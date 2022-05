Ha una spiegazione l’intervento di Antonio Serravezza sull’assenza a Matera di strade, monumenti e piazze dedicate al Risorgimento https://giornalemio.it/cultura/giuseppe-garibaldi-e-nella-vila-comunale-e-gli-altri/ . A dirlo è lo studioso Giovanni Caserta. ‘’Matera, sede della Regia Udienza, terra del latifondo e della Controriforma cattolica, non ebbe -osserva Caserta- l ‘ illuminismo, non fece il 1799, non fece i moti del 1821 e del 1848, nel 1860 uccise Gattini in odore di liberalismo, non fece il Risorgimento tutto, a differenza di Potenza. Si dimostrò sempre filoborbonica… Tutto spiegato. Potenza è medaglia d ‘oro al Risorgimento, ha molte strade che lo ricordano . Non ti dico Montalbano!’’. Tutto chiaro, fatta eccezione per Giuseppe Garibaldi e Giambattista Pentasuglia.