Matera: Inaugurazione Anno Accademico 2025/26 dell’UNITEP, Università della Terza Età e dell’Educazione Permanente

“Mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 17:00 con il patrocinio della Provincia di Matera si terrà l’inaugurazione del 28° anno accademico dell’UNITEP, Università della Terza Età e dell’Educazione Permanente di Matera. L’incontro avverrà nella Sala Consiliare della Provincia.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che “Dopo i saluti del presidente della Provincia Francesco Mancini, della consigliera Concetta Sarlo e del presidente dell’UNITEP Costantino Dilillo, la coordinatrice dei corsi Carmela Dinnella e la vicepresidente Margherita Fornabaio illustreranno l’offerta formativa del nuovo Anno Accademico e le iniziative culturali previste.

All’incontro, coordinato da Elisabetta Rotondella, parteciperanno i docenti che presenteranno il contenuto dei loro programmi.

A disposizione degli iscritti ci saranno 42 corsi e oltre 50 docenti selezionati tra i migliori professionisti. L’importante appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza. Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.