MaterVenezia con il ‘’camminatore’’ Andrea Semplici

Non ci incontriamo da un po’… Ma basta una novità in libreria per farlo. E l’argomento è davvero suggestivo. Due città, davvero uniche, Matera e Venezia che, ‘’gratta gratta’’, hanno qualcosa che le unisce tra terra e mare, arte e ambiente , sfogliando il libro della memoria, per quanti hanno la pazienza di farlo , tra pagine ingiallite e impolverate. Lo ha fatto un ‘’camminatore’’ come Andrea Semplici, che ha costanza e pazienza di muoversi, senza fretta, sulle tracce della Serenissima e della Città dei Sassi. Ce ne parlerà lunedì 23 settembre a Matera, intorno alle 18.00, davanti alla libreria ‘’Mondadori’’ per presentate il nuovo libro ‘’ MaterVenezia’’ edito da Wetlands. Toccherà a Francesco Foschino, Fondatore della rivista Mathera, favorire una chiacchierata, lanciare spunti per un viaggio che dalla laguna porta agli antichi rioni di tufo e all’altipiano murgico e scoprire cosa lega le due città, mettendo da parte- per un attimo- l’impatto turistico. Difficile che ne resti fuori, vista la differenza ‘’abissale’’ in cultura di impresa. Ecco ‘’abissale’’ con tutta la curiosità che quel termine rappresenta.



IL LIBRO

Andrea Semplici

MaterVenezia

Matera e Venezia, due città che in apparenza non potrebbero sembrare più diverse.

Una di pietra, l’altra d’acqua. Una meridionale, l’altra adriatica e bizantina. Eppure sono mille i fili che tengono insieme questi luoghi, e MaterVenezia ce li svela uno per uno, dalla bellezza alla tradizione, dalla perdita degli spazi urbani alle nuove comunità immigrate, passando per falchetti, gabbiani e scheletri di balene. Con la sua prosa sincopata e suggestiva, Andrea Semplici indaga i luoghi e le persone, la storia e l’ambiente, aprendo scenari imprevisti e interrogandoci sul nostro modo di vivere (o non vivere) le città, e sulle conseguenze che già si intravvedono.

Il libro è corredato da una serie di fotografie dell’autore.

LA BIOGRAFIA

Andrea Semplici è scrittore, giornalista e fotografo. Nato a Firenze, da qualche anno vive a Matera.

È autore di diverse guide e narrative di viaggio, tra cui:

Viaggiatori Viaggianti; Diario d’Africa; Gli anfibi slacciati di Ernesto Guevara; Dancalia, camminando sul fondo di un mare scomparso; L’isola lontana dal mare; In viaggio con Kapuscinski, tutti pubblicati da Terre di mezzo e La rivoluzione perduta dei poeti (2019, Ed. Polaris).

Per wetlands ha scritto MaterVenezia (2024).