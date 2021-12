Quando si hanno passione e amore per la città, rispettandone storia e identità, come continuano a fare veri cittadini come Francesco Pentasuglia, pronto a indignarsi quando la ruspa cancella i segni degli anacoreti, la memoria dei luoghi e la devozione popolare,e allora non si può che passare questo messaggio-testimonianza alle giovani generazioni e a quanti sono chiamati, per delega, a occuparsene del presente e del futuro. Gli scatti in bianco e nero del calendario da tavolo 2022, che Francesco descrive tra ricordi, riferimenti storici e della tradizione, sono un invito a compiere un percorso culturale e dell’anima per non dimenticare quanto ci hanno lasciato i nostri padri. Un percorso nel reale, per riflettere sul ”da dove veniamo”, cosa abbiamo perso e cosa rischiamo di perdere se si continuano a ignorare storia e memoria dei luoghi. Una traccia e una testimonianza attraverso , la presenza dei Santi, di edicole votive da restaurare, senza dimenticare i Patroni e la Natività. Matera città presepe, del presepe, come abbiamo scritto in altri servizi, denunciando la pratica diffusa di disseminare di alberi natalizi e di chiara scelta commerciale, anche il cuore antico. Piuttosto, e ci riferiamo a “dotti, medici e insipienti”, ricordando una nota canzone di Edoardo Bennato, visitate il presepe di Altobello Persio in cattedrale e poi guardate i Sassi, la gravina, l’habitat rupestre, di giorno, di sera e confrontate con la ”deriva” presa nelle scelte culturali, di arredo e manutenzione urbana e di pseudo valorizzazione dei luoghi. Lo ripetiamo a Natale e per l’anno nuovo con il calendario di Francesco Pentasuglia, scegliendo – e su questo siamo stati molto combattuti- per la foto di copertina quella dei Santi Medici Cosimo e Damiano. Della loro Protezione e della nostra devozione c’è bisogno non solo per i contagi da covid e delle varianti, ma per difendere l’identità e la memoria di Matera ignorata da mali diffusi come insensibilità, ignoranza e mediocrità. Altro che beni comuni…



LA DESCRIZIONE E L’AMORE DI FRANCESCO PER L’IDENTITA’ DI MATERA

Vicenda dei mesi, vicenda dei santi. Sostanza delle immagini del calendario, è la testimonianza del comune sentire religioso, dell’ethos, il senso del sacro materializzato in espressioni estetiche popolari, un un affresco, nella statua del bonario Sant’Antonio da Padova, nel bassorilievo consunto dell’Annunciazione scolpita nella calcarenite.



Profondi sono i legami del popolo con i propri numi tutelari: la Madonna della Bruna, cui si tributano solenni festeggiamenti perchè ”gloria ed onore di Matera….” come in un inno alla vergine dedicato, e Sant’Eustachio, che il conte Giuseppe Gattini indicò, in un suo scritto del 1916, quale “Principal patrono della Città…”.



Cospicuo il numero delle “Visioni”, dipinte in città e nelle chiese rupestri dell’areale murgico, attestazione di un cultor verso il generale romano, convertito e martirizzato con i suoi familiari. Ma ci sono anche i santi benefattori dei poveri, poveri essi stessi, cari alla sensibilità degli umili, che ne custodivano plastiche riproduzioni di legno, gesso o cartapesta, in campane di vetro, Lari delle abitazioni. Sant’Antonio Abate, festeggiato in gennaio, protettore degli animali la cui presenza, nella dimensione della civiltà rurale, è stata significativa non solo nell’economia, ma anche nell’immaginario dell’universo contadino, nel suo favoloso bestiario.



San Biagio che ”…sanat contagia faucum”, in temuti mal di gola, e San Francesco di Paola, fondatore dell’ordine dei minimi, sempre effigiato, nella statuaria, in atteggiamento dimesso, il capo quasi rinserrato in un ruvidissimo saio, il volto serafico. Maggio, dedicato alla Madonna di Picciano, con frequenti pellegrinaggi ”In vetta al sacro monte…”, e ottobre alla Madonna del Rosario, pratica pia molto diffusa, rilevante anche come momento di aggregazione sociale, recitato alla presenza rassicurante di edicole votive portatili, itineranti nelle case dei vicinati.



Importante, anche per gli aspetti sociali, la festa della vergine di mezz’agosto, l’Assunta. Ricorrenza stabilita per la stipula di una serie di contratti, era considerata data d’avvio della cesura climatica, che una diffusa vox populi riteneva l’inizio d’inverno, preziosa testimonianza del patrimonio di conoscenza connesso alle stagioni agrarie, condizionate dalla variabilità e stabilità atmosferica, di cui si scrutavano in cielo i segni premonitori.

La commemorazione dei defunti è anche un monito, un ”memento mori”, rappresentato dal teschio, icastico emblema della caducità della vita replicato, quasi a volerne attestare l’inquietante e lugubre presenza, sul prospetto della chiesa del Purgatorio. Su di un altare della navata destra del Duomo, il terrificante cranio è l’apice dello stilizzato Golgota, radice della sovrastante croce lignea.

Matera, la città presepe e il presepe, in cattedrale, eccellenza scultorea del Sud Italia. L’estro degli artigiani si è ispirato al dedalo dei Sassi, a una della grotte della fantastica Murgia per ambientare, declinandolo secondo la soggettiva cifra stilistica e facoltà creativa, l’evento più importane del calendario liturgico: la Natività



Francesco Pentasuglia