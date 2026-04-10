Matrimoni combinati? C’è ii ”Paraninfo” al Teatro Mercadante

Si fa presto a dire che è difficile trovare l’anima gemella e che la condizione di nubile (zitella) o di scapolo o, come si dice oggi in inglese ”single” è bello e meglio. Ma se c’è un ”mediatore” , un paraninfo per dirla con Luigi Capuana, un sensale o un ”sanzano” che media aspirazioni e richieste e allora è fatta. La commedia brillante in programma sabato 11 aprile ”Il Paraninfo” al Teatro Mercadante vi farà sorridere e riflettere, con il classico” ma perché non ci ho pensato prima?”. Il ”La” verrà dalla compagnia siciliana del Teatro Stabile Nisseno, con la regia di Giovanni Speciale. Un cognome che è tutto un programma…sarà una serata speciale per la rassegna ”Bombetta d’oro”. Prenotatevi.



dal sito web del Teatro Mercadante

11 Aprile 2026 Ore: 21:00

TEATRO STABILE NISSENO

IL PARANINFO

di Luigi Capuana

Riadattamento e riduzione comica in 2 atti di Giuseppe Speciale

con Giuseppe Speciale, Salvina Fama, Ilaria Giammusso, Giuseppe Minnella, Anna Polidoro, Paola Pecoraro, Luca Lombardo

regia di Giovanni Speciale

Pasquale Minnella vorrebbe nel suo paese siciliano tutti ammogliati e sposati. La sua è proprio un’ossessione e cerca in tutti i modi di raggiungere il suo obbiettivo che è: “MATRIMONIO PER TUTTI”. A dire il vero in passato è riuscito a far sposare alcune coppie anche se i matrimoni non sono finiti tutti benissimo. Anzi. Ma Pasquale si è messo in testa di fare una doppia accoppiata vincente: in un colpo solo, un doppio matrimonio.

Le sorelle Patané con il vedovo Pappalardo e con l’ingenuo Tenentino del nord. Ma bisogna fare incontrare le due coppie quasi casualmente. Le due donne non devono sapere che i due uomini sono i loro pretendenti. E i due uomini non devono sapere che le due donne potrebbero diventare ipoteticamente le loro mogli. Due matrimoni complicati da combinare. Ma per Pasquale, moderno Paraninfo niente è impossibile. Anche se questo caso per l’aspetto fisico delle sorelle Patané sembra veramente problematico.

Ci riuscirà? E come ci riuscirà. A quale prezzo? Lo scoprirete solamente godendovi fino alla fine la commedia. Una serie di gags, colpi di scena e situazioni comiche vi accompagneranno per tutto lo spettacolo. E vi assicuriamo che difficilmente riuscirete a trattenere le risate.