Matera Mip+ , mediterraneo e non solo per l’arte che unisce

Mostre , performances, proiezioni, attività didattiche, lectio magistralis e workshop caratterizzeranno a Matera, fino a gennaio 2026, la nona edizione della rassegna internazionale di arte visuale ” Matera l’Arte che unsice 2.0”, organizzata dall’associazione Matera international photography(Mip). E ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, a giudicare dal corposo programma, con le menti illuminate, animate da spirito creativo , le tante opere di diversa dimensione e fattura, che faranno della Città dei Sassi un itinerario diffuso da ammirare, soffermandosi in luoghi diversi, che inviteranno alla riflessione e,perché no, a mandare il classico selfie o la foto ricordo dalla Matera dell’arte visuale.L’evento, presentato dal collega Ottavio Gurrado con gli interventi del direttore artistico Antonello Di Gennaro, e dal presidente del Mip Carla Cantore, è incentrato sul tema ” Nuovo umanesimo al tempo della transdisciplinarietà” con riflessioni sulle relazioni tra uomo, natura e tempo, per creare un dialogo intenso tra arte, contesto urbano e naturale d Matera. Catalogo e programma sono tutti da sfogliare. Annotate e passate parola. Chi ha visto la passata edizione, per esempio, non potrà che tornare. Ma chi ne sente parlare per la prima volta non può che farsi prendere dalla curiosità. Anche questo è turismo, culturale, naturalmente.

MIP-Matera International Photography APS-ETS presenta il programma della 9° edizione della Rassegna Internazionale di Arte Visuale – Matera l’Arte che Unisce 2.0 con due forti innovazioni: il periodo che prevede tutto l’anno in corso fino a gennaio 2026 e il programma con mostre permanenti e temporanee, performance, proiezioni, attività didattiche, lectio magistralis e workshop in diverse sedi espositive diffuse per la città, trasformando la Città di Matera – Città dei Sassi in un palcoscenico culturale aperto e dinamico attraverso l’arte contemporanea.

L’edizione di quest’anno sviluppa il tema “Nuovo Umanesimo al tempo della transdisciplinarietà” all’insegna di un’indagine sulla condizione umana e i suoi rapporti con la realtà.

Quest’anno, sotto la direzione artistica di Antonello Di Gennaro, la Rassegna si avvarrà della collaborazione dei curatori Carla Cantore, Milena Ferrandina, Fiorella Fiore, Graziella Melania Geraci, Roberto Lacarbonara, Attilio Lauria, Raimondo Musolino, Maurizio Rebuzzini e Giuliana Schiavone.

Il programma prevede mostre permanenti e temporanee, performance, proiezioni, attività didattiche, lectio magistralis e workshop in diverse sedi espositive diffuse per la città. Le opere e le installazioni site-specific saranno un invito a riflettere sulle relazioni tra uomo, natura e tempo, creando un dialogo intenso tra arte e il contesto urbano e naturale di Matera. Particolare attenzione sarà riservata alle installazioni di grande impatto visivo e alle esperienze immersive che stimoleranno una fruizione attiva e partecipativa da parte del pubblico, invitato a confrontarsi sugli importanti temi che il progetto intende affrontare, ovvero: la vita e la morte; l’osservazione introspettiva del sentimento umano; il rapporto con la spiritualità; quello con il fluire del tempo, in un richiamo esplicito ed implicito alle azioni dell’uomo che trascende la dimensione estetica per farsi gesto immanente.

In tutto questo l’aggettivo “transdisciplinare” identifica non solo la capacità di veicolare un pensiero filosofico attraverso diverse tecniche artistiche, ma soprattutto la volontà di mostrare le numerose sfaccettature di una comune riflessione affrontata dai diversi artisti protagonisti, avvenuta in tempi, modi e luoghi diversi e mediata dalle linee curatoriali delle diverse mostre che, insieme, offrono risposte differenti a interrogativi comuni, arricchendosi di un linguaggio a molteplici voci.

Il Nuovo Umanesimo, scelto quale filo conduttore tematico delle numerose iniziative, ha consentito di sviluppare l’idea di una moderna riflessione sull’uomo in una pluralità di accezioni e prospettive che ne riattualizzano il concetto in chiave contemporanea.

La condizione umana al centro del dibattito attuale trova nella memoria, nel ricordo di un passato vissuto, la definizione di un’esperienza formativa così la mostra dell’artista gallese Eli Acheson Elmassry, MUM’S SAD ANGRY CLOCK, a cura di Graziella Melania Geraci, mette in scena il palcoscenico del tempo e della perdita, cristallizzando ritualità ormai cancellate dal morbo di Alzheimer, malattia di cui era affetta la madre dell’artista.



Per ARCHIVI APERTI | ARCHIVI RITROVATI di Franco Fontana a cura di Antonello Di Gennaro, è proprio l’archivio fotografico il luogo della memoria ma anche dell’oblio in cui la conservazione e la valorizzazione restituiscono narrazioni e valenze culturali per un insieme di dati utili alla costruzione del presente. Anche RANDSTAD1969 a cura di Attilio Lauria e Graziella Melania Geraci attiva un cortocircuito in cui lo sguardo deve separare il senso della nostalgia e la poetica del passato da una definizione costruita, dalla certezza di uno spazio che fornisce informazioni e che determina la fisiologia di un’immagine. Per POLAROID di Rocco Carnevale a cura di Fiorella Fiore la fotografia diventa lettura del modo interiore, un universo i cui i ricordi sono visioni sovrapposte, emozioni ed inquietudini che si susseguono come in un diario che esorcizza e definisce nuove forme di rappresentazione. In BUNKER di Michele Giangrande a cura di Giuliana Schiavone è lo spazio che reca i segni di un vissuto collettivo, in un ambiente claustrofobico lo spaesamento e la precarietà conducono l’osservatore ad un’esperienza sensoriale totalizzate in bilico tra passato e presente.

Se la memoria aiuta nella definizione dell’uomo in rapporto allo spazio e al tempo, la costruzione dell’immagine dei tratti essenziali e costitutivi dell’essere umano passa attraverso le sue naturali inclinazioni, attraverso la ricerca incessante dello sconfinamento. Tale percorso lo vede artefice, demiurgo di tracce indelebili che appaiono scolpite in differenti linguaggi come nella mostra SIGNUM a cura di Graziella Melania Geraci, in cui le sculture di Pietro De Sciciolo e di Pier Francesco Mastroberti assurgono a manifestazione di una coscienza altrimenti impossibilitata ad esprimersi. Così il timbro di un sentire si serve di un vocabolario signico che definisce e identifica l’equilibrio tra la dimensione irrazionale e quella di una realtà personale. La forma torna a definire l’uomo ma anche i cambiamenti della società in cui vive e produce, così, in ARTE, ARCHITETTURA E DESIGN NEL TERRITORIO di Antonello Di Gennaro a cura di Carla Cantore, gli oggetti attraversano lo spazio come conquista culturale, come rappresentazione di un pensiero volto ai bisogni. Il cambiamento della linea e la sua trasformazione estetica ne plasma l’utilizzo e conferma l’uomo quale obiettivo di ricerca e soggetto di progettazione.

Anche l’indagine fotografica portata avanti da Andrea Belloni, Antonello Di Gennaro, Nicoletta Innocenti, Renato Marcialis, Patrizia Piga e Lino Vecchiato in L’ARTE DEL CIBO, DAL TERRITORIO ALLA TAVOLA, a cura di Carla Cantore, afferma quanto la visione artistica riesca a comunicare un’identità in cui anche il cibo possiede una forte connotazione culturale e le abitudini alimentari rappresentano un tratto distintivo di ogni territorio in cui l’uomo vive e da cui viene definito. Ma è il passaggio verso l’ignoto la sfida che l’essere umano ha vinto e che continua con l’esplorazione e il raggiungimento di mete impossibili. Tale consapevolezza viene registrata nella mostra LA FOTOGRAFIA SBARCA SULLA LUNA. HASSELBLAD IL RACCONTO, a cura di Maurizio Rebuzzini, in una narrazione che passa attraverso gli oggetti e le immagini quali testimoni della centralità dello spirito umano volto al superamento delle barriere in cui si sente evidentemente costretto.

La terza considerazione sull’uomo e il suo ruolo nell’ambito del Nuovo Umanesimo, individuata dalle mostre della manifestazione, è la naturale propensione umana alla trascendenza, alla necessità di elevazione dalla realtà empirica verso la spiritualità. Così nel racconto de L’UOMO DELLA CARTAPESTA SACRA di Ottavio Gurrado e Antonello Di Gennaro a cura di Carla Cantore, la ripetizione di gesti manuali diventa simbolo di una religiosità personale, di una tendenza verso l’intangibile luogo di incontro tra il pensiero e l’uomo. Ne IL SEGRETO DEI TAROCCHI di Pino Settanni, Giuseppe Miriello, CKibe e Licia Santospirito a cura di Milena Ferrandina l’esplorazione di un simbolismo misterioso introduce verso riferimenti mistici e accompagna in un viaggio ricco di immagini ancestrali per un’esperienza spirituale e di relazione con l’esoterico. Infine ne UN RAPIMENTO MISTICO E SENSUALE di Enzo Ferrari a cura di Raimondo Musolino, è immortalato l’indefinibile, ciò che è pertinente alla mente o all’anima, l’attimo in cui l’occhio si distacca dalla percezione del reale per approcciare attraverso la contemplazione il soprannaturale.

Il progetto espositivo diffuso tra varie sedi: Palazzo Malvinni-Malvezzi, Archivio di Stato, Palazzo Venusio oggi Viceconte, Chiesa del Purgatorio, Matera Sum, Sale espositive presso la BW Plus, Sede CNA Matera, Academy food (z.i. La Martella), SPARKme Space Academy Museo della Scienza e dello Spazio, Open Space APT Basilicata permetterà ai visitatori non solo di esplorare le meraviglie artistiche, ma anche di riscoprire gli angoli meno conosciuti di Matera, accompagnandoli in un viaggio interiore e collettivo.

Talk, incontri, seminari, presentazioni opere editoriali accompagneranno le diverse aperture.

Al termine dell’evento, sarà realizzato e presentato il catalogo che racconterà l’intera esperienza artistica.



9° Rassegna Internazionale di Arte Visuale Matera l’Arte che Unisce 2.0, prodotto e promosso dall’associazione culturale MIP-Matera International Photography APS-ETS, con il contributo della Provincia di Matera e della Camera di Commercio della Basilicata e il patrocinio del MIC Ministero della Cultura, Archivio di Stato Matera, Regione Basilicata, Consiglio Regionale della Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera, APT Basilicata, Camera di Commercio della Basilicata, CNA Basilicata e CNA Matera.

Partner culturali: FotoDiego Academy, FotoArte Taranto, SPARKme Space Academy, Museo Comunale Praia a Mare (CS), MT-Europe, Atelier du Faux Semplant, Università di Arti Applicate di Vienna e University of Arts Linz (Vienna – Austria), Filmmuseum – (Vienna- Austria) Malta Institute Professional of Photography, Malta Photographic Society, Mudef, Bidaf, FEP Federation Europe Photography e il Word Photography Cup.

Collaborazioni: associazione A.Ma.Sa.M., Blu Video, Oltre l’Arte Matera Soc. Coop. Sociale, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina e Volontari Open Culture 2019 ODV.

Matera l’Arte che Unisce 2.0 – 9° Rassegna Internazionale di Arte Visuale, nata nel 2017 in Basilicata nella città di Matera, Capitale Europea della Cultura del 2019 e Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026, da un’idea di Antonello Di Gennaro, direttore artistico della rassegna e con la direzione organizzativa di Carla Cantore. La Rassegna è fotografia, cinema, arte, grafica, scultura, pittura, installazioni, performance, video art, digital art, teatro, musica, letteratura, architettura installazioni site-specific, design, contaminazioni internazionali e della Cultura del Mediterraneo. Promuove, divulga e valorizza l’importanza dell’immaginazione e un’attenta visione delle nuove tendenze nei linguaggi artistici (AI).

LINK AL PROGRAMMA COMPLETO:

https://www.materainternationalphotography.com/9_deg_rassegna_internazionale_di_arte_visuale_matera_l_arte_che_unisce_20-g7315

MATERA L’ARTE CHE UNISCE 2.0 – 9° Rassegna Internazionale di Arte Visuale

Matera, Basilicata, Italia

