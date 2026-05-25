Matteo Massenzio, il federale clarinettista. parte II

Michele Bianco dirigente comunistaGaetano Ambrico, dirigente democristiano L’aspetto fisico e il profilo morale secondo le autorità

Matteo Massenzio possedeva una fisicità che non passava inosservata, elemento che contribuiva al suo carisma di agitatore politico. I documenti dell’epoca e le cronache giornalistiche successive, in particolare un articolo del quotidiano Il Tempo del 15 febbraio 1953, ne tracciano un ritratto vivido: Massenzio appariva come un uomo dalla “faccia brunita”, segnata da una vita trascorsa all’aperto e dai rigori del confino, con “due occhi castani e furbi” che esprimevano un’intelligenza pronta e un’indole guardinga. La sua prestanza fisica era notevole: spalle larghe, corporatura robusta e un’espressione “dura e viva” che, secondo i testimoni, s’imponeva a prima vista. Questa immagine di vigore si contrapponeva radicalmente al giudizio espresso dagli apparati repressivi dello Stato, che vedevano in lui un individuo socialmente pericoloso. La classificazione operata dalla questura di Foggia rifletteva il pregiudizio del tempo, in cui il dissenso politico veniva sistematicamente associato alla devianza morale.

Si era, d’altronde, in tempi in cui per mesi imperversarono feroci campagne di stampa contro Palmiro Togliatti per il suo legame con Nilde Iotti

Il confino politico (1941-1943)

L’episodio culminante della sfida di Massenzio al regime fascista si verificò la sera del 12 gennaio 1941 a Castelnuovo della Daunia. All’interno del dopolavoro comunale, Massenzio innescò un violento diverbio con una camicia nera, che si trascinò fin sulla pubblica via. Imbattutosi nel capomanipolo dottor D’Aloia, ufficiale della milizia fascista, Massenzio compì un gesto di sfida inaudito: afferrò l’ufficiale per il bavero della giacca e, fissandolo negli occhi, gli intimò che di lì a poco il distintivo fascista all’occhiello sarebbe stato sostituito dal simbolo della falce e martello. Non pago, rientrato al locale per giocare a carte, iniziò a declamare notizie sulla politica estera, millantando che durante la visita del ministro sovietico Molotov a Berlino fosse stato suonato l’inno comunista. Per dare concretezza alla sua provocazione, intonò a gran voce le prime note di “Bandiera Rossa”, scatenando una rissa furiosa in cui fu bersagliato da bottiglie e bicchieri scagliati dai presenti fedeli al regime. Arrestato il 13 gennaio 1941, Massenzio fu assegnato al confino di polizia per tre anni con ordinanza della commissione provinciale di Foggia del 24 febbraio 1941. Fu inviato alle Isole Tremiti, dove le condizioni di vita inumane e l’esposizione costante al clima marino minarono la sua robusta costituzione. Contrasse un’orticaria cronica tormentosa e una severa broncopolmonite che rischiò di essergli fatale. Mentre la sua salute declinava, giungevano notizie disperate da casa: il padre Giuseppe Angelo, privo di mezzi dopo la morte del cavallo, e la madre Rosa, colpita da paralisi, versavano nella più assoluta miseria. Nel maggio del 1942, grazie a una serie di istanze di grazia e per evidenti motivi di salute, le autorità acconsentirono al suo trasferimento a Tornimparte, in provincia dell’Aquila, dove rimase in regime di semilibertà fino alla caduta del fascismo.

La dirigenza politica nel dopoguerra e le lotte contadine

Con la fine del conflitto, Matteo Massenzio rientrò pienamente nell’agone politico, mettendo a disposizione del P.C.I. (Partito Comunista Italiano) la sua tempra di rivoluzionario. La sua ascesa fu rapida: divenne segretario della federazione comunista di Matera, assumendo il ruolo di guida in una delle province più povere e socialmente esplosive d’Italia. In quel periodo, Matera era il simbolo della “vergogna nazionale” per le condizioni dei Sassi, e Massenzio si pose alla testa delle lotte bracciantili per l’occupazione delle terre. La sua leadership non era solo dottrinale, ma muscolare: i rapporti segnalavano che egli impartiva ordini precisi ai dirigenti di Irsina per intensificare le proteste e alleggerire la pressione poliziesca sui centri di Ferrandina, Bernalda e Montescaglioso. Proprio a Montescaglioso si verificò un episodio che consolidò la sua leggenda di capopopolo. Informato che un giovane militante comunista era stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di fascisti, Massenzio non attese l’intervento delle autorità. Si recò personalmente in un bar del paese, individuò l’aggressore e lo punì severamente con le proprie mani davanti a decine di testimoni, riaffermando con la forza l’inviolabilità dei propri militanti. Per la sua determinazione e la vicinanza ai vertici nazionali, venne soprannominato dalla stampa “il luogotenente di Secchia”, con riferimento al potente vicesegretario del P.C.I. Pietro Secchia. Successivamente, il partito lo trasferì alla segreteria provinciale di Viterbo. Tuttavia, la sua permanenza nella città laziale fu segnata dai violenti disordini del 23 marzo 1950. Accusato di essere il principale istigatore degli scontri con la polizia, Massenzio fu colpito da un mandato di cattura. Per evitare l’arresto e una condanna a tre anni di reclusione, il P.C.I. decise di sottrarlo alla giustizia italiana organizzando la sua fuga clandestina verso i paesi del blocco sovietico.

La fuga e l’esilio in Cecoslovacchia

La macchina organizzativa del P.C.I., coordinata da figure come Edoardo D’Onofrio e Pietro Secchia, gestì l’espatrio di Massenzio con rigida disciplina cospirativa. Dopo aver trascorso venti giorni nascosto nei locali della federazione di Roma, il 12 aprile 1950 Massenzio fu scortato in stazione. Gli fu consegnata una busta chiusa contenente 20.000 lire, 1.000 scellini austriaci e 200 franchi svizzeri, con l’ordine tassativo di aprirla solo a Milano. Munito di un passaporto falso intestato a nomi di copertura come “Pace” o “De Luca”, intraprese un viaggio tortuoso che toccò Chiasso e Zurigo, fino a raggiungere Vienna, allora divisa in zone di occupazione. Nella capitale austriaca, Massenzio fu prelevato da contatti sicuri e condotto in una casa rifugio. Il passaggio definitivo verso la Cecoslovacchia avvenne di notte, a bordo di un’auto condotta da un autista austriaco. Giunti alla frontiera, la parola d’ordine che aprì le porte del paradiso socialista fu “Bitte, Herr Kommandant” (Per favore, signor comandante), a cui le guardie cecoslovacche risposero con il termine “Tovarich” (Compagno). Una volta a Praga, dopo intensi interrogatori dell’ufficio politico volti a verificare la sua biografia, Massenzio venne inizialmente premiato per la sua fedeltà e nominato responsabile della “Collectiva Italiana”, un organismo che raggruppava gli esuli e i lavoratori italiani in Cecoslovacchia.

La rottura con il comunismo sovietico e l’espulsione

L’idillio praghese fu di breve durata. Massenzio si scontrò presto con il rigido dogmatismo e il cinismo dei dirigenti del P.C.I. all’estero, tra cui Francesco Moranino e Domenico Ciufoli (noto con lo pseudonimo di “Belli”). Il conflitto esplose quando Massenzio chiese il ricongiungimento con la compagna Vida Krosel, rimasta in Italia. La risposta di Ciufoli fu di un cinismo disarmante: “Ma lasciala fare, trovati un’altra donna qui, ci sono tante donne!”. Questa pesante ingerenza nella sfera privata e il disprezzo per un legame decennale scatenarono la furia di Massenzio, che rifiutò di piegarsi alla morale utilitaristica del partito. L’insubordinazione di Massenzio fu interpretata come un segno di inaffidabilità politica, in un clima paranoico alimentato dalle purghe contro il “titoismo”. La punizione fu esemplare: venne destituito dalla “Collectiva Italiana”, sottoposto a stretta sorveglianza poliziesca e degradato a lavori manuali dequalificanti. Fu costretto a lavorare come manovale in una fabbrica di stufe di terracotta e successivamente inviato in campagna per massacranti lavori agricoli. Le privazioni e il freddo ne minarono nuovamente la salute, portandolo a contrarre una seconda, grave polmonite. L’8 maggio 1952, ormai considerato un elemento estraneo e pericoloso, Massenzio fu formalmente espulso dal partito insieme a Vida Krosel, che lo aveva nel frattempo raggiunto clandestinamente.

Il rientro in Italia e gli ultimi impegni politici

All’inizio del 1953, Matteo Massenzio decise di fare ritorno in patria, maturando una totale disillusione verso il modello della democrazia popolare che aveva visto degenerare in oppressione. Internato nel campo profughi di Wels, in Austria, comunicò alle autorità consolari la sua volontà di rientrare in Italia, dichiarandosi disposto ad affrontare il carcere pur di fuggire dal sistema sovietico. La sua unica condizione fu la garanzia che anche la compagna Vida Krosel ricevesse il permesso di ingresso. Rientrato a Roma nel gennaio 1953, Massenzio non abbandonò l’impegno pubblico, ma lo orientò verso il socialismo indipendente e critico. Ebbe un colloquio di circa un’ora con Valdo Magnani, il deputato espulso dal P.C.I. con l’accusa di titoismo, e aderì al M.L.I. (Movimento Lavoratori Italiani). La sua vicenda giudiziaria ebbe una svolta inattesa quando la corte d’appello gli concesse la libertà provvisoria per i fatti di Viterbo, decisione che scatenò le ire del quotidiano l’Unità, che lo tacciò di tradimento. La sua parabola politica si chiuse con la candidatura al Senato della Repubblica nelle elezioni del 7 giugno 1953 nel collegio di Melfi (Potenza). Ottenne 780 voti nella lista del socialismo indipendente, un risultato che sancì il suo definitivo distacco dalle grandi egemonie partitiche e il suo approdo a una visione di “democrazia pura”, lontana dalle rigide dottrine che avevano segnato la sua intera esistenza.

Quando lui era “buono”.

Nel dopoguerra, Matteo Massenzio assunse un ruolo di primo piano diventando il segretario della federazione comunista di Matera. In quel periodo, la provincia lucana era una delle più povere e socialmente calde d’Italia, tristemente nota come simbolo della “vergogna nazionale” a causa delle condizioni di vita nei Sassi.

In questo contesto, Massenzio si pose alla guida delle lotte bracciantili per l’occupazione delle terre. Il suo stile di comando si distingueva per essere non solo teorico e dottrinale, ma decisamente “muscolare”. Dal punto di vista strategico e organizzativo, impartiva direttive mirate; ad esempio, diede ordini precisi ai dirigenti del comune di Irsina di intensificare le proteste con lo scopo strategico di alleggerire la pressione della polizia su altri centri caldi della mobilitazione, come Ferrandina, Bernalda e Montescaglioso.

Fu proprio a Montescaglioso che compì un’azione eclatante che contribuì a consolidare la sua leggenda di “capopopolo”. Venuto a conoscenza del fatto che un giovane militante comunista aveva subito un brutale pestaggio da parte di un gruppo di fascisti, Massenzio decise di non aspettare l’intervento delle forze dell’ordine. Al contrario, si presentò personalmente in un bar del paese, individuò il responsabile dell’aggressione e lo schiaffeggiò davanti a decine di testimoni. Questo atto di forza servì a riaffermare in modo inequivocabile l’inviolabilità dei militanti del suo partito.

Grazie a questa estrema determinazione la stampa dell’epoca arrivò a soprannominarlo “il luogotenente di Secchia”, un chiaro riferimento al potente vicesegretario nazionale del P.C.I., Pietro Secchia. Il che sicuramente non lo rendeva affidabile per il segretario Togliatti, né per Giorgio Amendola. Gaetano Ambrico, dirigente democristiano