La storia non si cancella e quanto accaduto nell’immediato dopoguerra, dopo la provocazione del ” Cristo si è fermato ad Eboli” di Carlo Levi, quella di Adriano Olivetti con le giovani professionalità del progetto di ” Comunità”, i passaggi di fotografi, registi e studiosi da Henry Cartier Bresson a Pier Paolo Pasolini a Friedrich Friedman, con Matera diventata ”Città laboratorio” in architettura e urbanistica con un substrato di ricerca socio economico davvero interessante che ha fatto scuola, salvo gli scantonamenti a suon di varianti di portata e intensità diverse delle diverse stagioni della politica. L’iniziativa dell’associazione Energheia che ripropone, grazie al paziente lavoro di Domenico Scavetta, in formato digitale il 1 numero del 1959 ” La Città” rivista di architettura, urbanistica e politica” , è un prezioso apporto a capire spirito, interventi qualificati e di ricerca di quegli anni. La buona urbanistica e la buona architettura vengono da quella esperienza. Lo confermano tipologie e spazi dei quartieri di risanamento Sassi, nati con le leggi speciali, e dei borghi come La Martella e il peso delle riflessioni sulla domanda sociale e funzionale dei servizi. Luigi Acito, architetto, sintetizza la portata dell’intervento di un giovane collega del tempo come Marcello Fabbri. Vi consigliamo di scaricare dal sito www.energheia.it il pdf de ” La città’ ‘La città, rivista di Architettura, Urbanistica, Politica_n 1 _luglio 1959 e di contagiare anche altri: professionisti o semplici cittadini. Ci servirà a riannodare, chissà, il bandolo della matassa.

La nota di Energheia

La città – Rivista di Architettura, Urbanistica, Politica – N. 1 – Luglio 1959

Energheia – 1 Febbraio 2021

L’associazione culturale Energheia, nella sua Biblioteca digitale propone il primo numero della rivista La città, uscita in formato cartaceo nel luglio del 1959 e che va ad arricchire il notevole numero di testi presenti sul sito dell’associazione www.energheia.org, scaricabili gratuitamente nei diversi formati digitali.

In questo primo numero della rivista vengono affrontati, in primo piano, le questioni urbanistiche di Matera alle soglie degli anni Sessanta.



Nell’articolo di Marcello Fabbri, in particolare, viene analizzata – come sottolinea l’arch. Luigi Acito nella presentazione a questa riedizione digitale – «tutta l’esperienza del “laboratorio materano” degli anni Cinquanta… come parte di un più ampio progetto per il riscatto del Sud in cui il piano di Matera è un avvenimento fondamentale ed esemplare».

Lo sguardo su Matera si arricchisce di riferimenti al panorama culturale e politico italiano, al dibattito che anima l’architettura e l’urbanistica sul finire degli anni Cinquanta, alle questioni relative allo sviluppo delle città nel Stato di Israele e al ruolo svolto dalla cooperazione internazionale.



Tra i vari articoli riportati, si evidenzia quello di Leonardo Sacco, una densa “cronaca” del 1958 in cui si ritrovano molti dei temi e personaggi pubblici che caratterizzeranno le vicende italiane degli anni successivi.

In sintesi, una testimonianza sulla Matera del 1950, degna di essere letta anche da quanti sono curiosi e appassionati della storia del proprio territorio.

