta dal Maestro Felice Lucio Lionetti che guida il Gruppo Canto Corale di Unitep.

Per la creazione e l’allestimento della speciale scenografia, Bruno Francione ha coinvolto gli ospiti della Comunità “Casa dei Giovani” di Matera.

La manifestazione sarà presentata da Angela Muscaridola del Consiglio Direttivo Unitep.