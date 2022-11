Matera tra storia e biografie. ”Irripetibile” lavoro dei Vinciguerra

Prima di scrivere, mettendo da parte la sterile prassi social del ‘’copia e incolla’’, preferiamo sempre renderci conto -senza fretta- di quello che è allestito in una mostra (visitandola) o scritto in un libro, leggendo fino in fondo quello che gli autori hanno scritto. E con ”Materacittà irripetibile” di Eustachio ”Nino” Vinciguerra e di suo figlio Francesco, il corposo lavoro pubblicato da Centrostampa, grazie all’apporto dell’Associazione “Resiliens Terra e musica”, abbiamo apprezzato la serietà di quanto profuso da padre e figlio, innamorati della nostra città come pochi, perchè animati dalla voglia di divulgare storie, episodi, personaggi e tesori di una realtà – aggiungiamo- inimitabile.



Un lavoro prezioso per capire e tutelare un ”patrimonio” di saperi, identitari, che sono stati e restano la fortuna di Matera, ”unica” per tanti aspetti. Ed è anche per questo se con i Sassi e l’Habitat rupestre (aldilà del pugno nell’occhio dei lavori di ”riqualificazione e fruibilità” realizzati a Murgia Timone), Matera è diventata patrimonio dell’Unesco nel 1993 e capitale europea della Cultura nel 2019. Nino, appassionato di storia locale, che continua a raccogliere con acume documentazione d’ogni tipo sulla Città dei Sassi e Francesco,laureatosi in architettura con una tesi sulla Chiesa di Santa Maria delle Valle, hanno affidato il percorso di ricerca, condensato in 34 capitoli, partendo da un simbolo identitario (riportato in copertina),che è lo stemma della città, scolpito sulla facciata dell’ex ospedale San Rocco.



E quel bue, quel bos lassus, che pare immobile ”capatost’ fino alla cocciutaggine, invece si è mosso eccome reagendo quando saltavano pazienza e il giogo dell’oppressione o dell’ingiustizia diventavano insopportabili. Tanti gli episodi scritti nella memoria di una città che ha conosciuto alti e bassi e subito tradimenti a vantaggio di un campanile regionale, che ha radici lontani, e in una regione – La Basilicata, come è scritto nella Costituzione e nello Statuto regionale- che resta una forzatura amministrativa, politica, economica e territoriale, tanto da assistere a una progressiva disgregazione ( a causa di emigrazione, taglio dei servizi, depauperamento delle risorse) che porta necessariamente alle aree metropolitane di Bari e Napoli. Per una città che è stata parte della Terra d’Otranto sarebbe la soluzione migliore, se fosse autonoma nelle scelte e se avesse personalità di spessore in grado di avviare questo percorso.



E durante il Fascismo abbiamo” rischiato” di far parte della Provincia jonica di Taranto(a pagina 251), ma la cosa venne stoppata a livello centrale. La lettura del libro ci ha offerto tanti spunti per capire fin in fondo perchè Matera abbia avuto una storia ”irripetibile”. Con residenti di esperienze diverse scese in piazza, come le monache claustrali domenicane” che protestarono a causa delle condizioni di insalubrità del loro monastero nei Sassi. Soluzione che venne fuori dopo 45 anni… E magari fosse passato mezzo secolo per risolvere la questione del collegamento alla rete nazionale delle Ferrovie dello Stato, parziale, perchè tale è il completamento della Ferrandina-La Martella.



Ci provò, e i Vinciguerra lo citano ampiamente,un materano conosciuto da pochi come Giovanni Battista Schiavone. Funzionario dello Stato per le opere pubbliche che si prodigò fino all’ultimo, finchè morte non lo colse, per coronare il sogno ancora atteso da una comunità. Già la Ferrovia. Una storia contrassegnata da tante aspettative fino al parto del topolino con la inaugurazione, quasi in silenzio, della ferrovia a scartamento ridotto delle Calabro Lucane.



Per la ferrovia siamo su un binario morto o quasi (c’è il bando di gara ma ancora nulla sul cantiere ) nonostante gli annunci, le attese, gli impegni che continuiamo a leggere e a commentare. Pagine buie come quella del trasferimento a Potenza, il 19 gennaio 1807, la ”subdola” sottrazione di tre Comuni (Banzi, Genzano e Palazzo San Gervasio) il 13 aprile 1944 trasferiti alla provincia di Potenza. Fino allo scossone insperato della nomina – il 6 dicembre 1926- a capoluogo di provincia effettuato da Benito Mussolini nel 1921. Fu la svolta per la città e la sua provincia, che conobbe un intenso periodo di cantieri per opere pubbliche e private.



Andiamo a braccio, perchè i 34 capitoli e le 460 pagine del libro, meriterebbero riflessioni di vario tipo che spaziano dalle risultanze di indagine e relazioni socio economiche effettuate in epoche diverse: da quella del Gaudioso in occasione di re Carlo di Borbone a quella del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Zanardelli , da quanto verificato sul campo da Carlo Levi,Palmiro Togliatti, Alcide De Gasperti che portarono alla prima legge speciale sui rioni Sassi, all’esperienza laboratorio su La Martella di Adriano Olivetti al dibattito internazionale sul concorso internazionale di idee sul recupero dei rioni Sassi.





E su questi tempi ” Matera città irripetibile” è una miniera di cronache, episodi, protagonisti noti e meno noti, con le immancabili foto d’epoca dell’archivio Vinciguerra, a corredo di storie e sopratutto di biografie. Tutte interessanti . Alcune arcinote . Da quel nido di ‘usignoli” che furono i Duni a ”vescovi” illuminati della Diocesi (che negli anni ha visto mutare i confini) che hanno lasciato opere oltre a un buon ricordo, come monsignor Antonio Di Macco , fino a umili sacerdoti come Rosario Mirabene trucidato in Toscana da soldati tedeschi. E poi artisti, che alla religione sono legati, come lo scultore (e non solo) Nicola Morelli. Ci hanno colpito le figure del professor Enrico Mele, pioniere degli impianti di pubblica illuminazione,Vincenzo Acito, ufficiale dell’Arma Azzurra, che si distinse durante il secondo conflitto mondiale, l’urbanista Luigi Piccinato, il sindaco Giovanni Padula che diede il suo contributo durante il periodo di ricostruzione della città con la legge speciale sui Sassi, la prima donna consigliera comunale Teresa Vezzoso, Michele D’Elia per quanto fatto per la cultura materana ,l’archeologo Vittorio Spinazzola, l’architetto Ettore Stella progettista del Teatro Duni ( a quando il cantiere ?) scomparso prematuramente, figure come il filosofo Eustachio Paolo Lamanna e il letterato Giuseppe De Robertis, imprenditori del settore edile come Gioacchino Cappelluti Altomare , l’avvocato Niccolò De Ruggieri autore di una monografia sulla figura e le vicende giudiziarie di ” Chitaridd” e altri che meritano di essere conosciuti dai materani e dagli amministratori locali. Se, sopratutto, dotassero la città di una toponomastica esauriente , con la indicazione sulle targhe del ruolo ricoperto e del periodo in cui sono vissuti. Per gli approfondimenti ci sono i libri, come questo realizzato dai Vinciguerra, o gli Open data e la possibilità di fruizione su web o lettura QR code, APPlicazioni e via elencando. E questo ci riporta a quel che saranno i contenuti del museo demoetnoantropologico, prossimo alla consegna degli immobili nel Sasso Caveoso. I protagonisti della ” Matera irripetibile” non possono che trovare un spazio, se verrà fuori un progetto lungimirante e legato all’identità e alla storia dei luoghi.



E sì perchè nelle pagine ingiallite, se volete, o in bianco e nero dei rioni Sassi ci sono anche protagonisti come il ”Monaco Bianco”, Luigi Loperfido, Eustachio ” Chitaridd” Chita noto come il ‘brigante” di Matera e per gli studi lombrosiani , il conte Giovan Carlo Tramontano noto per il cinquecentesco castello incompiuto e per le vessazioni verso nobili e popolo che portarono alla sua uccisione, le pagine dell’insurrezione del 21 settembre 1943 e atti di altruismo come quello di Francesco Conte nel tentativo di salvare alcuni concittadini durante un violento nubifragio. Un sacrificio che determinò una relazione della Regina procura di Matera del 29 ottobre 1928. Vi invitiamo a leggerla ( a pagina 283) perchè evidenzia l’inefficienza e la scarsa lungimiranza della Pubblica Amministrazione nel manutenere opere e servizi pubblici, come continuiamo a segnalare a quasi di un secolo di distanza. E gli allagamenti di via Cererie ne sono una conferma… Storie, personaggi da conoscere,approfondire, come abbiamo sentito nel corso della presentazione del libro con gli autori, moderata dal collega Filippo Radogna, e promossa dal circolo ‘’La Scaletta’’ toccando altri temi, come Matera città del cinema e dalla notevoli potenziali turistiche ma senza dotarsi (una mancata scelta che si ripropone) senza un piano strategico del turismo, gestito da professionalità del settore. Paradossi. Ma resta una verità rivolta ai cittadini, vista la mediocrità (usiamo un eufemismo) di una classe poco dirigente, fatta di tante ”spighe vacanti” come si dice a Matera. A dirlo( a pagina 440) Eustachio e Francesco Vinciguerra. ” Matera e i comuni che compongono la sua Provincia- affermano- non sono secondi e non devono sentirsi tali, a nessuno”. Datevi, diamoci una mossa. Il Bos Lassus si è mosso più di una volta e ha fatto sentire forza e presenza…

Alcune delle tante immagini pubblicata nel libro