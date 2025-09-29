Matera nella “Dolente Bellezza’’ di Yan Antonyshev

Un gradito ritorno, quello dell’artista russo, legato alla Città dei Sassi e del rupestre, con una mostra a tema che sarà inaugurata il 1 ottobre presso la galleria Sax Art di via Fiorentini 233. Un luogo, scavato nel tufo, all’interno di un vicinato, che Aldo e Rosa hanno attivato con lungimiranza anche per ospitare eventi culturali e artisti dalle esperienze e tecniche espressive diverse. Antonyshev è tra quelli che è tornato volentieri con le nuove produzioni e con quelle , tra pace e guerra , che dipinge con fatica ma delle quali non può fare a meno…Lavoriamo per la pace, volontà e cultura non hanno confini.



DOLENTE BELLEZZA

Omaggio a Carlo Levi 1935-2025

Mostra dell’artista pietroburghese

Yan Antonyshev

a cura di Gianni Maragno e Michail Talalay

Galleria Sax Art in via Fiorentini 233 a Matera

Orari: dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 21 dal 1 al 15 ottobre

Vernissage 30/09/2025 ore 19:00

Torna a Matera il famoso artista pietroburghese Yan Antonyshev, già presente nel 2019 con la sua precedente mostra L’era di Matera – La Musica della Città Vecchia. Fondatore del gruppo artistico Città Vecchia (1981), è un autore conosciuto in tutto il mondo: le sue opere si trovano in collezioni private in Russia, Svezia, Germania, Scozia, Francia, Corea, Stati Uniti, Italia, Norvegia, Canada e altri paesi, e naturalmente nella sua amata Italia, dove già dal 1990 vengono allestite mostre personali in diverse città.

Creatore di una teoria particolare sulla spiritualità delle città vecchie, il maestro ha trovato a Matera nei rioni antichi scavati nel tufo il suo luogo speciale di ispirazione.

La sua nuova manifestazione è dedicata alla memoria dello scrittore e pittore Carlo Levi, confinato in Lucania 90 anni fa. Il suo libro Cristo si è fermato a Eboli è famosissimo in Russia, anche grazie all’adattamento cinematografico che ha vinto il Premio d’Oro al Festival del Cinema di Mosca nel 1979. È proprio dal testo di Levi che l’artista ha tratto il titolo della mostra Dolente bellezza.

Una parte speciale dell’esposizione è costituita dal ciclo di dipinti intitolato Pace e guerra, che, secondo il maestro, “egli dipinge con fatica, ma dei quali non può fare a meno”.