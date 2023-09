Mazzoccoli: Il 21 settembre 1943 è la nostra storia,riappropriamocene !

L’80° anniversario del 21 settembre 1943, una pagina della storia di Matera, che quest’anno ha visto – e grazie alla due giorni organizzata dall’Anpi- il coinvolgimento dei giovani di otto scuole medie superiori ( di San Giovanni in Persiceto ( Bo), Melfi ( Pz) e Policoro ( Mt) , ha avuto il merito di alimentare il dibattito su quello che accadde quel giorno e quello che si deve fare per difendere la memoria e la Costituzione. Il nostro blog ha ricevuto, in questi giorni e in passato, contributi con diverse sensibilità, interpretazioni, ma resta intatto il significato di quelle pagine scritte dai materani, aldilà del riconoscimento delle medaglie d’argento al valor militare e d’oro al valor civile. Lo diciamo dopo aver assistito, e non lo dimenticheremmo certamente, alla ricostruzione della storia del giovane Vincenzo Luisi (tra le vittime del XXI Settembre 1943) fatta – all’auditorium- da una studentessa del Liceo Scientifico “Dante Alighieri’’. Ne ha parlato a braccio, con riconoscenza e commozione. Tanto da ricevere una menzione speciale dalla commissione – presieduta da Angelo Bianchi- che ha premiato i migliori lavori. “Una storia da non contaminare’’ scrive in una argomentata “riflessione’’ Luigi Mazzoccoli, difensore come pochi della identità e della storia di Matera, che parte proprio dal giovane Vincenzo Luisi per invitare i concittadini alla partecipazione e a riappropriarsi di una pagina di storia che le appartiene. Buona lettura .



21 SETTEMBRE 1943: UNA STORIA DA NON CONTAMINARE

Vincenzo Luisi aveva solo sedici anni e prestava servizio presso la Prefettura di Matera come porta ordini dell’U.N.P.A. (Unione Nazionale Protezione Antiaerea). Nel pomeriggio del 21 settembre 1943, come ci testimonia il prof. Francesco Paolo Nitti nel suo libro “Sud antico e nuovo”, quel “ragazzo dei Sassi, con gravissimo pericolo di vita, riuscì a penetrare nella Questura dove si fece riempire le tasche e un fazzoletto di munizioni per pistole automatiche che portò ai militari della sottozona nel rione San Biagio”. Ma pagò a caro prezzo il suo coraggio: fermato ben presto dai nazisti, fu immediatamente condotto nel palazzo della Milizia. Solo in serata i suoi poveri genitori seppero che il corpo di Vincenzo era stato ritrovato a brandelli sotto le macerie di quell’edificio. Chi si ricorda oggi di quel povero ragazzo? Quali diritti e quali onori sono stati riconosciuti ai suoi genitori? Sono solo alcune delle tante domande che i fratelli Vito e Vittorio Sebastiani ponevano nella loro ultima pubblicazione “Il 21 settembre 1943 a Matera – Storia da non contaminare”, uscita nel settembre 2008.Tante domande, ma anche tante risposte, sostenute da un’imponente mole di testimonianze dirette, documenti e pubblicazioni. Sono rivolte soprattutto ad alcuni storici locali che, forse offuscati da malintesi sentimenti politici, hanno voluto dare una lettura diversa e confusa della vicenda, stravolgendone il significato vero e profondo e ritardandone così il giusto riconoscimento. Già, perché Matera, prima città del Sud a ribellarsi all’atroce ferocia dei nazisti, è stata insignita della sacrosanta Medaglia d’Oro al Valor Civile solo nel 2016. È vero, già l’1 settembre 1966 alla città era stata attribuita la Medaglia d’Argento al Valor Militare, con una motivazione che però esalta essenzialmente l’impegno dei civili: “I cittadini materani, sorretti da ardente amor di Patria – vi si legge infatti – con coraggio e ardimento costrinsero l’avversario, con l’aiuto di elementi militari, ad abbandonare la città prima dell’arrivo delle truppe alleate”. Ma la matrice popolare di quella rivolta era stata riconosciuta sin dall’anno successivo: il 21 settembre 1944 infatti, all’ingresso del palazzo della Prefettura veniva apposta una targa con una significativa iscrizione: “Nel tragico giorno del 21 settembre 1943, mentre i tedeschi compivano orrenda strage, il popolo materano, sorto in armi, cacciava il feroce nemico e con il sacrificio dei suoi animosi figli, si ridonava la libertà. Monito agli oppressori, incitamento agli oppressi”. Lo spunto era stato dato dalla relazione precisa e dettagliata compilata il 29 settembre 1943 dal Tenente colonnello Rocco Sanseverino, ispettore della Protezione Aerea, che si era avvalso di numerose testimonianze dirette: “La popolazione si preparava clandestinamente alla rivolta”, aveva dichiarato il Questore, dott. Ettore Lonigro; “animosi giovani fecero capo alla caserma dei Carabinieri per sollecitare la consegna delle armi al fine di fronteggiare eventuali azioni di molestia da parte dei tedeschi in ritirata”, sosteneva invece Vincenzo Bruni, uno di quegli “animosi giovani”. Persino nel rapporto del S.I.B. inglese (Special Investigastion Branch), presente a Matera sin dal novembre 1943, si legge che “il giorno 21 settembre scoppiò una battaglia tra i soldati tedeschi e gli abitanti di Matera…”. Occorre quindi dare il giusto valore soprattutto allo spirito che pervase quel giorno i nostri concittadini: amore per la propria città, spirito di libertà, senso civico: quella “Voglia di riscatto” (che dà il titolo ad una precedente pubblicazione di Vito Sebastiani, in cui sono splendidamente narrate le tragiche vicende di quel giorno) che ha contraddistinto nei secoli il popolo materano, per indole mite, paziente e pacifico.



Ma “Il bue stanco affonda più forte la zampa” – come si legge nello stemma della nostra città – e quando la misura è colma, la reazione è decisa e rabbiosa: era già successo nel 994 con l’eroica resistenza all’assedio dei Saraceni e poi con l’uccisione del conte Tramontano nel 1514 ed ancora del conte Gattini nel 1860. Al di là delle controversie insomma, l’auspicio è che, riprendendo le parole pronunciate dal sindaco Buccico nel 2007 in occasione della ricorrenza di quel tragico giorno, il 21 settembre non sia vissuto “come un rito, ma come esempio, monito e speranza affinchè la città si riappropri della sua storia attraverso una partecipazione più corale agli eventi che ne hanno scandito la crescita e lo sviluppo». E magari con un po’ di sincera commozione. La stessa, pur discreta e composta, che quel giorno si leggeva negli occhi di Maria Rosaria Frangione, figlia di Salvatore e sorella di Michele, trucidati insieme a Raul Papini e Pasquale Zigarelli, davanti all’ingresso della Società Elettrica di Via Lucana. Sulla facciata di quell’edificio è presente una targa commemorativa e ce n’è un’altra in Via Cappelluti dove il farmacista Raffaele Beneventi, il finanziere Vincenzo Rutigliano e l’esattore della Società Elettrica Emanuele Manicone persero la vita nei duri scontri a fuoco con i tedeschi. Sono simboli, non feticci, per perpetuare nel tempo, attraverso le nuove generazioni, la memoria e l’esempio di quei nostri concittadini. Uomini semplici, umili e miti, che tuttavia non esitarono ad immolarsi con sacrificio e coraggio per la libertà. La nostra libertà.

Luigi Mazzoccoli