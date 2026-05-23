Matteo Massenzio, il federale clarinettista. Prima parte

Origini familiari e formazione

Matteo Massenzio nacque il 5 giugno 1906 a Castelnuovo della Daunia, un piccolo comune arroccato sui rilievi della Puglia settentrionale, in una fase storica segnata dalle profonde trasformazioni sociali e dalle tensioni agrarie che caratterizzavano il tavoliere delle puglie agli albori del novecento. Il nucleo familiare d’origine era inserito nel tessuto del proletariato rurale e artigiano della capitanata. i suoi genitori erano Giuseppe Angelo Massenzio e Rosa Inglese. La figura paterna emerge dalle carte d’archivio e dai ricordi dello stesso Matteo come un uomo costretto a una continua ridefinizione della propria identità professionale per far fronte a una cronica precarietà economica: inizialmente registrato come carrettiere — mestiere che all’epoca rappresentava l’unico sistema di collegamento logistico tra le campagne e i centri abitati — Giuseppe Angelo lavorò in seguito come calzolaio e, in età avanzata, come barbiere. questa instabilità è documentata da una drammatica missiva inviata dal genitore alle autorità ministeriali, nella quale, supplicando la clemenza per il figlio, descriveva una condizione di indigenza estrema, aggravata dalla morte dell’unico cavallo in suo possesso, perdita che gli impediva di esercitare i residui traffici di trasporto. la famiglia comprendeva anche una sorella minore, Concetta, nata nel 1913, la quale riuscì a formarsi come sarta, contribuendo al limitato bilancio domestico.

La formazione di Matteo Massenzio si distinse precocemente da quella dei coetanei per la dedizione allo studio della musica. non seguì i mestieri artigianali del padre, ma si specializzò nel clarinetto, strumento che divenne la chiave per il suo futuro riscatto sociale. dopo aver assolto gli obblighi di leva presso la scuola centrale di fanteria di Civitavecchia tra l’aprile e l’ottobre del 1926, Massenzio comprese che le aspre terre della daunia non offrivano margini di crescita per un musicante professionista. la morte prematura del cavallo del padre e la paralisi che colpì la madre Rosa Inglese funsero da catalizzatori per la sua partenza verso contesti urbani più dinamici, sebbene il legame con la famiglia d’origine rimanesse costante, manifestandosi attraverso periodici ritorni e una fitta corrispondenza monitorata dagli uffici di pubblica sicurezza.

La carriera da clarinettista e le prime manifestazioni di dissenso

Nel 1932, Massenzio scelse di trasferirsi a Sanremo, città che nel periodo interbellico rappresentava il fulcro dell’intrattenimento orchestrale italiano. stabilì la propria residenza in via s. stefano 3 e riuscì rapidamente a inserirsi nei circuiti delle grandi orchestre che animavano la vita mondana ligure. la sua perizia tecnica lo portò a ricoprire il ruolo di clarinetto di prima fila, posizione di prestigio situata immediatamente alle spalle del solista, all’interno di compagini che egli stesso definiva come “grandi musiche italiane”. tuttavia, la sua integrazione professionale non coincise mai con un’adesione al clima politico imposto dal regime fascista.

Il fascicolo personale di Massenzio rivela che il suo profilo di “elemento antinazionale” risaliva al gennaio del 1927. In occasione di un concerto pubblico, egli si era categoricamente rifiutato di eseguire l’inno “Giovinezza”, nonostante le esplicite richieste di una platea fortemente politicizzata. Tale episodio lo pose immediatamente sotto l’osservazione degli informatori di polizia. nonostante la segnalazione, per necessità lavorative, Massenzio era entrato a far parte del corpo bandistico di Sanremo, istituzione che nel 1933 comportò l’iscrizione d’ufficio e collettiva di tutti i suoi membri alla m.v.s.n. (milizia volontaria per la sicurezza nazionale). Massenzio visse tale appartenenza come una costrizione burocratica, evitando ogni partecipazione attiva alle attività della milizia.

La situazione precipitò nel 1938, quando venne espulso dal concerto musicale “Città di Sanremo” per i suoi sentimenti antifascisti, ormai di dominio pubblico. il 30 aprile 1939 fu radiato formalmente dalla m.v.s.n. con la motivazione del rifiuto reiterato di iscriversi al partito nazionale fascista. le autorità di pubblica sicurezza, giudicando la sua condotta morale e politica come “riprovevole” e “disordinata”, decretarono il suo allontanamento coatto dalla città nel dicembre del 1939. Massenzio fu costretto a fare ritorno a Castelnuovo della Daunia, portando con sé il peso di un monitoraggio poliziesco che si sarebbe fatto sempre più opprimente.

Vita sentimentale e instabilità familiare

La vita privata di Matteo Massenzio fu caratterizzata da una complessità che le autorità di polizia dell’epoca non mancarono di documentare con dovizia di particolari, utilizzandola come prova della sua presunta “pessima condotta morale”. nel 1936, durante il periodo sanremese, egli aveva contratto matrimonio con Angela Vassallo, nata nel 1904. L’unione portò alla nascita di due figli, ma si rivelò ben presto fallimentare. i rapporti di polizia etichettarono il legame come un “matrimonio per interesse”, riportando che la coppia viveva separata da anni a causa di una profonda “incompatibilità di carattere”. lo stesso Massenzio avrebbe in seguito dichiarato che il secondogenito nacque quando la separazione di fatto era già stata consumata, segnando la fine definitiva della sua vita familiare convenzionale.

Nel 1942, mentre si trovava in uno stato di semilibertà vigilata, Massenzio conobbe Vida Krosel, un’apolide jugoslava nata a Lubiana il 21 maggio 1921. la relazione con la Krosel, iniziata ufficialmente il 20 luglio 1942, rappresentò il legame più significativo e duraturo della sua vita, ma fu anche la causa di feroci scontri con le gerarchie politiche di ogni colore. la coppia condusse una convivenza itinerante tra Foggia, Lucera e Matera, sfidando le convenzioni sociali e le leggi sul matrimonio del tempo. per le autorità fasciste, la presenza di una “straniera apolide” accanto a un noto sovversivo costituiva un aggravante politica non indifferente; per la successiva dirigenza comunista, tale legame “irregolare” sarebbe diventato lo strumento per un’epurazione morale dai risvolti drammatici durante l’esilio cecoslovacco.