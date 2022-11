“Mattoni” di storia materana nel video di Nino Vinciguerra

L’edilizia, piaccia o no, è tanta parte della storia produttiva materana con una tradizione di opifici, laterifici, cave,imprese e mastri che hanno modellato forma e funzioni della città e dell’agro. Nino Vinciguerra,attento cultore e custode per il materiale che continua (per fortuna) ad accumulare e classificare, rende omaggio a una stagione del passato con la proiezione del video ” La visione di Gioacchino Cappelluti, imprenditore e innovatore” e ” Arcangelo Annunziata” e “Manicone e Fragasso”. L’appuntamento, gratuito, è per sabato 19 novembre 2022, alle 19.30, presso l’auditorium della parrocchia di Maria Madre della Chiesa in via dei Dauni, al rione Serra Rifusa. Sarà l’occasione per scoprire, per quanti la ignorano, ne ha sentito parlare o per approfondire esperienze, intraprese, progetti di imprenditori che hanno lasciato tracce tangibili della loro opera. I loro opifici non ci sono più, sostituiti da altri manufatti, fatta eccezione per quel che resta della ex ”fabbrica” di Annunziata a contrada Serritello La Valle. Idee, progetti di recupero? Chissà.