Matera e la sua architettura in un libro di Brinkmann

La buona architettura e l’interesse destato negli anni da studi interdisciplinari sono un patrimonio comune . A confermarlo è quello che Matera ha fatto, sopratutto nel secondo dopo guerra, con il percorso di svuotamento dei rioni Sassi e la realizzazione dei nuovi quartieri, senza dimenticare l’esperienza socio urbanistica del borgo La Martella. Tante, e ce n’è per una biblioteca di professionalità e di studi, da aggiungerne a quella del lascito del buon Leonardo Sacco legata a tempi e percorsi indefiniti…legati alla credibilità e alla mediocrità degli annunci di circostanza. Per fortuna c’è chi lavora in silenzio,come Ulrich Brinkmanm, architetto e redattore della rivista tedesca Bauwelt. Ha realizzato una pubblicazione, che sarà presentata – come ci informa Angelo Stagno,architetto materano che vive a Vienna- giovedì 15 dicembre presso la Architektur Galerie di Berlin. Naturalmente attendiamo che qualcuno lo inviti anche a Matera, se avrà sensibilità, volontà e sopratutto intuizione per farlo. Magari per i 70 anni del Borgo La Martella, a maggio 2023.





“Circa 10 anni fa -dice Angelo Stagno- in occasione della visita a Matera della SignoraOlivetti e l’inaugurazione al Borgo La Martella della “BibliotecaOLIVETTI”, con i materiali donati da Leonardo Sacco, ho avuto

di mostrare ad Ulrich i tesori architettonici della nostra Città.

Da questa esperienza ne è nata una pubblicazione che sarà

presentata domani in serata presso la ARCHITEKTUR GALERIE BERLIN

alle 19.°° dallo stesso autore Ulrich Brinkmann e dal collega architetto

Lars Krückemberg, membro del prestigioso Ufficio di architettura

berlinese GRAFT architects – Berlin”.

Dl seguito sintesi del contenuto del libro e cenni biografici dell’ autore:

Tradotto dal testo in tedesco

Matera, nel sud dell’Italia, è diventata una popolare meta di viaggio grazie ai suoi insediamenti rupestri. Dopo la seconda guerra mondiale, invece, la città fu considerata “la vergogna d’Italia” per le indegne condizioni di vita di questi Sassi, ben lontani dalle innovazioni che altre parti del paese avevano da tempo portato nell’età moderna. Lo scrittore torinese Carlo Levi ha immortalato la realtà di allora nel suo romanzo Cristo venne solo a Eboli (1946). Negli anni ’50-’80 si è svolta a Matera e dintorni una “modernizzazione dall’alto” organizzata e finanziata dallo Stato. Ha lasciato tracce che caratterizzano ancora oggi la provincia. Le cartoline contemporanee documentano l’arrivo della modernità. Le immagini dei villaggi coloni e degli insediamenti satellite, delle dighe e delle autostrade sollevano interrogativi che riguardano anche il nostro presente: quanto sono sostenibili i programmi di modernizzazione del governo? Fino a che punto si collegano con le linee storiche di sviluppo? E può essere inteso come un ulteriore sviluppo di un paesaggio culturale?



la biografia

Ulrich Brinkmann, nato a Paderborn nel 1970, vive a Berlino. Studi di architettura all’Università di Dortmund (oggi TU) con una laurea in ingegneria, dal 2000 redattore di Bauwelt. 2015 Borsa di studio Villa Serpentara della Berlin Academy of Arts di Olevano Romano, 2022 Borsa di studio Casa Baldi della German Academy di Roma Villa Massimo di Olevano Romano. Numerosi viaggi nella provincia di Matera dal 2010. Nel 2018, gli editori DOM hanno pubblicato L’urbanizzazione del paesaggio pittorico latino come prima parte di questa ricerca, così come i volumi Attenzione prima del vaso di fiori! La zona pedonale come elemento di sviluppo urbano (2020) e attenzione al martello rotante! La strada come elemento di urbanistica (2022).

Matera moderna. Cartoline dell’epoca del miracolo economico italiano

Copertina rigida, 336 pagine, 21,1 x 22,6 cm