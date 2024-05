Matera: martedì, presentazione nuovo libro di Anna Terlimbacco, “Vieni a letto con me”

“Il mondo si ferma e Josephine ne approfitta per intraprendere un viaggio sulla scia di quel ricorrente “Vieni a letto con me”.

Un viaggio tra i ricordi che pensa di non possedere e attraverso delle vite sconosciute e inaspettate e rivelatrici di storie, verità, identità, segreti e misteri.

Incontri, scoperte e rivelazioni che consegneranno a Josephine la chiave di lettura di una vita, una chiave che probabilmente già possedeva e non sapeva di avere.

“Allora, c’era una volta…” Cosa? Chi? Dove? Quando?”

Venite a scoprirlo il 21 maggio alle ore 17:30, presso la Biblioteca provinciale “T. Stigliani” di Matera, sala Battista, dove verrà presentato il libro “Vieni a letto con me”, edizioni Etabeta, l’ultima fatica di Anna Terlinbacco.

Moderano l’incontro con l’autrice i giornalisti Franco Martina e Mariangela Lisanti, con la partecipazione del basso Gianluca Convertino e Vito Galante al pianoforte.

Anna Terlimbacco è una curiosa della vita. Si laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università la Sapienza di Roma e consegue la laurea in Discipline musicali presso il conservatorio di Frosinone, e durante alcuni anni di studio è una delle voci dell’orchestra sperimentale del conservatorio stesso, orchestra ospite anche a Villa Celimontana jazz.

Voce in formazioni musicali che spaziano tra il jazz, la bossa e la musica d’autore italiana, non dimentica la sua passione per le scarpe da ballo.

Approfondisce il tema dell’educazione musicale e lo studio della voce.

Nel 2016 è Premio Nazionale Ciociaria in qualità di scrittrice.

Autrice e protagonista di spettacoli che portano in scena, e fanno dialogare musica, canto, tango e parole, tra questi Un’altra me nel 2023.

Dopo un master in comunicazione e giornalismo consegue la certificazione di seo specialist.

Vieni a letto con me è la sua settima pubblicazione.

Seconda classificata categoria canto leggero e seconda classificata categoria canto lirico nell’edizione 2021 del premio Internazionale Città di Fasano.

Si specializza in canto in conservatorio.

Scrittrice. Esperta di contenuti, scrittura creativa, giornalistica, pubblicitaria e per il web.

Speaker radiotelevisivo.

Speaker radiotelevisivo e pubblicitario per Ciccio Riccio.

È stata direttrice per Teams tv, area cultura, e attualmente redattrice per Telesmart.

Diplomata, oltre che, in discipline musicali e canto jazz, in canto lirico.”