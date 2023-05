Materacreativity?Arte che dona… Un percorso a “Le Monacelle’’

Se il rapporto tra arte contemporanea , luoghi,forme, materiali, tempo stimola la vostra curiosità e interesse e allora dovete fare una capatina in via Riscatto, presso la Fondazione ‘’Le Monacelle’’ perché quelle opere ‘’donate’’ finiranno per sostenere attività solidali per le Case Accoglienza Don Tonino Bello e della Bruna . Quei manufatti di diverso tema, tecnica e dimensione saranno, infatti, battute in un’asta di beneficenza che si terrà presso la Fondazione il 30 maggio. Ma c’è dell’altro da vedere e fare. La nota che segue illustra i contenuti del progetto ‘’ Materacreativity’’ luoghi di energia creativa.



MATERACREATIVITY_SETTE CHAKRA_LABORATORI

Nell’ambito del progetto MATERACREATIVITY_ Luoghi di energia creativa gli organizzatori: Carla Cantore e Fondazione Le Monacelle con il patrocinio del Comune di Matera, invitano a considerare il rapporto tra alcuni luoghi di Matera, il cittadino e il turista alla luce del concetto che il tempo non si misura in ore e in giorni, ma in azioni e sono quelle che rimangono nella memoria. Un percorso che unisce i sette centri energetici umani e sette luoghi del nostro territorio, sette esperienze, sette colori attraverso installazioni, esperienze creative, video, artistiche ed emotive.

27 aprile – 31 maggio 2023 h 10 -13 Ascoltati.

Istallazione per scoprire se stessi. presso Fondazione Le Monacelle, Via Riscatto n.15 Matera, ingresso libero.

27 aprile – 30 maggio 2023 | Asta Benefica 30 maggio 2023 h18 L’Arte che Dona – presso Fondazione Le Monacelle, Via Riscatto n.15 Matera

Realizzazione di un’opera collettiva con le opere d’arte donate dagli artisti/artigiani materani. L’idea e che tutti donino un’opera per costruire insieme una vera e propria opera di arte contemporanea straordinaria di amore dell’uomo per l’uomo; che saranno venduti un’asta benefica in favore di Case Accoglienza Don Tonino Bello e della Bruna

Asta di beneficienza 30 maggio ore 18.00 presso Fondazione Monacelle – Matera, ingresso libero.

Per informazioni Stefano Sigillino +39 347 5151667

Laboratori esperienziali gratuiti.

Accesso libero fino a esaurimento posti.

Massimo 10 persone a laboratorio.

20 maggio 10/12,30 Corpo & Creatività – Borgo La Martella – Matera

Laboratorio esperienziale per adulti dedicato al corpo e alla voglia di creare scoprire il borgo e di stimolare la propria creatività, arte e immaginazione.

Per info e prenotazioni Carla Cantore +39 3482774207

21 maggio 2023 h 10/12,30 Vibrare con il luogo – Rione Agna/Le Piane – Matera. Passeggiata meditativa e laboratorio artistico per adulti.

Per info e prenotazioni Carla Cantore +39 3482774207

25 maggio 18,30/20,30 Notte sotto le Stelle – Fondazione Le Monacelle – Matera.

Laboratorio per adulti, rivolto all’ascolto delle stelle e della poesia nascosta con il Metodo Caviardage®. Per info e prenotazioni Stefano Sigillino +39 347 5151667

27 maggio 2023 h11/13 Music Painting – Fondazione Le Monacelle – Matera

Laboratorio per adulti.

Sarà creato uno spazio aperto di sperimentazione di nuove tecniche pittoriche, in un’atmosfera accogliente, all’insegna della creatività e della condivisione di strumenti.

Per info e prenotazioni Stefano Sigillino +39 347 5151667

28 maggio 2023 h 10/12,30 Caccia al tesoro – Bosco Serra Rifusa – Brancaccio – Matera. Laboratorio per giovani e adulti.

Nella suggestiva cornice del Bosco tra pini secolari e sentieri si svolgerà una caccia al tesoro, per giovani e adulti che in maniera spensierata vorrebbero tornare bambini con il gioco. Per info e prenotazioni Carla Cantore +39 3482774207

Direttore Artistico

Sigillino Stefano

Curatrice – Event manager

Cantore Carla