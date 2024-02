Matera: Il complesso di Santa Maria della Valle, si completa con il Cenobio

L’ingegnere Antonio Di Giulio si è occupato del progetto: “Intervento Condominiale di Demolizione e Ricostruzione con delocalizzazione dei volumi edilizi in area omogeneanella disponibilità del Condominio ai sensi dell’art. 28-bis D.P.R. 380/2001.” Un intervento pubblico-privato che consentirà di migliorare la percezione del sito in cui sorge la Chiesa di Santa Maria della Valle a Matera, con i proprietari del condominio che cedono il Cenobio storico, ambiente ipogeo collegato alla chiesa. Un intervento, quindi, di significativo interesse per la tutela e valorizzazione del bene comune che in questo caso è un bene artistico, storico e architettonico di notevole pregio. A seguire una breve nota del progettista che ci ha anche inviato le immagini del sito che pubblichiamo.

“Un piccolo condominio privato che occupa la parte antistante la chiesa di Santa Maria della Valle a Matera sulla via Appia, che impedisce la vista e soprattutto deturpa un luogo storicamente importante, -scrive Di Giulio- ha proposto all’Amministrazione Comunale di demolire il proprio edificio e cedere gratuitamente sia l’area su cui insiste il fabbricato che l’intera area del Cenobio, un luogo altrettanto importante e pregevole che completa l’articolato edificio monumentale.

Il complesso della Chiesa di Santa Maria della Valle è l’espressione di una meraviglia purtroppo inutilizzata fin dal secolo XVIII e da allora si è nascosta in attesa di poter rivive e lasciarsi apprezzare nella sua totale bellezza. La città ha dimenticato in questo tempo trascorso la sua straordinaria testimonianza di epoche passate. Esso, infatti, narra la storia di una piccola chiesa rupestre risalente ai primi albori di Matera. Il dipinto murale della vergine qui custodito ha richiamato nelle epoche passate popolosi pellegrinaggi in segno di adorazione e preghiera per una immagine sacra miracolosa e protettiva. La sua importanza trasversale tra un mondo religioso e una profonda radice agricola, ha permesso di sopravvivere superando la dismissione dal patrimonio diocesano e vivendo il successivo stato privato del bene. Dal secolo XVIII, la parte privata circa il 50% del complesso immobiliare è stato custodito dalla famiglia Giordano che nel periodo post-bellico successivo al ’45 decise di cedere al Comune di Matera nella convinzione di poter contribuire al godimento pubblico del bene in misura delle proprie possibilità materiali. Ad oggi, i discendenti ed eredi dell’asse ereditario hanno inteso aggiungere quanto ormai rimane in loro possesso e vale a dire il Cenobio e l’area antistante il complesso di Santa Maria della Valle liberato dall’edificio condominiale prospiciente la via Appia n° 7 – Matera-Laterza .

Il comune di Matera consente lo spostamento dei volumi esistenti pari a circa 750 mc su di un’area defilata rispetto al Monumento facendo ricorso ad una edilizia aderente al suolo senza emergenze pronunciate e senza creare filtri visivi da ogni dove al complesso di Santa Maria della Valle. Le fasi istruttorie edilizie e urbanistiche si sono concluse e si è in attesa della definitiva autorizzazione.

Il risultato è importante per il Comune che assume ed aggiunge al suo patrimonio un nuovo tassello di territorio di una importanza storica e monumentale singolare, accrescendo la capacità di colloquio con i propri cittadini in un percorso costruttivo e responsabile. Il risultato è altresì importante per la società che ha modo di constatare come i propri interessi privati possono convenire e bilanciare le attese di valori che appartengono al bene comune, a dimostrazione che le leggi e i regolamenti possono essere applicati per fini che in fondo qualificano l’intera città portando benefici all’intera comunità.”

Nella foto lo stato di fatto: A area privata / B pubblica

….nella prossima come sarà l’area pubblica, come da progetto.