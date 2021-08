Come passa il tempo… Ma per Enzo Del Re, autore della celebre canzone ” Lavorare con lentezza” che ha segnato nel percussioni delle dita della mano ritmi ”scivolati” sul fondo della sedia, quella dimensione andava vissuta fino in fondo per denunciare, urlare se necessario, i paradossi del quotidiano.Nel solco di quell’impegno è il concerto ”MAUL” in programma giovedì 2 settembre,alle 21.00 nell’arena del Castello di Mola di Bari. E’ il terzo concerto della serie e quest’anno, per il decennale della sua dipartita, avvenuta il 6 giugno 2011, ci sarà l’omaggio di Peppe Barra, Tonino Zurlo, Piero Brega&Oretta Orengo, Erica Mou, Ginevra Di Marco, Roy Paci , con il prologo di Andrea Satta e Ascanio Celestini. Molese, anarchico, uomo libero , sempre dalla parte degli ultimi e pronto a tirar fuori una inseparabile sedia da suonare…alla sua maniera, senza dimenticare che ” Lavorare con lentezza” ( la sua canzone, forse più nota) fa recuperare una dimensione della vita che, stress, produttività esasperata, hanno fatto finire nella dimensione alienante di oggi. Enzo Del Re, che ricordiamo in una partecipazione ”dirompente” a un concertone del 1 maggio prima della sua scomparsa avvenuta 10 anni, è stato davvero unico. E forse l’ultimo tra gli interpreti di quella tradizione orale e cantautorale , ricordiamo Matteo Salvatore, che ha lasciato un repertorio sul quale lavorare.



Una eredità raccolta dai molesi impegnati e da quanti ne hanno apprezzati musica e canti per mille battaglie. Tributo doveroso cominciato con i concerti nati su iniziativa della Libreria Cultura Club Cafè di Domenico Sparno, con il coordinamento di Rodolfo Vaccarelli e la direzione artistica di Vinicio Capossela. Esperienza poi cresciuta con la collaborazione tra l’associazione ETRA E.T.S. presieduta da Luciano Perrone, coordinatore generale del progetto MAUL, la direzione artistica di Timisoara Pinto che scritto il libro “Lavorare con lentezza, Enzo Del Re il corpofonista”, edito da Squi[libri]. Da rileggere e apprezzare. Di seguito le parole di quella canzone, magari da ascoltare e rivedere sul web o sulle incisioni datate.

IL TESTO DI LAVORARE CON LENTEZZA

da ilDeposito.org – Canti di protesta politica e sociale

Lavorare con lentezza (1974)

di Enzo Del Re

Periodo: La contestazione e i movimenti di liberazione (1967-1979)

Indirizzo: https://www.ildeposito.org/canti/lavorare-con-lentezza

Lavorare con lentezza senza fare alcuno

sforzo

chi è veloce si fa male e finisce in ospedale

in ospedale non c’è posto e si può morire

presto

Lavorare con lentezza senza fare alcuno

sforzo

la salute non ha prezzo, quindi rallentare il

ritmo

pausa pausa ritmo lento, pausa pausa ritmo

lento

sempre fuori dal motore, vivere a

rallentatore

Lavorare con lentezza senza fare alcuno

sforzo

ti saluto ti saluto, ti saluto a pugno chiuso

nel mio pugno c’è la lotta contro la nocività

Lavorare con lentezza senza fare alquno

sforzo

Lavorare con lentezza

Lavorare con lentezza

Lavorare con lentezza

Lavorare con lentezza

Lavorare con lentezza